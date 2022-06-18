Зафіксовано збільшення кількості колон ворожої техніки між окупованими Мелітополем і Василівкою на Запоріжжі

Збільшення колон ворожої техніки, серед яких велика кількість вантажівок "КамАЗ", зафіксовано між окупованими Мелітополем і Василівкою Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю у Facebook.

"У районі населеного пункту Кінські Роздори (Пологівський район) зафіксовано нові фортифікаційні споруди противника, близько 35 одиниць техніки та місця дислокації особового складу.

З тимчасово окупованої території АР Крим зафіксовано рух потяга з пально-мастильними матеріалами та боєприпасами в напрямку Мелітополя.

Крім того зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника: траса Мелітополь — Василівка і у зворотному напрямку фіксується систематичний рух значної кількості вантажівок "КамАЗ", Андріївка - Кінські Роздори велика кількість важкої техніки, з АР Крим у напрямку Мелітополя протягом дня зафіксовано декілька колон вантажівок, бензовозів і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

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