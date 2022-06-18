Минулої доби під обстріли потрапили Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів, поранень зазнали 22 людини, - облрада
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Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів - Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.
Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 22 людини. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 284 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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