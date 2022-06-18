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війна (56511) Данілов (1191) втрати (3823) Арахамія (1000)

Данілов - на слова Арахамії про 1000 загиблих та поранених на день: Цим не можна жонглювати, це не цирк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данилов,данілов

Політичні діячі, які заявляють про величезні втрати ЗСУ на фронті, насправді не мають змоги отримати таку інформацію.

Про це секретар СНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю "Ліга.нет", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть. – Ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію… треба відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", - сказав він.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 350 осіб, 216 літаків, 180 гелікоптерів, 1465 танків та 3573 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, раніше голова фракції СН та українскої делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна в середньому втрачає 200-300 воїнів вбитими на день, інколи число вбитих та поранених може доходити до 1000 за день.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+105
Это правда.Его в цирк не взяли даже гамадрилом в кепке.Зато в ВР легко
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18.06.2022 13:04
+59
цей агрохімічний чмир мені нагадує якогось звірка. гоніть нах долбня.
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18.06.2022 13:11
+44
глядя на его мордочку, все понимают, - до чего же медленная штука, эволюция по дарвину.
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18.06.2022 13:12
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Обезьяна не только ничего общего с Украиной не имеет, но и дурачек вообще.
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18.06.2022 15:24 Відповісти
Ви всі ***@ний москальський цирк на дроті
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18.06.2022 15:39 Відповісти
Шото происходит в Датском королевстве
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18.06.2022 16:09 Відповісти
Чи нема якогось більш-менш законного способу нейтралізації цього прища? Знову його стало аж занадто багато. І звучить, падло, надто голосно. Сам Данилов напевно має це розуміти.
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18.06.2022 16:18 Відповісти
Что-то стало рушится в зелёном "королевстве". Подоляк, арахамия -уже не то. А как дышали, как пели.
А если нет единства в слугах, они развалятся. Поскорее бы их не стало.
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18.06.2022 16:30 Відповісти
Данілов, первір будь ласка законність набуття аразамієб громадянства і депутатства
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18.06.2022 19:11 Відповісти
Цю арахамію безуглу, гнати давно було треба !!! Тріпло , зашити йому пельку і крапка!
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18.06.2022 17:08 Відповісти
Не гнати а відпустити.Нагнути 2 дубочки,до кожного прив'язати по нозі і ...відпустити.
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18.06.2022 18:03 Відповісти
Втрати ЗСУ язиком Арахамії: чи є межа?
https://www.youtube.com/watch?v=TgFXvmnqutQ
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18.06.2022 17:43 Відповісти
А може вже пора накласти на Арахамію санкції чи відкрити проти нього кримінальну справу? Думаю, що зпідбором статей проблем не буде.
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18.06.2022 18:00 Відповісти
согласен с ним на 100
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18.06.2022 18:07 Відповісти
Набрали в ОП самих клоунів а тепер кажуть що не цирк.
Ви вже там якось визначайтесь: або клоунів позбудьтесь, або так і напишіть на вивісці замість ОПУ пишіть ЦИРК.
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18.06.2022 18:19 Відповісти
Кто пускает хломидию- арахамию к журналистам. Редкий идиот. Последнее время явно перебирает кокса. Заносит конкретно. Посмотрите на его лицо. Это лицо нормального человека? Очень похоже на доходяг бухарей из моего двора.
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18.06.2022 18:27 Відповісти
Те що араХамія це ворог (як й подавна більшість "служок") в мене не було ніколи сумніву ...

Але чому Данілов це перший , який йому рота затика ?!
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18.06.2022 18:53 Відповісти
Пане Олексо, ще раз прошу вас зашити писок Арахгниді шевською дратвою.
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18.06.2022 19:10 Відповісти
Ну вот на хрена всякое бьІдло открьІвает свой паскудньІй рот. Есть Генштаб и все, все остальньІе пусть жуют а не разговаривают. Бардак.
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18.06.2022 19:12 Відповісти
Чи в перший раз воно показує свою нікчемність?Уявляю як воно перемовини,з рашистами,вело...
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18.06.2022 19:36 Відповісти
Ну от якого ху Зелебенське не викине цього уйо..ка Арагамію з голови фракції після таких інтерв'ю?!
Тому, що і Зелебенське таке ж як арагамія!
Одні клоуни у владі!
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18.06.2022 19:51 Відповісти
До чего-же противная, наглая, бездарная рожа, и оно ещё называется "слуга народа".
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18.06.2022 19:55 Відповісти
Аров 73% а прочих Безуглых.. ещё больше...
Лишь бы не Порошенко...казала Ольга *********... сами выбирали....,,,
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18.06.2022 20:05 Відповісти
Саме при Порошенко, у лютому 2015, цей небритий абхаз, вродженець з Краснодарського краю расєї, отримав український паспорт.
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18.06.2022 21:33 Відповісти
Агрохімія більше на наркомана схожий, і розмови у нього наркоманські
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18.06.2022 20:53 Відповісти
Він вів підгрунтя для перемовин і злиття Україну ліліпутіну... Не інакше... Треба пильніше дивитись за всякими уродженими в росії і потрапившими в Україну в зрілому віці...
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18.06.2022 20:57 Відповісти
Але реальних цифр сам ветерінар не озвучив. Отже, є варіанти від Люсі, Агрохімії, Подоляки і Резніка. Середне арифметичне рахувати чи що?
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18.06.2022 21:02 Відповісти
Арахам - ворог и ********** агент
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18.06.2022 21:08 Відповісти
ще раз пишу: 1000 в день - це чергова БРЕХНЯ арахнофобії. Якщо 1000 в день, то де 100 тис. вбитих і ранених за останні 100 днів війни??? Хтось бачить 100 тис. ранених і вбитих українців??? А ось арахнофобія бачить!
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18.06.2022 21:11 Відповісти
Хламідія при владі це не цирк, це трагедія
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22.06.2022 00:56 Відповісти
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