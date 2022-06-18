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Захисник України Михайло Завірюхін віддав життя за Україну, як і його батько

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

михайло,завірюхін

Син розвідника Ігоря Завірюхіна, який загинув у 2015 під Дебальцевим, Михайло Завірюхін, теж віддав життя за Україну.

Про загибель Михайла Завірюхіна повідомив у фейсбуці його товариш Сергій Волков, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2015 під Дебальцево загинув мій вчитель, офіцер розвідки, Герой і людина планетарного масштабу Звірюхин Ігор Анатолійович… Сьогодні підтвердили загибель мого товарища бійця ЗСУ Завірюхіна Михайла Ігоровича…" - написав він.

Про Михайла Завірюхіна згадує його однокласник Олександр Хоменко. "Ми багато тусили разом у школі. Любили дражнити його за чистісіньку навіть на рівні фонетики російську мову - він із родини військового і народився далеко від України. А ще любили його за щирість і навіть трохи безбашенність. Міша не знав, що таке підлість, Міша був дуже людяний", - пише він.

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Хоменко нагадав, що іменем батька Михайла, Ігоря Завірюхіна, названо вулицю в Броварах під Києвом. "Тепер треба змінювати назву на "вулицю Завірюхіних", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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18.06.2022 11:39 Відповісти
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18.06.2022 11:42 Відповісти
А тим часом Дебіл-95 гастролює Європою, їм РНБО дозволив... от так от... хтось за Україну віддає життя, а хтось віджирає харю і відосики знімає
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18.06.2022 11:51 Відповісти
Михайлу вічна пам'ять і пошана від усіх нас! Не забуваємо Героїв!
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18.06.2022 12:04 Відповісти
гинуть молоді українські хлопці - цвіт нації... а це все ненароджені діти... можливо, я скажу річ, за яку мене засміють, але ми на сімейній раді зробили наступне... мій зять, 24 роки, пішов на фронт... вони з моєю дочкою лише нещодавно одружилися, дітей ще Бог не дав... тому звернулися до медиків, здали матеріал на зберігання... благо, це зараз можливо... якщо станеться найгірше, його рід зможе продовжитися... пишу про це, щоб інші молоді пари задумалися над цим... прикро, коли людина гине, не встигнувши продовжити свій родовід...
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18.06.2022 12:09 Відповісти
..а портновы-арахамии-татаровы и прочии дерьмаки пребывают в добром здравии и при ворованом бабле, и продолжают ухудшать генофонд Украины..(
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18.06.2022 12:18 Відповісти
 
 