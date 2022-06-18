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армія РФ (13489) війна (56511) Запорізька область (2565) дезертирство (255)

60 російських солдатів дезертирували з місця дислокації в окупованій Запорізької області, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

На тимчасово захопленій території Запорізької області зафіксовано випадки дезертирства серед російських військових.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сил оборони Запорізького краю.

"За даними розвідки, у населеному пункті Михайлівка (Василівський район) з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання російських військових зафіксовано випадок дезертирства понад 60 військовослужбовців противника", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що в районі населеного пункту Кінські Роздори (Пологівський район) зафіксовано нові фортифікаційні споруди противника, близько 35 одиниць техніки та місця дислокації особового складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано збільшення кількості колон ворожої техніки між окупованими Мелітополем і Василівкою на Запоріжжі

Автор: Анна Судак
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Не "дезертирували", а просто сказали: "Данунахуй! Эти каклы нас просто убивают! Это не война - это бойня!"
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18.06.2022 14:50 Відповісти
šosj, i daže stiralki i trusy s verevok staščennye kinuli?
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18.06.2022 17:55 Відповісти
Неплохо б со своим оружием. У бандотрядов "пограничники" белгородской, курской и далее по списку областей появились проблемы.
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18.06.2022 14:56 Відповісти
Жаль Буданов с втикачом Бакановым аудиозапись про втечу кацапов не записали. Помню как пиарили тут этого сайгака, как он по крысму скакал и подвиги делал. А потом он оказался просто пшиком (его сожительница и какойта там хер чурка-начальник мвс полиции угрожал что ***** его не знают, когда его "готового" остановили) и с ним, к сожалению, до сих пор зечмо носится как с писаной торбой. Нам бы прочистить ряды в ГУР. И поставить там нормальных спецов, а не жлобов с 3мя паспортами. Тогда может эффективность розведки повысится в разы...
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18.06.2022 14:57 Відповісти
каждой кацапсине сдавшейся в плен гарантировать по бутылке водки и бонус за каждый скальп подельника
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18.06.2022 15:14 Відповісти
Они просто себя решили демиллитаризировать.
Демилитаризаторы.
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18.06.2022 15:21 Відповісти
Desamoratizirovatj, ne?
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18.06.2022 17:57 Відповісти
Цікаво, а як ці дезертири доберуться до росії пішки...
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18.06.2022 15:26 Відповісти
Не волнуйтесь зайдут в любой населенный Пункт отожмут
Три маршрутки и драх нах Остен
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18.06.2022 16:36 Відповісти
 
 