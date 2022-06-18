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Зафіксовано збільшення кількості колон ворожої техніки між окупованими Мелітополем і Василівкою на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Збільшення колон ворожої техніки, серед яких велика кількість вантажівок "КамАЗ", зафіксовано між окупованими Мелітополем і Василівкою Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю у Facebook.

"У районі населеного пункту Кінські Роздори (Пологівський район) зафіксовано нові фортифікаційні споруди противника, близько 35 одиниць техніки та місця дислокації особового складу.

З тимчасово окупованої території АР Крим зафіксовано рух потяга з пально-мастильними матеріалами та боєприпасами в напрямку Мелітополя.

Крім того зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника: траса Мелітополь — Василівка і у зворотному напрямку фіксується систематичний рух значної кількості вантажівок "КамАЗ", Андріївка - Кінські Роздори велика кількість важкої техніки, з АР Крим у напрямку Мелітополя протягом дня зафіксовано декілька колон вантажівок, бензовозів і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Вся відповідальність лежить виключно на Зеленському, бо він має всюди монобільшість. Призначення в ті області зробив він і не по професійних якостях, а відданості справі "какая разница". Пам'ятаєте, що робили з Порошенко за Іловайськ? День і ніч пропагандони з телеканалів "1+1", 112 каналу, ЗІК, Ваньки Садового лили бруд сотнями тон в день і не звертали уваги "не на часі", а сьогодні ті же пропагандони мовчать, як будто нічого не трапилося, як будто не знищили вороги десятки тисяч мирних громадян тільки в Маріуполі.
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18.06.2022 11:58
+13
Они не молчат. Они говорят что те, кто критикует сегодня клоуна, играет на руку рашистам. В стране куча биомассы, голосующей по приколу, и которым "какая разница". Вот за них сегодня гибнут лучшие украинцы, цвет нации.
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18.06.2022 12:01
+11
Чому не були знищені мости на перешийку і хто відповість за це?
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18.06.2022 11:52
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18.06.2022 11:47 Відповісти
Чому не були знищені мости на перешийку і хто відповість за це?
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18.06.2022 11:52 Відповісти
Ти на це і відповів... хто?
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18.06.2022 11:54 Відповісти
Вся відповідальність лежить виключно на Зеленському, бо він має всюди монобільшість. Призначення в ті області зробив він і не по професійних якостях, а відданості справі "какая разница". Пам'ятаєте, що робили з Порошенко за Іловайськ? День і ніч пропагандони з телеканалів "1+1", 112 каналу, ЗІК, Ваньки Садового лили бруд сотнями тон в день і не звертали уваги "не на часі", а сьогодні ті же пропагандони мовчать, як будто нічого не трапилося, як будто не знищили вороги десятки тисяч мирних громадян тільки в Маріуполі.
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18.06.2022 11:58 Відповісти
Они не молчат. Они говорят что те, кто критикует сегодня клоуна, играет на руку рашистам. В стране куча биомассы, голосующей по приколу, и которым "какая разница". Вот за них сегодня гибнут лучшие украинцы, цвет нации.
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18.06.2022 12:01 Відповісти
Разом з Π"О" шоблою.
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18.06.2022 12:52 Відповісти
Так же відповість як і за Дебалцево і за "Стіну Яценюка"
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18.06.2022 12:51 Відповісти
ЖД полотно от Мелитополя до Новоалексеевки нужно было разобрать еще 2 года назад.
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18.06.2022 11:59 Відповісти
Яке радісне повідомлення ! А що насипать знову нема чим !
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18.06.2022 12:01 Відповісти
С временно оккупированной территории АР Крым зафиксировано движение поезда с горюче-смазочными материалами и боеприпасами в направлении Мелитополя - а арахамія хоче договоріться по Криму якщо буде Крим і далі у кацапів загроза півдня якщо і звільнемо буде постійна
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18.06.2022 12:01 Відповісти
комаз с ватным навозом
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18.06.2022 12:15 Відповісти
..прое..алово продолжается?
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18.06.2022 12:15 Відповісти
Авторазборка на марше.
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18.06.2022 12:41 Відповісти
Колёса к камазу недорого.
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18.06.2022 12:43 Відповісти
Авіація де ? І доречі потрібно зруйнувати чангарський перешийок і це любою ціною, а вже потім можна буде знищувати це все лайно котре виїхало в Україну, інакше це лайно буде йти безкінечно
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18.06.2022 14:03 Відповісти
Треба удари авіації, Байрактарів, й смажити ті колони. Гадаю так й буде.
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18.06.2022 16:10 Відповісти
тож біля Мелітополя підірвали залізничний міст. Його що, вже відремонтували? Чи іншою віткою вагони тягнуть?
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18.06.2022 16:18 Відповісти
 
 