Деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході пропонували нам припинити чинити опір Росії, - Кулеба
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Деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході закликали Україну припинити чинити спротив країні-окупанту РФ, щоб отримати заблоковане російськими загарбниками в українських портах зерно.
Про це у статті "Як Україна переможе" у журналі Foreign Affairs розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я розмовляв з низкою осіб, які приймають рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір", – написав він.
Глава МЗС наголосив, що аргументація таких перемовників зрозуміла: вони хочуть, щоб зерно, яке застрягло в українських портах через морську блокаду Росії, було розблоковано.
"І вони готові пожертвувати українською незалежністю, щоб здобути його", – нарік міністр.
Кулеба відповів таким діячам: "Неможливо припускати, що Україна пожертвує своїм народом, територією та суверенітетом в обмін на номінальний мир".
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а бобуїни то бобуїни)
Сдавайсъя, украинский музунгу! Чёрния человек кущят хочит!
От же ж чорні (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
Я так зрозумів, за цих вікових лодирів ООН гроші платить, купує їм хліб в Україні. ? А Гібони з Габона, корифани Єрмака, теж так говорили ?
Ізраїль теж пропонував?
А то сидять пiд бананами i чекають поки западе на голову
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Який жах! Безграмотні редактори сайту обізвали Кулебу наріком.
І сміх, і гріх.
Viktor Patrykei
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Реєстрація: 19.05.2022
Будемо потім їх в майбутньому як Ізраїль судити і страчувати.
Але-в гості не прийду