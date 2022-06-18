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Новини За кордоном
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Віцепрезидентка Європарламенту Барлі про Україну: Не може бути поспішних вступів до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

барлі,катаріна

Не слід поспішати зі вступом України до Євросоюзу, адже виключити її з цього об’єднання буде неможливо.

Про це заявила віцепрезидентка Європейського парламенту Катаріна Барлі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Не має бути поспішних вступів. Після того, як ви перебуваєте в ЄС, ви не можете бути виключені", - сказала Барлі, яка представляє німецьку партію СДПН, яку очолює Олаф Шольц.

Барлі пояснила, що зараз є приклад Угорщини, яка систематично підриває верховенство закону.

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"Тим важливіше, щоб критерії, встановлені для вступу, такі як інституційна стабільність, функціонуюча ринкова економіка та верховенство закону були повністю дотримані", - сказала вона.

Барлі впевнена, що наступного тижня країни ЄС ухвалять рішення про надання Україні статусу кандидата.

"Я майже впевнена, що всі країни-члени ЄС готові полегшити Україні шлях до вступу до ЄС. Можуть бути різні думки про тимчасовий горизонт, але загалом усі згодні з метою", - сказала вона.

Також читайте: Для членства в ЄС на Україну чекає ще багато роботи, - фон дер Ляєн. ПЕРЕЛІК ВИМОГ

Барлі додала, що надання Україні статусу кандидата є правильним способом підтримки країни на тлі вторгнення Росії.

"Статус кандидата стане для Москви важливим сигналом того, що ЄС не злякається, коли справа дійде до захисту наших цінностей", - сказала політик.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців звітує, що збили на Донеччині російський літак Су-25 з ПЗРК "Ігла".
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18.06.2022 11:53
+17
вона все правильно каже... Україна в цьому плані нестабільна... згадую, як вибирали президентом донецького бандюка януковича. і це було ще зовсім недавно... хто може бути впевненим, що наші люди не виберуть чергового гівнюка, як тільки стане сутужно...
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18.06.2022 11:58
+10
скажи підер, ти сьогодні зареєстрвався щоб цю хрєнь сказать?

Влад Влад 650ec637

Реєстрація: 18 червня 2022
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18.06.2022 12:41
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72 ОМБр ім. Чорних Запорожців звітує, що збили на Донеччині російський літак Су-25 з ПЗРК "Ігла".
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18.06.2022 11:53 Відповісти
Не дуже вже й хочеться до вас, безхребетних.
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18.06.2022 11:55 Відповісти
Ныряй обратно
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18.06.2022 11:59 Відповісти
а це ще як подивитися. Німці в ЄС хочуть відігравати головну роль, а ЄС має бути за їх задумом чимсь на кшталт срср, які німці повернуті на захисті усіляких меньшин, звіряток і екології коштом всіх решта хиба вже пан знає.
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18.06.2022 12:13 Відповісти
Вы плохо знаете экономические аспекты по странам ЭС. Та же Дания имеет тесное сотрудничество со Швецией и Норвегией, а так же Великобританией (это исторически так сложилось), Бельгия недолюбливает немцев, Голландия не любит англичан и французов.... Ну то такое

Никто там в ЭС не согласен с этим, что бы Франция, Германия и тем более Италия (кстати Испания тоже недолюбливает Италию ) вели их к экономическому коллапсу! Германия уже показала как она может "вести" экономическую деятельность с дешевым газом - итог война и кризис в ЭС.

Это так, в 2-х словах
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18.06.2022 12:58 Відповісти
еще одна соска пениса ***** ******* проститутки **** закрой немкеня типа кто бы вообще хлебальник бы свой открывало НЕДОРБИТЫЕ ФАШИСТЫ... никаких выводов все время в Империю России своих подстилок посылали рулить Россией мне вот не ясно как так вышло что дикари немцы получили право назханчать императоров в Россию??? когда поняли что все устали... привезли ********* Ленинас Революцией и ДИКТАТУРОЙ И ТЕРРОРОМ... потом за счет Украины содрали долги своего немца Николаши в пользу Германии... 1 Мировая вообще молчу... 2 Мировая также молчу потом любов с СССР и Россией особенно.... теперь опять подстилка орет вэй вэй Украину не надо оставьте ее моему Вольдемарчику...**** фашисткая...
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18.06.2022 13:34 Відповісти
Ну ты хоть комы ставь
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18.06.2022 14:01 Відповісти
скажи підер, ти сьогодні зареєстрвався щоб цю хрєнь сказать?

Влад Влад 650ec637

Реєстрація: 18 червня 2022
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18.06.2022 12:41 Відповісти
вона все правильно каже... Україна в цьому плані нестабільна... згадую, як вибирали президентом донецького бандюка януковича. і це було ще зовсім недавно... хто може бути впевненим, що наші люди не виберуть чергового гівнюка, як тільки стане сутужно...
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18.06.2022 11:58 Відповісти
Ага,Орбан прямо взірець для наслідування європейських цінностей.
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18.06.2022 12:06 Відповісти
так вона ж про це й каже... про орбана... ви що, текст не читали, а тільки заголовок...
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18.06.2022 12:13 Відповісти
орбан популіст, він грає на страхах людей, але не можна сказати що ці страхи абсолютно необосновані, на приклад я теж вважаю, що пропоганді гендер, лгбт не місце в школі. У дітей має бути дитинство, вони мають вирости, а потім вже визначатися. Якщо хтось має певні проблеми, ці проблеми треба вирішувати зі спеціалістами в цій сфері, а не робити проблеми всім, щоб меньшість не чулася меньшістю. Бо це проблеми не вирішує, тільки робить її більшою.
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18.06.2022 12:23 Відповісти
Нестабільність породжували кацапи. Тому ваш спіч, має цілковито,обернений зміст
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18.06.2022 12:16 Відповісти
нестабільність породжує олігархія, наші українські олігархи, а кацапи використовували це все, всіма силами підтримували і поглиблювали це явище, і будуть далі так робити, допоки не перестанемо бути олігархічною країною.
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18.06.2022 12:24 Відповісти
Ну нема в Німеччині, Франції чи Італії олігархів і це не завадило росіянам просувати свої інтереси під виглядом економічної співпраці? Росія посадила обіцянками на газову голку майже всю Європу, перетворила лідерів деяких країн фактично в своїх маріонеток які готові плазувати перед путіним як цуценята.
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18.06.2022 12:36 Відповісти
как это нема а берслускони? а глава концернов в баварии? все *************
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18.06.2022 16:48 Відповісти
нет олигархи есть в любой стране но только те кто имеет дела с кацапсинами имеют проблемы
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18.06.2022 16:47 Відповісти
як не соромно це визнати, але це правда. Зеленський це той самий Орбан. Аби ми починаємо обирати нормальну демократичну владу, що дотримується законності, або нам там не місце.
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18.06.2022 13:18 Відповісти
далеко еще зеленскомцу до Орбана - Орбан продался кацапам ради выгоды экономической для своей страны а зеленый балабол что выгодного сделал для украинцев? только обворовал их на будивництве
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18.06.2022 16:50 Відповісти
так а что в 2019 произошло? или кто то думает, что выбрали "Иисуса Христа", который может превратить асфальт в 2050 тыс танков, нептунов и так далее
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18.06.2022 14:05 Відповісти
кроме верхушки власти никто более и не хочет поспешно и быстро пролезть в ес. Все понимают что происходить в стране.
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18.06.2022 12:00 Відповісти
То Угорщина підриває верховенство закону, а такого закону щоб їх вигнати - нема? Дожилися бюрократи.
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18.06.2022 12:04 Відповісти
ну Британію вимусили піти. Угорщина теж може піти, якщо дійсно захоче, але не захоче.
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18.06.2022 12:25 Відповісти
Британія сама пішла, після референдуму.
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18.06.2022 13:46 Відповісти
что ты несешь бот?
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18.06.2022 16:53 Відповісти
Тьотка з країни, де ще відносно недавно на руках носили Гітлєра, вчить інших верховенству права. )))

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18.06.2022 12:06 Відповісти
Нужно было третью фазу добавить, где оборотень превращается в путина.
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18.06.2022 12:07 Відповісти
"функціонуюча ринкова економіка" - циничненький критерий, на фоне войны. И это при том, что в области финтеха Украина до войны занимала одно из лидирующих мест в Европе, у нас более мощная и конкурентная рыночная экономика, чем в то йже Албании, которую за уши тянут в ЕС. Единственное, с чем можно согласиться - высокий уровень коррупции в Украине, у нас до сих пор есть "смотрящие" в разных секторах, все прекрасно это понимают.
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18.06.2022 12:06 Відповісти
А "смотрящіх" й розставляла гебня,це виклюсно її практика й схема
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18.06.2022 12:14 Відповісти
у них теж високий рівень корупції, якщо половина їх політичного істіблєшменту на зарплаті в газпромі. Вони мусили подбати про високий рівень життя своїх громадян, бо їх би не переобрали би мабуть. Але своє не смердить.
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18.06.2022 12:16 Відповісти
Ха-ха! А в тайожний союз приймуть на наступний день після заяви...
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18.06.2022 12:10 Відповісти
Вона сама в тайожному ГУЛАЗі на лісоповалі п...дою шмат хліба відроблятиме
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18.06.2022 12:12 Відповісти
дурне діло не хитре, не проблема вступи в ..., проблема вилізти звідти. Живими.
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18.06.2022 12:26 Відповісти
Цій хвойді нетерпиться " пукін прійді". Повий...ся й до весни недоживе!!
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18.06.2022 12:11 Відповісти
Да это соседка Меркель. Хабадка крашенная.
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18.06.2022 12:40 Відповісти
Орбан и был просунут кремлём в структуры ЕС, для того, чтобы вставлять палки в колёса и учинять всевозможные пакости, а фрау Барли и её подобные всячески этому способствовали.
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18.06.2022 13:01 Відповісти
Расскажите про невозможность Британии...
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18.06.2022 13:31 Відповісти
Дык не путайте. Британия сама вышла, по собственному желанию. Исключить принудительно механизмов нет...
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18.06.2022 17:51 Відповісти
Эта та, что у Шмальца 💩 на подсосе?
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18.06.2022 13:57 Відповісти
Ещё одна продажная курва.
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18.06.2022 14:26 Відповісти
ну так виключіть угрів-мад'яр зі свого складу?
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18.06.2022 15:52 Відповісти
Она же и говорит об этом - что нет механизма исключить из ЕС...
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18.06.2022 17:08 Відповісти
Не совсем понял зачем она это говорила. Можно подумать, что Украина и украинцы не заинтересованы в институциональной стабильности и верховенстве права.
Как раз со статусом кандидата у ЕС будет больше возможностей помочь украинцам на этом пути...
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18.06.2022 17:06 Відповісти
Цікаво, хто її трахає - менеджер Газпрому чи Роснєфті ?
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19.06.2022 00:45 Відповісти
"...яка представляє німецьку партію СДПН, яку очолює Олаф Шольц". Тобто Шольц сам прилюдно за Україну, а їй дає вказівки каламутити воду, що за тварюка...
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19.06.2022 05:39 Відповісти
 
 