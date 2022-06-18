Данілов - на слова Арахамії про 1000 загиблих та поранених на день: Цим не можна жонглювати, це не цирк
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Політичні діячі, які заявляють про величезні втрати ЗСУ на фронті, насправді не мають змоги отримати таку інформацію.
Про це секретар СНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю "Ліга.нет", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть. – Ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію… треба відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", - сказав він.
Нагадаємо, раніше голова фракції СН та українскої делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна в середньому втрачає 200-300 воїнів вбитими на день, інколи число вбитих та поранених може доходити до 1000 за день.
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А если нет единства в слугах, они развалятся. Поскорее бы их не стало.
https://www.youtube.com/watch?v=TgFXvmnqutQ
Ви вже там якось визначайтесь: або клоунів позбудьтесь, або так і напишіть на вивісці замість ОПУ пишіть ЦИРК.
Але чому Данілов це перший , який йому рота затика ?!
Тому, що і Зелебенське таке ж як арагамія!
Одні клоуни у владі!
Лишь бы не Порошенко...казала Ольга *********... сами выбирали....,,,