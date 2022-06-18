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Вілкул Олександр (303) війна (56511) Дніпропетровщина (2362) Кривий Ріг (811) обстріл (21114) Резніченко (493)

Щонайменше дві особи поранено в результаті російського ракетного обстрілу Кривого Рогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

Російські війська вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу.

Про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, є руйнування та поранені.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив в телеграмі дані про двох поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вкорте обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко

Автор: Анна Судак
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от твари драные... задолбыши-опарыши !!!
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18.06.2022 13:59 Відповісти
Надеюсь теперь,что Зеленский понял свою роковую ошибку,пойдя в Президенты!Ведь именно он свернул все ракетные программы перевооружения ЗСУ за 3 года,а теперь нечем отвечать РФ на ракетные обстрелы!Все финансы вбухивал в "Велике крадівництво".Там и зарыт наши ракеты.
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18.06.2022 14:07 Відповісти
1000%%
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18.06.2022 14:13 Відповісти
 
 