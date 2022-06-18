Джонсон про розмови щодо "втоми від України": Британія у довгостроковій перспективі забезпечить Києву стратегічну стійкість
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Важливо, щоб Велика Британія продовжувала демонструвати підтримку України у довгостроковій перспективі, заявив журналістам прем’єр-міністр Борис Джонсон після повернення з Києва.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Джонсон сказав, що "коли починають говорити про "втому від України", вкрай важливо показати, що ми разом з Україною у довгостроковій перспективі, і що ми даємо їй стратегічну стійкість, якої вона потребує".
"Коли російські війська просуваються крок за кроком, і для нас життєво важливо показати, що ми знаємо – Україна може перемогти та переможе", – сказав прем'єр.
За даними Reuters, деякі члени консервативної партії критикували свого лідера за те, що він вважав за краще поїхати до Києва замість участі у партійній конференції у північній Англії.
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