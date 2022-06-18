Польща може взяти на себе протиповітряний захист Західної України, - ексглава Бюро нацбезпеки Козей
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Якщо Росія продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею районів України, то Варшава може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями.
Про це заявив бригадний генерал, екскерівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козей в інтерв'ю Onet, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Говорячи про технічне оснащення України та РФ, польський генерал зазначив, що у порівнянні з початком війни українці мають чимало сучасної військової техніки із Заходу. Росіяни у цьому випадку програють, оскільки опираються на застаріле, радянське або пострадянське обладнання. Однак кількісно, очевидно, РФ таки досі становить серйозну загрозу.
Характеризуючи ситуацію з повітряною безпекою в Україні, Козей припустив можливість протиракетного захисту західних областей, зважаючи на близькість ракетних ударів до польського кордону.
"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми можемо запровадити протиракетний захист над Західною Україною", – сказав екскерівник БНБО Польщі.
Він наголосив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні. Разом з тим, він не має сумніву у тому, що Росія вийде з РФ в Україні явно ослабленою.
"Її стратегічні можливості зменшаться, позиції на міжнародній арені значно погіршаться, а рівень життя росіян значно впаде. У цьому сенсі можна сказати, що Росія програє цю війну", - зазначив Козей.
Козей також наголосив на важливості битви за Донбас.
"Її результат може виявитися вирішальним для майбутнього України, а також і для країн Балтії та Польщі. Потенційний напад путінських військ на Польщу та країни Балтії – це не політична вигадка, дуже ймовірна ситуація, що може виникнути. Але лише в тому випадку, якщо РФ здобуде повну перемогу над Україною. Кремль бачить перемогу так: перемога на Донбасі, успішна атака на Одесу, завоювання всього півдня, зміщення Зеленського і встановлення проросійського уряду (за моделлю Лукашенка). Якби РФ це вдалося, то це була б дуже небезпечна ситуація. На хвилі ейфорії щодо перемоги російський народ буде наполегливіше нести тягарі, пов’язані, зокрема, із санкціями. І буде готовий "добивати Захід", – каже Козей.
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Притом у Путина будет такой вариант при тяжелом положении на фронте. Отправит смертников. Потом обвинит НАТО и типа он капитулирует перед НАТО, но конечно сохранит власть и сплотит народ. Это будет опасно, если не предпринять ряд мер. Государство должно все же сократить разрыв между доходами на государственном военном предприятии (что по выпуску, что по разработкам) с бизнесом. В США это сделано довольно неплохо, там программист беднее в 3 раза типового инженера-доктора наук. У нас в 5 раз богаче. Либо бабам мозги промыть, чтобы всегда задали вопрос любому мужчины: "А что ты делал для защиты Родины во время войны?". А не смотрели на кошелек или внешность, так как ухоженного внешнего вида ну не может быть у солдата, инженера или ученого, кто целые сутки сидит в окопе, за станком или за чертежом. Деньги и уважение - это главное для создания ВПК, а без него нас просто уничтожат, если Путин сохранит власть. Если бабы и дальше хотят встречаться с качком, богатеньким сынком или музыкантом, а не с унылым инженером с нищей зарплатой, то НАТО напрямую втягивать нужно уже при решающем наступлении, а до этого унижать Путина тем, что мы воюем полностью сами и громим эту вторую недоармию мира.
То есть достаточно заявления от польских властей, то "мы вступили в войну". Чтобы кацапам сложнее было это использовать, надо сделать чёткий акцент на том, что нахождение самолета, который совершил преступление (пересек "ленточку"), является достаточным основанием считать его угрозу в том числе и для польской территории и поэтому он будет уничтожен. А не говорить про ракеты, что воспринимается нейтрально. Я уже не говорю про такую ситуацию, когда польским ПВОшникам вдруг дадут приказ не стрелять по самолету, а мы наше ПВО уже давно отгрузим в Днепр. Будет катастрофа тогда. Этого надо не допустить.
Подяка платникам податків США за допомогу!
А еще, если не дай Бог войска бульбофюрера полезут в Украину, пусть поляки их лупят из орудий, думаю, что наше руководство не обидится.