Токаєв відмовився отримати орден Олександр Невського. В РФ кажуть, що і не збиралися вручати
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився прийняти російський орден Олександра Невського. У Кремлі тепер кажуть, що і не планували нагородження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
У пресслужбі Токаєва заявили, що казахський лідер вирішив до завершення повноважень не приймати жодних нагород - ані вітчизняних, ані іноземних.
Раніше казахстанський політолог Єрбол Єділов повідомив з посиланням на власні джерела, що Токаєва у Кремлі збиралися нагородити орденом Олександра Невського, але він відмовився.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков твердить, що ані планів на нагородження, ані відмови не було.
"Я не знаю, звідки ця інформація, тому що жодного нагородження і не планували. У планах такого не було", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, 17 червня Токаєв та Путін виступили на засіданні Петербурзького економічного форуму. Токаєв заявив, що Казахстан не визнає незалежність "квазідержавних територій" "ЛНР" та "ДНР".
Будь ласка, зачекайте...
Вот, мля, клянусь не планировал
Невський навіть дуже підігрував Орді, і збирав для неї данину.
Казахи- це половці (як і кримські татари) які були під владою Орди і зараз отримали нову державу і назву народу. Як і українці були русинами, а французи були галлами...
Дам ишшо медальку сверх -
Токмо тьі уж постарайся,
Чтоп народ меня не сверг!"
В. Филатов
Обосрали Питуна.
Это все половцы виноваты, Ленин и советские галоши!
Облажались, обосрались, сели в лужу - как всегда.
"Злой шайтан мы не бояться.
Водка пить - земля валяться!"
Використовуємо золоте правило (можливо - істину) :
Усе , що говорить Песков - є правдою , з точністю до навпаки !
І що тоді отримуємо за інформацію ?
15:54
«Некорректное» высказывание президента Казахстана тут же прокомментировал зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин.
«То, что Казахстан не признавал и не признает, было ясно и без этого заявления Токаева, - утверждает Затулин. - Но то, что Токаев в присутствии президента Путина об этом сказал вглядело как вызов находящемуся рядом с ним президенту. Когда от них никто ничего не ждет, то могли бы, по крайней мере, промолчать. Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание».
Депутат Госдуры Костя Затулин решил угрожать Казахстану.
Слова Касым-Жомарта Токаева о квазигосударствах на востоке Украины и о том, что Казахстан их не признает, вызвали в РФ настоящую истерику.
- Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнёрство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то всё возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание, - истерил депутат Госдуры являющийся зампредом комитета по делам СНГ Костя Затулин
Но вскоре Затулину пришлось завалить свой хрюкальник: секретарь «Единой россии» Турчак осадил его и посоветовал держать подобные мнения при себе. В чем секрет? В том, что Китай и Турция открыто показывают, что Казахстан входит в орбиту их интересов. Кстати, многие эксперты считают, что заявления Токаева - это своеродный привет от Китая и Турции. Поэтому Затулину и заткнули рот, показав, что он обычный клоун 🤡
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