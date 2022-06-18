Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора, - Генштаб ЗСУ
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Українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу ворога.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у фесбуці.
"Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли. У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Vedana
показати весь коментар18.06.2022 08:49
+13 Василь Ткаченко
показати весь коментар18.06.2022 08:31
+9 акаб акабіч
показати весь коментар18.06.2022 08:27
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Будь ласка, зачекайте...
Намного больше интересует вопрос: Что делается для того, чтобы этот полк НЕ СМОГ быстро восстановить свою боеспособность. Где работа наших ДРГ в тылу врага? Что для этого не хватает?
На оккупированных территориях у рашистов должна земля гореть под ногами! А они там себя как дома чувствуют ...
- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!