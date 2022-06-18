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Переговори з РФ можемо поновити в серпні, після "контрнаступу в деяких місцях", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арахамія

Україна може відновити мирні переговори з Росією з посиленої позиції після контрнаступу. Це може статися наприкінці серпня.

Про це заявив голова української делегації на перемовинах з Росією, голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія у коментарі "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть побачити це у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях", – сказав Арахамія, пояснюючи, що буде наприкінці серпня.

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Наразі, за словами нардепа, Україна не розглядає можливості поновлення переговорів. Принаймні поки не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, зазначив політик.

"Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого", - каже Арахамія.

Після цього можна буде обговорювати повернення всіх суверенних територій, вважають у переговорній групі.

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"Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на кшталт того, що ми пропонували у Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним та політичним способом", – розповів Арахамія.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+55
Агрохімія щось проведе

Та закройте ему мавпячий писок ,бо вже нудить від його переговорів
з орками !
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18.06.2022 10:57
+47
Агрохимия-пшел вон.
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18.06.2022 10:55
+43
Гениальный план как весь Арахмия. Дайте ему медаль.
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18.06.2022 10:52
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Абхазія контратакує?
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18.06.2022 13:03 Відповісти
Да когда же он заткнется? Что он несет?
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18.06.2022 13:11 Відповісти
🐵 усыпить!
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18.06.2022 13:30 Відповісти
Навіщо. В наступ відправити, він же рветься - спочатку в наступ каже, а потім на переговори.
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19.06.2022 00:49 Відповісти
Заберіть мікрофон йому
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18.06.2022 13:39 Відповісти
Їб...им нема спокію. Хтож це за нього голосував? Люди, де були ваші очі?
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18.06.2022 14:14 Відповісти
Потрібно мабуть створити петицію на сайті президента про те, щоб таких телепнів, як Арахамія, не допускати ні до яких переговорних делегацій. Краще Кулеба нехай цим займається як фаховий дипломат. а не це посміховисько.
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18.06.2022 14:42 Відповісти
Краще не треба нічого казати, як переможемо та почнуться вибори кажіть все що завгодно, але не зараз....
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18.06.2022 15:23 Відповісти
так що ворогів будемо слухати. коли війна йде в Україні?
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18.06.2022 16:47 Відповісти
вот нафига его допускать до сми,тем более повторяет что слышали от других не раз...депутат-любитель..мля
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18.06.2022 15:38 Відповісти
Дайте ему селедки,"Абырвалг"
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18.06.2022 15:53 Відповісти
Кем оно себя возомнил, чтоб делать такие заявления? Чем оно вобще занимается? Что это за бордель устроили у себя такой, что всякие Безуглые по штабам труться от нефиг делать, Мери Поппинс судьбы людские решает? Почему не идут коров доить, все керовниками себя возомнил.
Гнать к чёртовой матери!
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18.06.2022 16:09 Відповісти
"Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях", .... то швиденько автомат в руки і без броніка в окопи до наших захисників.
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18.06.2022 16:49 Відповісти
Хачик не хоче запитати едино джерело влади в Україні- Народ????
бо мавпа вже віддає Крим
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18.06.2022 18:31 Відповісти
Ахломония полный придурок - кто его выбирал?
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18.06.2022 19:16 Відповісти
73% виборців, яким було: "какая разница, лишь бы 95 квартал и"Сватов" показывали!"
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18.06.2022 20:55 Відповісти
как же эта хламидия уже достала своими зе-высерами!
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19.06.2022 03:04 Відповісти
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