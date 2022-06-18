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Щонайменше дві особи поранено в результаті російського ракетного обстрілу Кривого Рогу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу.
Про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, є руйнування та поранені.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив в телеграмі дані про двох поранених.
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Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.06.2022 13:59 Відповісти Мені подобається 3
Артемій Золотарь
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Александр Гаранжа
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