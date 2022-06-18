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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 350 осіб, 216 літаків, 180 гелікоптерів, 1465 танків та 3573 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1465 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3573 (+10) од,

артилерійських систем - 739 (+5) од,

РСЗВ - 233 (+0) од,

засоби ППО - 98 (+1) од,

літаків - 216 (+1) од,

гелікоптерів - 180 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),

крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі /катери - 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 350 осіб, 216 літаків, 180 гелікоптерів, 1465 танків та 3573 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - повідомили в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Теперь крейсеру "Москва" не так самотньо на дні
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18.06.2022 10:13
+6
а мене радують спалені танки, броньовані машини і артилерійські системи. багато угатили. молодці наші, посилаю їм з усіх сил промені підтримки!
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18.06.2022 10:18
+5
Намочили 3 афгана 48837 шт., мешки уже все использованы, давай исчё.

GeneralSVR(reserv)

Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими без вести.
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18.06.2022 11:18
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Теперь крейсеру "Москва" не так самотньо на дні
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18.06.2022 10:13 Відповісти
а чо тільки один літак, а не два? Чи збитий над Білгородом не враховується? Заносите на недопалок, кинутий літуном собі під ноги?
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18.06.2022 10:15 Відповісти
ЛЕП, за яку зачепився гавнольот рашистів, не належв Україні
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18.06.2022 11:44 Відповісти
а Стінгер, з якого той Леп пульнув?
Ааааа, він належить американцям. Ну, нехай.
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18.06.2022 15:46 Відповісти
а мене радують спалені танки, броньовані машини і артилерійські системи. багато угатили. молодці наші, посилаю їм з усіх сил промені підтримки!
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18.06.2022 10:18 Відповісти
А які наші?
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18.06.2022 10:19 Відповісти
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18.06.2022 10:21 Відповісти
Гелікоптерів на 1 більше. Вчора збили МІ-28.
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18.06.2022 10:40 Відповісти
мост в крымский валить пора,чего ждём ? Давайте не тяните.Ждём когда ху-ло по нему проедет...так ведь говно не тонет !!!
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18.06.2022 10:41 Відповісти
Почему РСЗО 0 остался? Была инфа про - 2 смерча от нашей арты?
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18.06.2022 10:42 Відповісти
Танки и БМП превысили 5000, а самолёты и вертолёты подбираются к 400. Двойной юбилей.
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18.06.2022 11:12 Відповісти
Намочили 3 афгана 48837 шт., мешки уже все использованы, давай исчё.

GeneralSVR(reserv)

Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими без вести.
показати весь коментар
18.06.2022 11:18 Відповісти
Исчё около 20000 замоченных лугандонов, ну хто их считает.
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18.06.2022 11:20 Відповісти
Использованных лугандонов не считают - их выкидывают!
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18.06.2022 13:20 Відповісти
быстро как-то от 31 до 33,5 тыщ проскочили орки, ускорились , спешат к 50 тыщ .
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18.06.2022 14:25 Відповісти
 
 