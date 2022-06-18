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Спробуємо отримати на саміті ЄС 27 "так" щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс

Лідери Євросоюзу на саміті 23 червня можуть досягнути домовленості щодо статусу країни кандидата на вступ для України.

Про це повідомив RND канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв подальшу допомогу Україні: "Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України".

Канцлер сказав, що зараз ідеться про поєднання солідарності з перспективою.

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"Оскільки багато хто бореться за свободу та демократію в Україні, вони хочуть знати, що це приведе до Європи", - заявив він, зазначивши, що для України необхідний статус кандидата на вступ до ЄС.

"Тепер ми поговоримо про це в Брюсселі. Вже в четвер. І спробуємо отримати "так" 27 разів на конкретне рішення, спільне рішення Європейського союзу, яке також відкриває цю перспективу" - заявив Шольц.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
Наші вороги в росії. В Європі наші друзі, навіть в Угорщині. Вони хоч і мутять воду, але їх позиція відома - підтримають статус кандидата на вступ в ЄС для України.
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18.06.2022 13:18
+2
В добрий час!! Сподіваємося та очікуємо на розумне рішення!!!))
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18.06.2022 13:02
+2
Палки в колеса нашої Євроінтеграції ставить зараз офіс главкоуна. Затвердити голову САП, обрати нового голову НАБУ, обрати нових членів конституційного суду - все це робиться максимум за місяць. Однак хтось хоче грабувати країну, і антикорупційні органи їм не потрібні
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18.06.2022 15:06
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В добрий час!! Сподіваємося та очікуємо на розумне рішення!!!))
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18.06.2022 13:02 Відповісти
российская подстилка, Венгрия, как всгда вставит палки в колеса
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18.06.2022 13:07 Відповісти
Наші вороги в росії. В Європі наші друзі, навіть в Угорщині. Вони хоч і мутять воду, але їх позиція відома - підтримають статус кандидата на вступ в ЄС для України.
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18.06.2022 13:18 Відповісти
Саме так і торпедування європейців,це шкода для України!!!))
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18.06.2022 13:21 Відповісти
Палки в колеса нашої Євроінтеграції ставить зараз офіс главкоуна. Затвердити голову САП, обрати нового голову НАБУ, обрати нових членів конституційного суду - все це робиться максимум за місяць. Однак хтось хоче грабувати країну, і антикорупційні органи їм не потрібні
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18.06.2022 15:06 Відповісти
І буцімто посли,на кшталт Мельника!!!!)))
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18.06.2022 16:02 Відповісти
ох, давайте тільки не так, як їз зброєю.
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18.06.2022 13:10 Відповісти
Мне понравилось вчера: "дайте хоть статус кандидата в кандидаты"
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18.06.2022 13:14 Відповісти
"Попробуем"! Напробовались уже с 2014 года - циники.
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18.06.2022 13:24 Відповісти
Слово пробовать имеет провальные коннотации. Дякуємо панам Макрону, Шольцу та Драгi!
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18.06.2022 15:47 Відповісти
ключове слово - спробуємо...
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18.06.2022 16:57 Відповісти
які умови шульца(мікрона/драгі)? Капітуляція з відмовою від окупованих територій?
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18.06.2022 17:34 Відповісти
Дадуть статус "кандидата", Байден Шольцу таких пістонів вставив, що той тепер сам Угорщину вмовив.
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19.06.2022 05:36 Відповісти
 
 