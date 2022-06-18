Щонайменше дві особи поранено в результаті російського ракетного обстрілу Кривого Рогу

Російські війська вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу.

Про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, є руйнування та поранені.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив в телеграмі дані про двох поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вкорте обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко