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Росія ввібрала найгірше із трьох століть історії. Звичного світу більше немає, тому що Путін відкрив скриньку Пандори, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моравецький

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що російський диктатор Володимир Путін створив ідеологію "небезпечного та злочинного російського світу, який спирається на дві традиції: Радянський Союз та "велика Росія".

Про те, що відбувається в Європі, він розповів на відкритті 17-го конгресу клубів Gazeta Polska в Спалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Путін вдягнув їх [традиції] в "руський мир". Але цей "руський мир", ця російська ідеологія, вона є злочинною та небезпечною й показує сьогодні світові своє найжахливіше обличчя", – сказав глава польського уряду.

Моравецький пояснив, що саме тому Польща є настільки відгукнулася на підтримку спротиву України російському вторгненню.

"Ми інформуємо весь світ, що Росія сублімувала, можна сказати, все найгірше, що є в новітній історії XIX і XX століть, особливо у XX столітті: імперіалізм, колоніалізм та націоналізм", – перерахував глава уряду Польщі.

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Він наголосив, що колишнього, звичного всім світу більше немає – "ми знаходимося в абсолютно новій ситуації, коли світ ахнув, тому що Путін відкрив скриньку Пандори".

"Путін і влада в Кремлі дійшли висновку, що зараз необхідно досягти перелому. <...> Вони побачили, що програють <...> ці перегони – багато в чому технічно, технологічно, промислово та економічно", – сказав Моравецький.
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Топ коментарі
+21
До виступу Моравецького ні додати, ні відняти
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18.06.2022 13:46
+10
Путинская Россия вся состоит из обломков прошлого:
из отходов СССР, коммунистической идеи, Российской империи, отрыжек самодержавия, из кусочков сталинской шинели, из плохо склеенных отрывков уваровской триады: православие-самодержавие-народность, и еще более дремучей идеи старца-Филофея про "Москву - третий Рим". На этой исторической свалке можно найти осколки пенсне Берии и шпоры от сапог Петра Первого, лоскуты халата хана Батыя на этой свалке рвутся о колючую проволоку ГУЛАГа...

Игорь Яковенко
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18.06.2022 14:29
+6
Этот Мир может сохраниться только при условии, что будет реальное мировое правительство с таким же парламентом, и любую страну, чьи вооруженные силы перешли границу другой страны без мандата, мировое правительство по протоколу предупреждает агрессора, и в случае непрекращения агресси за 24 часа, в войну вступает всемирное НАТО и уничтожает армию агрессора, причем на его территории.
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18.06.2022 13:49
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18.06.2022 13:46 Відповісти
Капець. Стільки років наблюдали. Все, що зараз твориться - це з мовчазної згоди Заходу. Як би пуйлу відразу по клюву битой дали - то да..а вони мовчки слухали про громадянську війну і пригнічення рузькоговорящіх. Доки до Європи пара-трійка ракет рфії не заблукає - ніхрєна не буде..
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18.06.2022 13:47 Відповісти
та ж Польша волала і весь час що будували цей довбаний потік північний теж, і що? ніхто не хотів слухати, німці поводилися як наша влада перед війною: нагнітають, істерички, консперологі, ха-ха-ха, дурні, це тільки економічний проект.
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18.06.2022 14:39 Відповісти
а чего президент и все слуги народа Украины не волали и оружие херили? Что за перекладывание вины на Австралию у обычных избирателей??
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18.06.2022 14:59 Відповісти
Этот Мир может сохраниться только при условии, что будет реальное мировое правительство с таким же парламентом, и любую страну, чьи вооруженные силы перешли границу другой страны без мандата, мировое правительство по протоколу предупреждает агрессора, и в случае непрекращения агресси за 24 часа, в войну вступает всемирное НАТО и уничтожает армию агрессора, причем на его территории.
показати весь коментар
18.06.2022 13:49 Відповісти
дві традиціі, це: андрофаги та нквд. прапор відповідний з подвалів розстрільних де усе було в крові. герб відображає суцільну шизофренія, коли усі переконані, що "звільняють" Україну, вбиваючи та гвалтуючі дітей
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18.06.2022 13:59 Відповісти
Все сказано по теме. карлик кинулся в последний бой за империю зла без необходимых ресурсов. Поляки, чеченцы давно знали. что московщина будет нападать. а в Украине ворон считали.
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18.06.2022 14:14 Відповісти
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру, прагне знищити українську ідентичність та, намагаючись полонити територію і населення України, готує наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи. Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення цієї ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
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18.06.2022 14:17 Відповісти
Идеология русскага мира:

Несем повсюду мы добро,
А кто не верит -
Тому сломаем мы ребро
И выбьем двери.
показати весь коментар
18.06.2022 14:20 Відповісти
Путинская Россия вся состоит из обломков прошлого:
из отходов СССР, коммунистической идеи, Российской империи, отрыжек самодержавия, из кусочков сталинской шинели, из плохо склеенных отрывков уваровской триады: православие-самодержавие-народность, и еще более дремучей идеи старца-Филофея про "Москву - третий Рим". На этой исторической свалке можно найти осколки пенсне Берии и шпоры от сапог Петра Первого, лоскуты халата хана Батыя на этой свалке рвутся о колючую проволоку ГУЛАГа...

Игорь Яковенко
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18.06.2022 14:29 Відповісти
Молодець - коротко і ясно.
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18.06.2022 14:31 Відповісти
Моравецький - дуже недурний хлоп'яга
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18.06.2022 15:10 Відповісти
 
 