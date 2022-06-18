У Херсоні стався вибух, окупанти заявили про "теракт" українських партизанів. ФОТОрепортаж

Вибуховий пристрій був прикріплений на дерево на вулиці Сенявіна у Херсоні та здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч.

Військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми вже близько - 10 кілометрів до Херсона. Чекайте на нас. Тримайтеся. Все буде Україна", - український воїн записав звернення до мешканців окупованого міста. ВIДЕО









Також дивіться: "Проламаний череп та гиря на нозі": російські окупанти катували та вбили тероборонівця Віталія Лапчука з Херсона. ФОТО