Віцепрезидентка Європарламенту Барлі про Україну: Не може бути поспішних вступів до ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Не слід поспішати зі вступом України до Євросоюзу, адже виключити її з цього об’єднання буде неможливо.
Про це заявила віцепрезидентка Європейського парламенту Катаріна Барлі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Не має бути поспішних вступів. Після того, як ви перебуваєте в ЄС, ви не можете бути виключені", - сказала Барлі, яка представляє німецьку партію СДПН, яку очолює Олаф Шольц.
Барлі пояснила, що зараз є приклад Угорщини, яка систематично підриває верховенство закону.
"Тим важливіше, щоб критерії, встановлені для вступу, такі як інституційна стабільність, функціонуюча ринкова економіка та верховенство закону були повністю дотримані", - сказала вона.
Барлі впевнена, що наступного тижня країни ЄС ухвалять рішення про надання Україні статусу кандидата.
"Я майже впевнена, що всі країни-члени ЄС готові полегшити Україні шлях до вступу до ЄС. Можуть бути різні думки про тимчасовий горизонт, але загалом усі згодні з метою", - сказала вона.
Барлі додала, що надання Україні статусу кандидата є правильним способом підтримки країни на тлі вторгнення Росії.
"Статус кандидата стане для Москви важливим сигналом того, що ЄС не злякається, коли справа дійде до захисту наших цінностей", - сказала політик.
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Никто там в ЭС не согласен с этим, что бы Франция, Германия и тем более Италия (кстати Испания тоже недолюбливает Италию ) вели их к экономическому коллапсу! Германия уже показала как она может "вести" экономическую деятельность с дешевым газом - итог война и кризис в ЭС.
Это так, в 2-х словах
Влад Влад 650ec637
Реєстрація: 18 червня 2022
Как раз со статусом кандидата у ЕС будет больше возможностей помочь украинцам на этом пути...