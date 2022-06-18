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ЗСУ здійснюють контрнаступ у напрямку Ізюма, щоб відвернути росіян від Слов'янська, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Українські сили, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб відвернути російські війська від наступу на Слов'янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що також українські війська прагнуть порушити російські шляхи постачання.

Як пише ISW, у цьому контрнаступі ЗСУ досягли незначних успіхів.

Читайте: Ворог обстрілює Харків та область. Окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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Молодці хлопці, бийте цих тварин.
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18.06.2022 08:03 Відповісти
Незначных успихив потому что задача такая не ставилась, просто отвлекающий меневр. Всему свое время, мы в этом году увидим и освобожненный Донецк и Луганск, и наш флаг на базе потопленного Черноморского флота.
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18.06.2022 08:03 Відповісти
Твої слова та до Бога...
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18.06.2022 08:08 Відповісти
підіишло залізо
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18.06.2022 08:06 Відповісти
Як пише ISW, у цьому контрнаступі ЗСУ досягли незначних успіхів.

Для УСПЕШНОГО контрнаступления необходимо наступательное вооружение и боеприпасы. То, что нам дают, с трудом на оборону хватает. И если ВСУ в такой ситуации находит силы хоть на какие-то контрнаступления, то это уже подвиг.
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18.06.2022 08:14 Відповісти
Та невже? Міллі в Рамштайні навпаки розповідав, що дають навіть більше ніж просить Залужний.
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18.06.2022 10:55 Відповісти
США, офіційно, надали Україні 250 000 *********** 155 кал. Один б-пас важить біля 90кг. Якщо пам'ятаєш арифметику, переведи це в тони, вагони, ешелони. А тепер уяви, що це все доставили авіатранспортом.
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18.06.2022 12:20 Відповісти
Не понимаю, почему не обрезают щупальца оркам? Ведь полно вероятных котлов.
https://deepstatemap.live/#6/48.843/30.454
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18.06.2022 12:14 Відповісти
Фотка орків. Цензор не відрізняє української форми від ворожої?
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18.06.2022 14:25 Відповісти
 
 