Росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському, обстріляли житлові квартали в Лисичанську, у Сєверодонецьку тривають бої, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Сєверодонецьку тривають бої, росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава ОВА Сергій Гайдай.



"Вони повторно, ще раз і ще раз, обстрілюють територію біля усіх мостів, які і так вже не придатні для пересування. Відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєверодонецька. Чергові руйнування на "Азоті" – тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці", - йдеться в повідомленні.



Крім того, зазначається, що противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.

"Завдано авіаударів у районах Сиротиного та Борівського. Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського.

За підтримки артилерії росіяни здійснили штурмові дії неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї", - написав Гайдай.

Повідомляється, що вчора п’ятьох осіб, які були поранені за останні дні, госпіталізовано до лікарень Дніпропетровщини: "Серед них чотири лисичанина і один сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську".

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