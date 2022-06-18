Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 583 поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 18 червня 2022 року більш ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 323 дитини загинуло та понад 583 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській – 17", - йдеться в повідомленні.



Так, 16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.



17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв зазнав поранення 7-річний хлопчик.



14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ смт Савинці Ізюмського району Харківської області поранено 15-річну дівчинку.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

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