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У Херсоні стався вибух, окупанти заявили про "теракт" українських партизанів. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вибуховий пристрій був прикріплений на дерево на вулиці Сенявіна у Херсоні та здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч.

Військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми вже близько - 10 кілометрів до Херсона. Чекайте на нас. Тримайтеся. Все буде Україна", - український воїн записав звернення до мешканців окупованого міста. ВIДЕО

У Херсоні стався вибух, окупанти заявили про теракт українських партизанів 01
У Херсоні стався вибух, окупанти заявили про теракт українських партизанів 02
У Херсоні стався вибух, окупанти заявили про теракт українських партизанів 03
У Херсоні стався вибух, окупанти заявили про теракт українських партизанів 04

Також дивіться: "Проламаний череп та гиря на нозі": російські окупанти катували та вбили тероборонівця Віталія Лапчука з Херсона. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+34
Плохо что не ликвидировали. Научатся. А велосипедиста жалко.
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18.06.2022 13:49
+33
Хорошая машина была у начальника колонии с зарплатой 13000 грн
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18.06.2022 13:45
+26
Шкода, що недобило пітараса, а лише штани прийдеться від гімна відстірувати. Але у чепушили все попереду.
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18.06.2022 13:49
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Хорошая машина была у начальника колонии с зарплатой 13000 грн
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18.06.2022 13:45 Відповісти
Первое, что бросается в глаза. Коррупционер = 0,9 х коллаборант.
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18.06.2022 14:01 Відповісти
Плохо что не ликвидировали. Научатся. А велосипедиста жалко.
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18.06.2022 13:49 Відповісти
Вважатимемо, що це було тренування. На другий раз вийде!
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18.06.2022 15:01 Відповісти
Не було ніякого велосипедиста, як і мальчика в трусіках. Це кацапи дезу пускають, що наші мирних валять
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18.06.2022 20:25 Відповісти
Шкода, що недобило пітараса, а лише штани прийдеться від гімна відстірувати. Але у чепушили все попереду.
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18.06.2022 13:49 Відповісти
А ось і пілот збитої російської Су-25 в руках у ЗСУ 💪 Трофеї 72 ОМБР
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18.06.2022 13:49 Відповісти
а чого він так ходить, усравсь? чи то земля українська пече?
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18.06.2022 14:01 Відповісти
Просто ніжна шкіра на підошвах - мабуть, рідко ходить босим От і відчуває кожну крупинку під ногою А може, підошви обпекло, коли в літаку горів перед катапультуванням
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18.06.2022 17:40 Відповісти
Щей ведуть підараса. А дати підсрачників щоб сам бігав...
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18.06.2022 14:03 Відповісти
Трохи підстаркуватий як для пілота. Скільки йому років, цікаво...
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18.06.2022 14:20 Відповісти
.. більшість до 75 відсотків від 22 до 40... до 10-12 відсотків до 50.... ну і 2-3 ... до 55 і десь 1-2 відсотки до 60... .. Гівно до 25 років навіть не рахують за пілотів... Крім злетіти та сісти вони нічого не можуть. Так що на відео ноРма...
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18.06.2022 18:25 Відповісти
30-літніх вибили за березень! Саме тоді збивали старлеїв і капітанів Потім пішли майори і вище! А цього зараз "копни" - або комеска або зам по льотній комполку
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19.06.2022 04:05 Відповісти
А так літав, так літав.
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18.06.2022 14:23 Відповісти
Шкода, що не здох. Тепер він піде на обмін, а потім далі сяде за штурвал.
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18.06.2022 15:04 Відповісти
.. не сяде вже ніколи. Останнім часов почали масово списуватися по хворобам. А ті..хто був у полоні та вижили... не такі дурні... щоб ще раз попробувати здохнути..
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18.06.2022 18:28 Відповісти
так это может зэки взорвали, а спишут на каких то партизан.
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18.06.2022 13:50 Відповісти
А здесь у нас преимущество по инфовойне. Всегда можно обвинить кацапов в борьбе за власть и что они сами друг друга гасят. Можем взрывать сколько угодно. Любого "террориста" сразу обозначим как невинного гражданина, которого под пытками заставили признаться. Атакующий всегда имеет преимущество. Когда возьмем Белгород, то сделаем заявление, что в целях сохранения лица Путину мы не будет брать Воронеж, сегодня не будем, ну и дадим мирным кацапам на эвакуацию время. Даже если там будет сконцентрировано 0 военных сил. Атаковать очень выгодно, если владеешь повесткой в СМИ.
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18.06.2022 14:05 Відповісти
Тут требуется повторный подрыв, на том же месте, когда орки уже сбежались.
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18.06.2022 14:07 Відповісти
Не продумали.. Еще научаться
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18.06.2022 14:18 Відповісти
По этой теме пусть просмотрят азербайджанские мультики.
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18.06.2022 15:07 Відповісти
да второго подарка явно не хватает, но лиха беда начало
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18.06.2022 16:34 Відповісти
Недоподорвавшегося переподорвать!
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18.06.2022 14:23 Відповісти
Більше схоже на те, що це разводняк та інсциїнювання. Очільник колонії буде нову машинку, медальку і домік у Криму випрошувати
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18.06.2022 14:30 Відповісти
Народе! Що це ви теракт та теракт. Це на території лаптестану повинно бути.
А в Україні це справедлива боротьба з кацапським окупантом та с колаборантом.
Бо в нас В І Й Н А !
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18.06.2022 14:43 Відповісти
Єто бьіла бавовна.
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18.06.2022 15:00 Відповісти
никаких партизан в херсоне нет. идут банальные бандитские разборки
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18.06.2022 15:15 Відповісти
Этим тварям, только и снятся партизаны...
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18.06.2022 15:41 Відповісти
Колаборант законна ціль і має знищуватись як і будь який ворог.
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18.06.2022 15:56 Відповісти
В цьому кузові Q7 дуже міцна, нажаль повезло павліку мАрозову.
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18.06.2022 16:12 Відповісти
Як на мене,то у начальника тюряги дуже крута тачка. Погано,що не здох,курва...
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18.06.2022 17:12 Відповісти
Надо им устроить такую жизнь, чтобьІ суки жили в своем ЮЗ-17/90 вместе со своими подопечньІми. Су... даже тюремщики Украину продают.
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18.06.2022 19:15 Відповісти
а з якого боку це теракт? це майже хороша робота військових! вони ж не підривали і не бомбили цивільних, як це робить срана кацапня...
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18.06.2022 21:10 Відповісти
Глупости. Партизантамнет. А если этот дебил решил покончить жизнь самоубийством, то кто ему виноват, шо он такой жопорукий. Но ничё. Всегда есть попытка №2
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18.06.2022 21:15 Відповісти
 
 