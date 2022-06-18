Деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході пропонували нам припинити чинити опір Росії, - Кулеба

Деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході закликали Україну припинити чинити спротив країні-окупанту РФ, щоб отримати заблоковане російськими загарбниками в українських портах зерно.

Про це у статті "Як Україна переможе" у журналі Foreign Affairs розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я розмовляв з низкою осіб, які приймають рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір", – написав він.

Глава МЗС наголосив, що аргументація таких перемовників зрозуміла: вони хочуть, щоб зерно, яке застрягло в українських портах через морську блокаду Росії, було розблоковано.

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"І вони готові пожертвувати українською незалежністю, щоб здобути його", – нарік міністр.

Кулеба відповів таким діячам: "Неможливо припускати, що Україна пожертвує своїм народом, територією та суверенітетом в обмін на номінальний мир".