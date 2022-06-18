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Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,русня

Українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у фесбуці.

"Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли. У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", - йдеться в повідомленні.

Читайте: З метою відновлення маршрутів постачання окупанти планують прокладання додаткових залізничних гілок на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Від військових капеланів 30-тки:
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18.06.2022 08:49
+13
"И что? Полк восстановит боеспособность и вернется на передовую"- так може писати лише людина, яка не знає, що таке відновити боєздатність військової частини після значних втрат людей і техніки, навіщо писати по темі, що Вам не знайома?
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18.06.2022 08:31
+9
о, лапотный стратег. в будку, дуня. истерить будешь в муходрыщенске
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18.06.2022 08:27
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И что? Полк восстановит боеспособность и вернется на передовую. Причем достаточно быстро.
Намного больше интересует вопрос: Что делается для того, чтобы этот полк НЕ СМОГ быстро восстановить свою боеспособность. Где работа наших ДРГ в тылу врага? Что для этого не хватает?
На оккупированных территориях у рашистов должна земля гореть под ногами! А они там себя как дома чувствуют ...
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18.06.2022 08:23 Відповісти
о, лапотный стратег. в будку, дуня. истерить будешь в муходрыщенске
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18.06.2022 08:27 Відповісти
А Вам всё расскажи про планы наших ДРГ. Может ещё и карту действий опубликовать? Шпиён какой
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18.06.2022 08:29 Відповісти
Карту вже має лукашенко.
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18.06.2022 09:34 Відповісти
"И что? Полк восстановит боеспособность и вернется на передовую"- так може писати лише людина, яка не знає, що таке відновити боєздатність військової частини після значних втрат людей і техніки, навіщо писати по темі, що Вам не знайома?
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18.06.2022 08:31 Відповісти
Не напрягайся ты так. В Генштабе уже прочитали твой пост и направили к тебе Люсю Обдрыстович, он тебе все доложит, покажет по карте и на спутниковых снимках.
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18.06.2022 08:49 Відповісти
"Бестолковка"! Пригнать "м"ясо" на заміну вбитих і поранених, завезти техніку на заміну підбитої, підвезти пальне і б/к, відремонтувать ту техніку, що не вимагає капітального ремонту і може буть відновлена у рембатах - потрібен час! Потім ще час потрібен на бойове злагоджування екіпажів бойової техніки А це - тиждень, як мінімум Та й то може не вистачить! І ще не відомо у якому стані та техніка яку пригнали на заміну і що собою представляють нові екіпажі - бо часто буває, що вони забули усе, чому їх учили на строковій службі А, знаючи часи Радянської Армії (спадкоємицею якої є російська) скажу, що частина "механіків-водіїв" та "навідників" лише на папері такими є А насправді два роки плац підмітали та землю копали У мене в роті один по документах "водієм ТЗ" числився, а сам відходи на підсобне господарство на підводі провозив!
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18.06.2022 09:03 Відповісти
Від військових капеланів 30-тки:
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18.06.2022 08:49 Відповісти
Це справді значний успіх Сил оборони України вивести у стан небоєздатності рашистський підрозділ, укомплектований місцевими колаборантами зі значним, з 2014 року, бойовим досвідом і знанням території.
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18.06.2022 09:01 Відповісти
- Куме! Новину чули? Московського попа впіймали за передачею розвідданих у Росію!

- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...
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18.06.2022 09:06 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.06.2022 09:48 Відповісти
Шановні видатні генерали! Час вчитися,й використовувати мобільну еластичну тактику ведення б.д. Автономні підрозділи,проникнення на довільну глибину в тил,робота з важливими об'єктами. Мова не про ДРГ, мова про зовсім інший спосіб ведення б.д. ,іншу психологію,інші підходи. Вирішення оперативних й такттсних завдань мінімальними підрозділами й макс. дезорієнтація й дезорганізація ворога. Потрібно використовувати уроки намірів захопити Київ...
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18.06.2022 13:27 Відповісти
 
 