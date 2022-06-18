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Джонсон про розмови щодо "втоми від України": Британія у довгостроковій перспективі забезпечить Києву стратегічну стійкість

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон,зеленський

Важливо, щоб Велика Британія продовжувала демонструвати підтримку України у довгостроковій перспективі, заявив журналістам прем’єр-міністр Борис Джонсон після повернення з Києва.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Джонсон сказав, що "коли починають говорити про "втому від України", вкрай важливо показати, що ми разом з Україною у довгостроковій перспективі, і що ми даємо їй стратегічну стійкість, якої вона потребує".

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"Коли російські війська просуваються крок за кроком, і для нас життєво важливо показати, що ми знаємо – Україна може перемогти та переможе", – сказав прем'єр.

За даними Reuters, деякі члени консервативної партії критикували свого лідера за те, що він вважав за краще поїхати до Києва замість участі у партійній конференції у північній Англії.
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Топ коментарі
+26
Борис, в тобі і Британії згодного сумніву!
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18.06.2022 15:07
+19
Ну це ж треба мати таке серце! Дякую! Просто до сліз!
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18.06.2022 15:08
+8
Реинкарнация Черчиля ! И очень вовремя.
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18.06.2022 15:20
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Борис, в тобі і Британії згодного сумніву!
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18.06.2022 15:07 Відповісти
*жодного
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18.06.2022 15:08 Відповісти
курва саме згодного)
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18.06.2022 16:39 Відповісти
Наш любимый Борис Джонсон , ДЯКУЕМ 🙏🙏🙏‼️❤️❤️❤️💙💛
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18.06.2022 16:31 Відповісти
Ну це ж треба мати таке серце! Дякую! Просто до сліз!
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18.06.2022 15:08 Відповісти
Люсичка, избирательница зелёных здравствуй. Проси *****, что б дал тебе ракетой по твоей голове и дороги строй. Зачем тебе Байден)
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18.06.2022 15:46 Відповісти
- "що це ви вилізли...."
- гроші дуже потрібні...
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18.06.2022 15:37 Відповісти
Британія та США - гаранти по Будапешту. Ми віддали ядерну зброю, ракети та знищили стратегічні бомбардувальники. Так що ці країни нам ВИННІ
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18.06.2022 15:40 Відповісти
Сидя на пляшці не відволікайся і не крутиссь, бо анус порвеш
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18.06.2022 15:47 Відповісти
А що нас хтось під дулом автомату заставляв віддавати? Якщо комуняки 90х працювали на РФ або просто були тупими і все віддали, то нема чого винуватити тих, хто то все забрав собі, як нам було не треба!
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18.06.2022 16:09 Відповісти
Английский бы выучил только за то, шо мовой Шекспира послал бы.
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18.06.2022 15:11 Відповісти
Реинкарнация Черчиля ! И очень вовремя.
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18.06.2022 15:20 Відповісти
звезло Україні та і всім з цим шановним паном козаком Чуприною Борисом...
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18.06.2022 15:20 Відповісти
"Брюс всемогутній"©
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18.06.2022 15:35 Відповісти
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18.06.2022 15:42 Відповісти
А ЗА АСФАЛЬТ скажу так - дуже добре що е дороги зараз вони відіграють велике Значеня .Зараз коли йдуть передеслокації нашиХ хлопців і так дальше... , це тривае от пункта А до пункта Б не два дня а 8 -- 9 годин а це ЖИТЯ наших ЗАХИСНИКІВ. кому це не подобаеться подивіться в зеркало і там побачите ще одного кацапа.
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18.06.2022 15:58 Відповісти
вася свежайший, всё таки выжал из мозгов не на часі! по новым дорогам оккупанты прекрасно мчались, с ветерком. А "це тривае от пункта А до пункта Б не два дня" - это вообще шедевр от зелёно-шашлычников )
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18.06.2022 16:23 Відповісти
Не знаю що там Джонсон вчора розповідав в ОП, но зрушення єсть. Зеля терміново відбув на Миколаївщину, Данілов почав демонструвати деякі признаки інтелекту (розповів хто такий Подоляк та Арахамія).
Спостерігаємо дальше....
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18.06.2022 15:58 Відповісти
От Данилова не ожидала Хламидию давно пора вернуть на историческую родину в сухумский 🐒 питомник‼️
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18.06.2022 16:42 Відповісти
Да с Хламидией проще, вопрос куда нашего оманского пристроить?
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18.06.2022 18:20 Відповісти
Довгої політичної кар'єри слід бажати Борису, бо там в нього вдома теж зрадників вистачає!
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18.06.2022 16:12 Відповісти
Британці з американцями що у другу СВ, що зараз все тягнуть.
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18.06.2022 16:26 Відповісти
 
 