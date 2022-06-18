Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 350 осіб, 216 літаків, 180 гелікоптерів, 1465 танків та 3573 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1465 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3573 (+10) од,

артилерійських систем - 739 (+5) од,

РСЗВ - 233 (+0) од,

засоби ППО - 98 (+1) од,

літаків - 216 (+1) од,

гелікоптерів - 180 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),

крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі /катери - 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - повідомили в Генштабі.