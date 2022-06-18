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60 російських солдатів дезертирували з місця дислокації в окупованій Запорізької області, - розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово захопленій території Запорізької області зафіксовано випадки дезертирства серед російських військових.
Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сил оборони Запорізького краю.
"За даними розвідки, у населеному пункті Михайлівка (Василівський район) з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання російських військових зафіксовано випадок дезертирства понад 60 військовослужбовців противника", - йдеться у дописі.
Також повідомляється, що в районі населеного пункту Кінські Роздори (Пологівський район) зафіксовано нові фортифікаційні споруди противника, близько 35 одиниць техніки та місця дислокації особового складу.
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Демилитаризаторы.
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