Понад 200 шкіл Харківщини пошкоджено чи повністю зруйновано, ще 165 опинилися в захоплених громадах, - ОВА

На Харківщині із 715 закладів шкільної освіти 201 школа суттєво пошкоджена чи повністю зруйнована та ще 165 перебувають у захоплених громадах.

Про це повідомила на брифінгу в Kharkiv Media Hub директорка департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації Анжеліка Крутова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перед повномасштабною війною система шкільної освіти в області складалася із 715 шкіл, на кінець року більшість із них, без урахування закладів на захоплених територіях, працювали в онлайн-форматі. 165 шкіл перебувають у тимчасово окупованих громадах. Суттєво пошкоджені 186 шкіл, 15 – зруйновано повністю", - зазначила Крутова.

Загалом, за її даними, в області налічується 230 тис. дітей шкільного віку, з них половина виїхали з Харківщини (64 тис. – в інші області України, 65 тис. – за кордон).

Крутова зазначила, що в регіоні офіційно підтверджено загибель унаслідок збройної агресії РФ 44 дітей і поранення 130-ти. Інформації з тимчасово окупованих громад ще немає, тож кількість жертв може бути більшою.

Також, за даними департаменту, внаслідок бойових дій загинули дев'ять працівників закладів освіти, з них п'ятеро - вчителі.

Очільниця департаменту зауважила, що поки важко сказати, в якому форматі 1 вересня розпочнеться навчальний рік у регіоні.

"Як я сказала, 201 школа – разом дуже пошкоджені та повністю втрачені, не зможуть прийняти дітей. Громади пропрацьовують мережу. Ми з ними постійно ведемо консультації. Приблизну мережу ми вже маємо, тобто маємо розуміння, де можна вивести дітей на навчання. Якщо ні (не дозволить військова ситуація. - Ред.), звичайно, буде онлайн-навчання", - сказала Крутова.

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