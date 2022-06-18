Переговори з РФ можемо поновити в серпні, після "контрнаступу в деяких місцях", - Арахамія
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Україна може відновити мирні переговори з Росією з посиленої позиції після контрнаступу. Це може статися наприкінці серпня.
Про це заявив голова української делегації на перемовинах з Росією, голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія у коментарі "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.
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"Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть побачити це у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях", – сказав Арахамія, пояснюючи, що буде наприкінці серпня.
Наразі, за словами нардепа, Україна не розглядає можливості поновлення переговорів. Принаймні поки не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, зазначив політик.
"Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого", - каже Арахамія.
Після цього можна буде обговорювати повернення всіх суверенних територій, вважають у переговорній групі.
"Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на кшталт того, що ми пропонували у Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним та політичним способом", – розповів Арахамія.
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