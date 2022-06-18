УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7640 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
22 448 102
війна (56511) голод (103) ООН (2763)

Нам загрожує пекло на землі, якщо ми не покладемо край цій клятій війні, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

голод

Світові загрожує пекло на землі, якщо війна в Україні не буде зупинена і не вдасться відкрити порти: дефіцит може дестабілізувати країни, що залежать від експорту пшениці з України та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі

"Ще до української кризи ми зіштовхнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через СOVID-19 і зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна руйнівна.

Це дуже, дуже страшний час… Нам загрожує пекло на землі, якщо ми не відповімо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, - це покласти край цій клятій війні між Росією та Україною та відкрити порти", - йдеться в повідомленні.

Бізлі сказав, що якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. За його словами, після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які ми маємо сьогодні, "набагато гірші, ніж ті, які ми спостерігали 15 років тому".

За словами Бізлі, "ми вже спостерігаємо заворушення в Шрі-Ланці та протести в Тунісі, Пакистані та Перу, і ми мали дестабілізацію в таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад… Це лише ознака майбутніх подій".

Україна щороку вирощує достатньо продуктів, щоби нагодувати 400 мільйонів людей - 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.

Також читайте: Якщо Росія не зніме блокаду портів, світові загрожує голод, - міністр інфраструктури Кубраков

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+66
Ні про що! Нема ні слова про тих негідників, які спричинили кризу, а без того, щоб поставити кацапів на місце, все буде тільки погіршуватись.
показати весь коментар
18.06.2022 07:43
+61
Шось у ваших речах не видно, хто почав агресію і хто винний у війні. Будете і далі лицемірити, Бог ніколи не повернеться до вас.
показати весь коментар
18.06.2022 07:44
+50
Чомусь коли чую такі заяви, складається враження, що в ООН та інших імпотентних організціях хотіли б щоб Україна капітулювала і припинилася війна. Хоч очевидним є факт, що Україна до світового голоду не має ніякого відношення - аби припинилася війна, треба просто знищити рашистів.
показати весь коментар
18.06.2022 07:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А почему не зайти флоту НАТО под эгидой ООН не разблокировать порты
показати весь коментар
18.06.2022 13:39 Відповісти
Так закрывайте свою лавочку и расходитесь! ООН вполне доказала свою непригодность и бесполезность, это уже понятно даже голожопой обезьяне с АК-47 в Африке.
показати весь коментар
18.06.2022 15:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 