Минулої доби під обстріли потрапили Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів, поранень зазнали 22 людини, - облрада

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів - Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.



Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 22 людини. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 284 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

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