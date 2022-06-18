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Польща може взяти на себе протиповітряний захист Західної України, - ексглава Бюро нацбезпеки Козей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ппо

Якщо Росія продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею районів України, то Варшава може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями.

Про це заявив бригадний генерал, екскерівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козей в інтерв'ю Onet, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Говорячи про технічне оснащення України та РФ, польський генерал зазначив, що у порівнянні з початком війни українці мають чимало сучасної військової техніки із Заходу. Росіяни у цьому випадку програють, оскільки опираються на застаріле, радянське або пострадянське обладнання. Однак кількісно, очевидно, РФ таки досі становить серйозну загрозу.

Дивіться: Зеленський - Джонсону: "Головне сьогодні – забезпечити протиповітряну оборону для України". ВIДЕО

Характеризуючи ситуацію з повітряною безпекою в Україні, Козей припустив можливість протиракетного захисту західних областей, зважаючи на близькість ракетних ударів до польського кордону.

"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми можемо запровадити протиракетний захист над Західною Україною", – сказав екскерівник БНБО Польщі.

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Він наголосив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні. Разом з тим, він не має сумніву у тому, що Росія вийде з РФ в Україні явно ослабленою.

"Її стратегічні можливості зменшаться, позиції на міжнародній арені значно погіршаться, а рівень життя росіян значно впаде. У цьому сенсі можна сказати, що Росія програє цю війну", - зазначив Козей.

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Козей також наголосив на важливості битви за Донбас.

"Її результат може виявитися вирішальним для майбутнього України, а також і для країн Балтії та Польщі. Потенційний напад путінських військ на Польщу та країни Балтії – це не політична вигадка, дуже ймовірна ситуація, що може виникнути. Але лише в тому випадку, якщо РФ здобуде повну перемогу над Україною. Кремль бачить перемогу так: перемога на Донбасі, успішна атака на Одесу, завоювання всього півдня, зміщення Зеленського і встановлення проросійського уряду (за моделлю Лукашенка). Якби РФ це вдалося, то це була б дуже небезпечна ситуація. На хвилі ейфорії щодо перемоги російський народ буде наполегливіше нести тягарі, пов’язані, зокрема, із санкціями. І буде готовий "добивати Захід", – каже Козей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Було б дуже добре.
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18.06.2022 13:51
+32
Вчера ***** заявило, что они собираются строить новый мировой порядок? Не это ли повод вырезать всех кацапов от мала до велика, шоб эти конченые орки не посягали на принципы мировой демократии?
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18.06.2022 14:05
+26
Полякам велика подяка і респект! З ними можна знову йти на москву.
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18.06.2022 13:52
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Було б дуже добре.
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18.06.2022 13:51 Відповісти
Да, это хорошо конечно. Но лучше б Польша включилась в нашу войну и мы вместе рвали кацапов на шмату. Думаю дело не за горами и все в переди!!!
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18.06.2022 13:53 Відповісти
Вчера ***** заявило, что они собираются строить новый мировой порядок? Не это ли повод вырезать всех кацапов от мала до велика, шоб эти конченые орки не посягали на принципы мировой демократии?
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18.06.2022 14:05 Відповісти
если ***** сказал - то так и будет, проверенно ранее. ***** в отличии от некоторых питарасов слов на ветер не бросает.
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18.06.2022 14:09 Відповісти
Ну да, особливо якщо подивитись на те що він казав 20 років назад, жодної обцянки не виконав.
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18.06.2022 14:25 Відповісти
кацап ты идиот полный твоего путлера даже свои посылают кирдык ему скоро
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18.06.2022 16:19 Відповісти
Вже був один, котрий намагався встановити новий світовий порядок.
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18.06.2022 15:23 Відповісти
Так то воно так , але трішечки не так. Справа в тому що Польща в Нато , а Нато уникає прямих зіткнень з мокшандією (до речі , мокшандії такий розвиток на руку ) , бо тоді це вже Третя світова(хоча вона і зараз вже такою є). Мокшандія збиття їх ракет може мовчки проковтнути , а ось для провокації може послати літаки , і коли літак буде збитий , це вже буде привід для мокшандії заявити , що в війну вступило Нато , і тоді почнуться вже "ядрьоні тьорки" . Але і при збитті тільки ракет у мокшандії з'являється право на ураження протиракетних систем . Схоже що ця ідея не вдала.
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18.06.2022 14:11 Відповісти
Можна на пару тижнів вийти з НАТО.. Не бачу проблем
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18.06.2022 14:15 Відповісти
Збиття російської ракети польським ПВО над західними областями України- це не втручання...
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18.06.2022 14:18 Відповісти
хзакй той литак долетит сначала чере Украину.... и даже если ПВО И ПРО Польши собьют литак.. ХЛО сделает вид это не мы и нас там не было... когда сбивали кацапов они молчат мы сбиваем хотя у нас войны нема...и топим корабли стреляем к ним в окрестности приграничья и ХЛО молчит потому как сказки по СВО давно не смешные и никто не верит...про атомну зброю оставьте эти все пугалки расчитаны на пипл кацпастану но не на мир..никтоне боится ядерных пугалок от ХЛО.. никто повторяю ибо это конец ВСЕМ...
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18.06.2022 14:20 Відповісти
не гони беса твои кацапы засцут применять ядерное оружие так как им сразу придет пестец
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18.06.2022 16:21 Відповісти
Не могут, они в НАТО. НАТО не хочет открытой войны с кацапами.
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18.06.2022 14:31 Відповісти
могут и будут -а твоя рашка уже не сможет воевать с нато так как всю ихнюю армию перебили в Украине
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18.06.2022 16:22 Відповісти
а в Корее, а во Вьетнаме не воевала разве раха с НАТО? открыто не открыто... НАТО ж не нападает на территорию рашки. но на территорию Украины оно могло бы если не напрямую ввести свои войска, то прислать хотя бы своих отпускников и оружия чем побольше. скорее бы тут давно все закончилось. за пару недель всю русню выжгли бы на украинской земле, включая оккупированный русней Крым. Куйло даже и не пикнуло бы про красную кнопку. ибо применение красной кнопки по доктрине раши - 1) это ответ на ядерный удар со стороны противника по территории раши; 2) напад на саму территорию раши, который ставит под сомнение существования раши.. но на на рашу никто нападать не собирается и, тем более, никто первым не будет пулять по раше ядерными ракетами. Поэтому на территории Украины жечь русскую захватническую армию могут все, кому не лень. точка.
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18.06.2022 17:59 Відповісти
Полякам велика подяка і респект! З ними можна знову йти на москву.
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18.06.2022 13:52 Відповісти
Підтримую, тільки на маскву не йти, а запустити всілякі ракети в необмеженій кількості, можна і частину неточних.
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18.06.2022 14:50 Відповісти
Полякам справжнім друзям України-респектище...
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18.06.2022 13:52 Відповісти
Очень, очень хорошая новость. Но не забывайте, что кацапы ТУТ же отправят в Беларусь 20 летчиков и залетят уже самолетами. Будете сбивать людей, а не ракеты? Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что кацапам плевать даже на летчиков.

Притом у Путина будет такой вариант при тяжелом положении на фронте. Отправит смертников. Потом обвинит НАТО и типа он капитулирует перед НАТО, но конечно сохранит власть и сплотит народ. Это будет опасно, если не предпринять ряд мер. Государство должно все же сократить разрыв между доходами на государственном военном предприятии (что по выпуску, что по разработкам) с бизнесом. В США это сделано довольно неплохо, там программист беднее в 3 раза типового инженера-доктора наук. У нас в 5 раз богаче. Либо бабам мозги промыть, чтобы всегда задали вопрос любому мужчины: "А что ты делал для защиты Родины во время войны?". А не смотрели на кошелек или внешность, так как ухоженного внешнего вида ну не может быть у солдата, инженера или ученого, кто целые сутки сидит в окопе, за станком или за чертежом. Деньги и уважение - это главное для создания ВПК, а без него нас просто уничтожат, если Путин сохранит власть. Если бабы и дальше хотят встречаться с качком, богатеньким сынком или музыкантом, а не с унылым инженером с нищей зарплатой, то НАТО напрямую втягивать нужно уже при решающем наступлении, а до этого унижать Путина тем, что мы воюем полностью сами и громим эту вторую недоармию мира.
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18.06.2022 13:57 Відповісти
а чиї льотчики з білорусі обстрілюють нас ракетами ? і як кацапня визначить чия ппо спрацювала ? зрозуміло шо захід переживає за безпеку західних регіонів якшо планують тут будувати сховища для зерна. але дуже прикро за південь і схід де навіть деколи не встигає ввімкнутися сирена
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18.06.2022 14:11 Відповісти
Как будто кацапам правда нужна. Им нужна картинка по телевизору. 10 горящих трупов летчиков, кто даже после подбития направит самолет в Польшу, ну и все, мы воюем с НАТО, НАТО на нас напало, держитесь за меня, я вас буду защищать, а вы только работайте день и ночь на военных заводах, нам нужно сто тысяч ракет неуправляемых с 300кг боевой частью каждая и мы победим.

То есть достаточно заявления от польских властей, то "мы вступили в войну". Чтобы кацапам сложнее было это использовать, надо сделать чёткий акцент на том, что нахождение самолета, который совершил преступление (пересек "ленточку"), является достаточным основанием считать его угрозу в том числе и для польской территории и поэтому он будет уничтожен. А не говорить про ракеты, что воспринимается нейтрально. Я уже не говорю про такую ситуацию, когда польским ПВОшникам вдруг дадут приказ не стрелять по самолету, а мы наше ПВО уже давно отгрузим в Днепр. Будет катастрофа тогда. Этого надо не допустить.
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18.06.2022 14:30 Відповісти
Люди у армії РФ не воюють. Там одні нелюди. Чим більше їх загине, тим ближче наша перемога.
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18.06.2022 14:24 Відповісти
Кулеба, дорогенький, випусти якийсь прес-реліз для іноземців і поясним їм всім, що НЕ існує ніякої Західної України вже дуже давно, а ті території - це захід України!!! А то виходить якась Північна Корея з Північною Ірландією на Північній Македонії.
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18.06.2022 13:58 Відповісти
"Западная Украина", "на Украине" это и есть отголоски 100-летней кацапопропаганды. Зеркалить на кацапов надо так же. Я применяю всегда "на россии", ну и белгород с ростовом - Южная россия
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18.06.2022 15:33 Відповісти
надо всегда писать "московские власти" и московия
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18.06.2022 16:23 Відповісти
Може взяти, а може не взяти. Пам'ятаємо історію з літаками - багато було шуму, а по факту - велий пердь в калюжу.
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18.06.2022 14:06 Відповісти
Так самолеты давно уже летают. Наверное, ты всё проспал.
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18.06.2022 14:18 Відповісти
Із поставлених так би мовити "машинокомплектів"
Подяка платникам податків США за допомогу!
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18.06.2022 14:22 Відповісти
Пара-пара-пам!
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18.06.2022 14:09 Відповісти
Шольц обіцяє.. Макрон звонить
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18.06.2022 14:17 Відповісти
Так потрібно домовлятися!Де наш політичний десант?
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18.06.2022 14:21 Відповісти
ты долпайоп - с кем договариваться?
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18.06.2022 16:25 Відповісти
Немає ніякої західної України типіли, а є захід України
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18.06.2022 14:26 Відповісти
Редакторе, що це за країна "Західна Україна"? Не підігруй кремлю неграмотністю.
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18.06.2022 14:34 Відповісти
самолетами кацапня живой так далеко не долетает, а вот сбивать ракеты можно и нужно...
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18.06.2022 14:38 Відповісти
Pamiętajcie że Koziej to stary dziad z układu Tuska i Komorowskiego czy Berlin Moskwa . Oczywiście jako Polak zgadzam sie na obronę całej Ukrainy przez Wojsko Polskie jak.przyjdsie potrzeba
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18.06.2022 14:50 Відповісти
Ідея здорова, інакше націю і міста не збережемо хоч би частково. При чому це робити могла б не тільки Польща. Полякам респект і повага !!!
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18.06.2022 14:52 Відповісти
вам кацапам и так писдец
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18.06.2022 16:27 Відповісти
Польща могла б взяти на себе виготовлення Вільхи-М. Потрібно перемістити лише ключові елементи технології.
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18.06.2022 14:56 Відповісти
Отлично сказано. Жаль только что проделу они все начинают говорить только после того как становятся экс-
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18.06.2022 15:03 Відповісти
Так что это все из разряда «хорошо бы но не будет» (
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18.06.2022 15:04 Відповісти
Ой поляки. Не Західну, а всю Україну закрийте, хіба що крім тих місць де йдуть бойові дії.
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18.06.2022 15:09 Відповісти
Ц.е добре, закрити всю Україну вони не зможуть, а західну частину зможуть, але зелене на це не погодиться, так як в оманських домовленостях цього не передбачено.
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18.06.2022 15:25 Відповісти
зелёных уже давно никто не спрашивает. Поставили перед фактом и точка. Кто не понял - под дых с ноги, и папкой с компроматом по бошкам от Джонсона. Все остальные разборки - после войны.
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18.06.2022 17:03 Відповісти
наш завод за добу ітровці критичне обладнання в березні евакуювали в одну з країн нато. звязку немає. один дзвінок на тиждень
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18.06.2022 15:28 Відповісти
Голос разума.
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18.06.2022 16:04 Відповісти
І дійсно, що заважає, чому Польща має терпіти у повітрі біля свого кордону проекти "антипольща" - у вигляді каzaпо-рашистських ракет (блєдін)?
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18.06.2022 18:07 Відповісти
Все верно, пусть Польша прикрьІвает территорию Западной УкраиньІ "Петриотами", чтобьІ кацапские и бульбашские уродьІ не достали Ленд Лиз.
А еще, если не дай Бог войска бульбофюрера полезут в Украину, пусть поляки их лупят из орудий, думаю, что наше руководство не обидится.
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18.06.2022 19:25 Відповісти
 
 