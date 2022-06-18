Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києва попрощалися з загиблим розвідником 93-ї бригади Холодний Яр, громадським активістом Романом Ратушним.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У Михайлівському соборі Києва пройшла служба за загиблим українським воїном Романом Ратушним. Далі із загиюлим Героєм прощалися на Майдані Незалежності. Ратушного поховають на Байковому кладовищі.

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Киянам Роман Ратушний найперше відомий тим, що очолював громадську організацію "Захистимо Протасів яр", яка боролася проти незаконних забудов у Києві. Також Ратушний регулярно брав участь у патріотичних акціях.











































































































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.