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20 російських крилатих ракет типу "Калібр" у готовності до застосування по Україні, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калібр

Корабельне угруповання російської федерації у Чорному морі готове завдати ударів по Україні 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це оперативне командування "Південь" повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало за ніч змін, продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Тим не менш, 20 крилатих ракет типу "Калібр" в готовності до застосування по Україні. Ворожа десантна операція наразі не імовірна, але й не виключена", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією станом на 13:00 18 червня, на півдні України росіяни продовжують тактику артилерійсько-мінометних обстрілів і ракетних атак по позиціях Збройних сил України та населених пунктах. Активних дій ворог не веде, намагається закріпитися на своїх рубежах оборони.

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В ОК "Південь" зазначили, що росіяни постійно б’ються між собою за розподіл територій та влади. Місцеві жителі фіксують перестрілки між різнонаціональними підрозділами армії російської федерації. Також росіяни вишукують способи залишити позиції та повернутися додому.

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за ніч знищили 9 росіян, три ворожі гаубиці "Мста-Б" і три одиниці автомобільної техніки.

Уздовж Чорноморського узбережжя можлива поява мін, які зірвав шторм і вони дрейфують до берега.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
А 20 українських асфальукладчиків і розміток дороги вже знову застосовані на будівництві доріг. Плачуться, що немає грошей для армії. Невиправні зелені мавпи!
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18.06.2022 17:01
+6
як народу реагувати що ви подаете такі новини і для чого радіти чи боятись?
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18.06.2022 17:00
+4
Нужно срочно утопить в Севастополе, что бы не успели стрельнуть. Уже есть возможность топить по паре кораблей в день - нужно всего ничего , что бы Зе команда нарушила клятву в верности и ее ( комнату ) перестали любить - иметь. Ну пусть разорвут отношения , порыдают , несчастная любовь все такое , пусть скажут что нашли других любимых.
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18.06.2022 18:02
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як народу реагувати що ви подаете такі новини і для чого радіти чи боятись?
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18.06.2022 17:00 Відповісти
Славить великого зеледента, который договорится где-то посередине.
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18.06.2022 17:05 Відповісти
Тре у Аристовича спитать.
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18.06.2022 17:08 Відповісти
А 20 українських асфальукладчиків і розміток дороги вже знову застосовані на будівництві доріг. Плачуться, що немає грошей для армії. Невиправні зелені мавпи!
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18.06.2022 17:01 Відповісти
Когда-то было 72
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18.06.2022 17:03 Відповісти
та шо ж таке... 20 і 20...тільки сьогодні не менш 10 випустили... чи то не ті ???
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18.06.2022 17:05 Відповісти
нужно создавать и пиарить ложные цели.
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18.06.2022 17:12 Відповісти
думаю по зеленскому будут целиться
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18.06.2022 17:14 Відповісти
хкйло гуляет на последние, видно скоро сдохнет мразь. их производили 4 шт в месяц 9 лет. больше 100 ушли в сирии. ********* скоро будут стрелять из рогатки. твари.
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18.06.2022 17:18 Відповісти
Нужно срочно утопить в Севастополе, что бы не успели стрельнуть. Уже есть возможность топить по паре кораблей в день - нужно всего ничего , что бы Зе команда нарушила клятву в верности и ее ( комнату ) перестали любить - иметь. Ну пусть разорвут отношения , порыдают , несчастная любовь все такое , пусть скажут что нашли других любимых.
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18.06.2022 18:02 Відповісти
Російськи кораблі разом з пакетами готуються до подорожі за Мацквою.
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18.06.2022 18:45 Відповісти
орочий привет от орачих торпед(
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18.06.2022 19:42 Відповісти
Что-то эти ракеты никак не заканчиваются! Помнится, нас накачивали информацией, что этих ракет мало, они уже отстрелялись, и больше их нет и не будет! Аналитики, ***, хреновы!
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18.06.2022 20:39 Відповісти
Аналитики говорили, что израсходовано примерно 2/3.
20 штук и 1100, которые уже запустили - почувствуйте разницу !
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18.06.2022 23:04 Відповісти
 
 