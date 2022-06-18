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армія РФ (13489) війна (56511) Лисичанськ (273) Сєверодонецьк (474)

Ворог зосередив свої бойові можливості на захопленні Сєверодонецька та Лисичанська, однак зазнає великих втрат, - американський Інституту вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські війська продовжують розгортати додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєверодонецьк-Лисичанськ, а оборона України залишається міцною.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Окупанти перекидають танки, бронетранспортери та техніку зі Сватового, вздовж російських наземних ліній зв'язку у Луганській області, до Старобільська, лише за 40 км на схід від Сєверодонецька.

Користувачі соцмереж повідомили, що російські війська, ймовірно, передислокують техніку з півночі Харківської області на Донбас, і опублікували кадри російської важкої артилерії, яка прибуває залізницею в Старий Оскол Бєлгородської області 17 червня.

Окрім того, начальник оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що російські сили "зменшують" потужність, вводячи велику кількість особового складу та обладнання для отримання переваги на одному напрямку. Російські військові зосередили свої бойові можливості для захоплення Сєверодонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків просування, однак зазнають при цьому великих втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зосереджує зусилля на продовженні наступу у напрямку Слов’янська і встановленням повного контролю над Сєверодонецьком, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Фігню пишете... сЄвєраданєцк орки вже захопили!
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18.06.2022 07:25 Відповісти
За рашистськими ЗМІ повторюєш? Ще не весь захоплен.
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18.06.2022 07:37 Відповісти
Опять решили Северодонецк и Лисичанск российским мясом завалить.
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18.06.2022 08:05 Відповісти
 
 