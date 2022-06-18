ЗСУ здійснюють контрнаступ у напрямку Ізюма, щоб відвернути росіян від Слов'янська, - ISW

Українські сили, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб відвернути російські війська від наступу на Слов'янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що також українські війська прагнуть порушити російські шляхи постачання.

Як пише ISW, у цьому контрнаступі ЗСУ досягли незначних успіхів.

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