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Новини За кордоном
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Казахстан (499) нагорода (1105) орден (106) Пєсков (1443) Росія (47229) Токаєв (70)

Токаєв відмовився отримати орден Олександр Невського. В РФ кажуть, що і не збиралися вручати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився прийняти російський орден Олександра Невського. У Кремлі тепер кажуть, що і не планували нагородження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

У пресслужбі Токаєва заявили, що казахський лідер вирішив до завершення повноважень не приймати жодних нагород - ані вітчизняних, ані іноземних.

Раніше казахстанський політолог Єрбол Єділов повідомив з посиланням на власні джерела, що Токаєва у Кремлі збиралися нагородити орденом Олександра Невського, але він відмовився.

Читайте: Казахстан не порушуватиме західні санкції проти РФ, - президент Токаєв

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков твердить, що ані планів на нагородження, ані відмови не було.

"Я не знаю, звідки ця інформація, тому що жодного нагородження і не планували. У планах такого не було", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 17 червня Токаєв та Путін виступили на засіданні Петербурзького економічного форуму. Токаєв заявив, що Казахстан не визнає незалежність "квазідержавних територій" "ЛНР" та "ДНР".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Ну,это-же так по-кацапски-когда их посылают нах...они говорят-"да мы и не собирались".
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18.06.2022 13:43
+22
Этот Токаев на удивление хитрый, умный и опасный чувак. Убедить пу сути бога казахстана Назарбаева отойти в тень, оставшись вроде как серым кардиналом. Потом технично использовать путинское эго, чтоб от него избавиться и самому стать богом казахстана. Теперь публично водить Путину по губам санкциями и квазигосударствами ЛДНР. При этом максимально использовать парашу для экономических выгод.
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18.06.2022 13:56
+10
Уявіть як казаху отримати орден імені свого холуя.
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18.06.2022 14:32
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Ну,это-же так по-кацапски-когда их посылают нах...они говорят-"да мы и не собирались".
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18.06.2022 13:43 Відповісти
Кацапы говорят: "Да мы сами туда давно собирались!"
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18.06.2022 14:26 Відповісти
да он их просто обосцал
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18.06.2022 15:00 Відповісти
Вот, мля, клянусь не хотел
Вот, мля, клянусь не планировал
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18.06.2022 13:44 Відповісти
Счас. Саме так як кажуть у бомжатнику, так і є насправді. Від цієї мокшанської клоаки, навіть колишні однодумці починають потрохи дистанціюватися.
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18.06.2022 13:44 Відповісти
***** коверкает (в очередной раз) имя Гламура, Гламур в отместку открыто посылает *****. Пескову теперь только утираться.
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18.06.2022 13:46 Відповісти
Включаємо логіку.
Невський навіть дуже підігрував Орді, і збирав для неї данину.
Казахи- це половці (як і кримські татари) які були під владою Орди і зараз отримали нову державу і назву народу. Як і українці були русинами, а французи були галлами...
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18.06.2022 13:49 Відповісти
Канешна підігрував, бо був сином Батия
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18.06.2022 14:12 Відповісти
Уявіть як казаху отримати орден імені свого холуя.
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18.06.2022 14:32 Відповісти
Логічно.
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18.06.2022 16:15 Відповісти
Этот Токаев на удивление хитрый, умный и опасный чувак. Убедить пу сути бога казахстана Назарбаева отойти в тень, оставшись вроде как серым кардиналом. Потом технично использовать путинское эго, чтоб от него избавиться и самому стать богом казахстана. Теперь публично водить Путину по губам санкциями и квазигосударствами ЛДНР. При этом максимально использовать парашу для экономических выгод.
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18.06.2022 13:56 Відповісти
Когда за спиной стоит Китай ,с ядерной дубиной ,и не фейковой ,как в раше ,то и поборзеть можно
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18.06.2022 14:17 Відповісти
"Посля дожжичка в четверг,
Дам ишшо медальку сверх -
Токмо тьі уж постарайся,
Чтоп народ меня не сверг!"

В. Филатов
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18.06.2022 14:03 Відповісти
Ай-яй-яй!
Обосрали Питуна.
Это все половцы виноваты, Ленин и советские галоши!
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18.06.2022 14:09 Відповісти
Токаев прогнозирует, что будут проблемы с мордором и что казахам не понравится ******** агрессора на груди президента. Мудрый чувак.
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18.06.2022 14:11 Відповісти
У казахів за спиною Китай і срати вони хотіли на м'ясників кацапів
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18.06.2022 14:13 Відповісти
Не вірю звичайно, що Токаєв такий правильний. Радше - завбачливий. 😊 У нього зороші китайські радники. І він розуміє, що черещ рік-два орден з рук пуцина буде гіршим від горщика з котячим лайном на шиї. 😊 До того ж намертво приклепаним. Тобто у нормальному товаристві з таким горщиком просто не прийматимуть. 😊
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18.06.2022 14:20 Відповісти
-Даже и не собирались. Не Хотели! Ерунда!
Облажались, обосрались, сели в лужу - как всегда.
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18.06.2022 14:26 Відповісти
хоч кафету)https://youtu.be/jyIXK9ZtkVw?t=49
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18.06.2022 14:29 Відповісти
Косой Жармат - выпускник лубянского сортира среднего ума и паршивости, продукт многих ходов очка, назначен на вместо строптивой и патологически жадной семейной клики Назарбаева. Задача Жармата ибн Токая,плавно вернуть под власть Белого Сцаря киргиз-кайсацкую губернию. Касим - ага, грает строго по сценарию написанному под воздействием сивушных паров его сизорылым московским куратором.

"Злой шайтан мы не бояться.
Водка пить - земля валяться!"
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18.06.2022 15:00 Відповісти
Жат они и Токаева не хотели приглашаться, он сам приперся)
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18.06.2022 15:05 Відповісти
От клятий бандерівець!
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18.06.2022 15:08 Відповісти
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков твердить, що ані планів на нагородження, ані відмови не було. Джерело: https://censor.net/ua/n3348720
Використовуємо золоте правило (можливо - істину) :
Усе , що говорить Песков - є правдою , з точністю до навпаки !
І що тоді отримуємо за інформацію ?
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18.06.2022 16:12 Відповісти
Затулин угрожает Казахстану ракетными ударами
15:54

«Некорректное» высказывание президента Казахстана тут же прокомментировал зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

«То, что Казахстан не признавал и не признает, было ясно и без этого заявления Токаева, - утверждает Затулин. - Но то, что Токаев в присутствии президента Путина об этом сказал вглядело как вызов находящемуся рядом с ним президенту. Когда от них никто ничего не ждет, то могли бы, по крайней мере, промолчать. Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание».
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18.06.2022 16:29 Відповісти
[ Фото ]
Депутат Госдуры Костя Затулин решил угрожать Казахстану.

Слова Касым-Жомарта Токаева о квазигосударствах на востоке Украины и о том, что Казахстан их не признает, вызвали в РФ настоящую истерику.

- Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнёрство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то всё возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание, - истерил депутат Госдуры являющийся зампредом комитета по делам СНГ Костя Затулин

Но вскоре Затулину пришлось завалить свой хрюкальник: секретарь «Единой россии» Турчак осадил его и посоветовал держать подобные мнения при себе. В чем секрет? В том, что Китай и Турция открыто показывают, что Казахстан входит в орбиту их интересов. Кстати, многие эксперты считают, что заявления Токаева - это своеродный привет от Китая и Турции. Поэтому Затулину и заткнули рот, показав, что он обычный клоун 🤡
https://t.me/BerezaJuice/16306
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18.06.2022 16:58 Відповісти
Это путину надо вручить орден ханского подданного.
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18.06.2022 23:16 Відповісти
 
 