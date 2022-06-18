УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9392 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
10 506 46
війна (56544) допомога (5064) США (14482)

США та союзники готуються до тривалої війни в Україні, Вашингтон прагне забезпечити, щоб РФ не змогла перемогти, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

учения,испытания,джавелин

Сполучені Штати Америки намагаються завадити перемозі Росії над Україною.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Високопосадовець Державного департаменту США повідомив виданню, що в адміністрації президента США Джо Байдена ще до повномасштабного вторгнення Росії в лютому обговорювали можливість того, що війна в Україні переросте у затяжний конфлікт.

У США сподіваються, що постачання Україні нової зброї, а також санкції та дипломатична ізоляція Росії здатні переломити ситуацію на полі бою і вплинути на розв’язання війни дипломатичним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння

Навіть якщо цього не станеться одразу, Вашингтону важливо забезпечити, щоб Росія не змогла захопити Україну, інакше це може заохотити її до військових кампаній проти інших сусідів або навіть членів НАТО.

"Для нас орієнтиром є те, що наслідок здатності Росії досягти своїх максималістських прагнень буде вкрай несприятливим для США, дуже поганим для наших партнерів і союзників, і не менш поганим для всього світу", - додав представник Держдепу.

Опитані The Washington Post джерела та аналітики вважають, що війна в Україні може перерости в конфлікт низької інтенсивності або завершитись як Корейська війна 1950-53 років - без формального кінця і з утворенням мілітаризованого кордону з окупованою українською територією.

Також читайте: Маємо вагомі результати на передовій завдяки підтримці США, - Зеленський

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Тривалість буде повязана з качеством і кількістю озброєння наданним для оборони України нашими партнерами і коли буде надіта смиренна рубашка на нашого сусіда .
показати весь коментар
18.06.2022 17:32
+7
Печально что Вашингтон стремится не к уничтожению вселенского зла, а хочет лишь не дать им победить.
показати весь коментар
18.06.2022 18:17
+6
Краще давати не таку підтримку, щоб рф не змогла перемогти, а таку, щоб Україна змогла перемогти.
показати весь коментар
18.06.2022 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто вывел этого плюшевого алкаша из запоя?
показати весь коментар
18.06.2022 17:30 Відповісти
Это психологическая атака на кацапов☝ Безнадёга полная, тлела надежда на то, что запад устанет и они продавят💥 А тут им мы готовимся к долгой войне ресурсов хватит👍 А в это время пушки и ракеты отгружают и кацы об этом хорошо знают.
показати весь коментар
18.06.2022 19:06 Відповісти
Тривалість буде повязана з качеством і кількістю озброєння наданним для оборони України нашими партнерами і коли буде надіта смиренна рубашка на нашого сусіда .
показати весь коментар
18.06.2022 17:32 Відповісти
как достали эти гадалки максимум весна 2023 год и точка ЭТО МАКСИМУМ.. скорей всего все будет раньше.... по весне распад начнется в Срашке... вообще они то ТРИ ДНЯ давали нам... мол Украина выстоит и Киев... то абалдев срочно стали под завязку давать вооружение...
показати весь коментар
18.06.2022 18:08 Відповісти
Короче, никто понятия не имеет что будет.
показати весь коментар
18.06.2022 17:39 Відповісти
Что будет дальше знает только один человек - Ванга. Но, к сожалению, она уже умерла.
показати весь коментар
18.06.2022 18:36 Відповісти
а орки з повітря будуть народжуватися тисячами амуніция зброя вс ці роки що можливі будуть ви прогнозуете техніка також?вже давали 72 годин Київ паде залиште собі таку аналытику
показати весь коментар
18.06.2022 17:42 Відповісти
А что помешает? Я как бы прогнозы никакие не даю, хотя у меня есть свои соображения что и как будет, но вот я не понимаю людей которые верят что статус-кво оно как бы неизбежно. Я вот прожил уже достаточно и знаю что статус-кво никогда не сохраняется.
показати весь коментар
18.06.2022 18:04 Відповісти
Я бы назвал эту болезнь - страхом менять статус-кво. Хз есть ли такая, но ей у нас многие аналитики болеют когда дело касается как должна вести себя Украиан в этой войне.
показати весь коментар
18.06.2022 18:07 Відповісти
Что помешает захватить Мацкву? ) Вьі єто щас серьезно? Загибайте пальцьі:
1) Охренетительньіе расстояния, которьіе надо а) захватить, б) удержать
2) ~140 лямов придурков, которьіе толпой ломанутся в военкоматьі защищать свой туалет типа "сортир".
3) отсуствие и людей и оружия, чтоб произвести такую немерянную наступательную операцию (250 тьіщ орков вьідавить никак не можем, какие ..лядь захватьі мацквьі?)
4) наличие у кацапов ЯО и отсутствие его же в Украине.

Но мечтать конечно же можно. Хотя я бьі предложил мечтать постепенно. Начните с мечтаний о деокупации Крьіматория. Єто не так далеко как мацква.
показати весь коментар
18.06.2022 18:44 Відповісти
* 250 тьіщ орков из которьіх половина уже убита или покалечена.
показати весь коментар
18.06.2022 18:45 Відповісти
Смислі ніколи не вийдем? Подивись на карту від 1 березня і на сьогоднішню. На новий рік, український прапор буде майоріти у Міловому.
показати весь коментар
18.06.2022 18:08 Відповісти
треба прискорити
показати весь коментар
18.06.2022 17:49 Відповісти
очередной бред от высокого лица...
показати весь коментар
18.06.2022 17:50 Відповісти
парашию країни НАТО будуть душити руками ЗСУ. Погана новина у тому, що за нас ніхто не буде воювати, хороша - нам дадуть таку підтримку аби ми перемогли.
показати весь коментар
18.06.2022 18:02 Відповісти
У новині про перемогу України не йдеться.
показати весь коментар
18.06.2022 18:39 Відповісти
Краще давати не таку підтримку, щоб рф не змогла перемогти, а таку, щоб Україна змогла перемогти.
показати весь коментар
18.06.2022 18:12 Відповісти
Печально что Вашингтон стремится не к уничтожению вселенского зла, а хочет лишь не дать им победить.
показати весь коментар
18.06.2022 18:17 Відповісти
тобто їх влаштує мирний план якщо Україна втратить донецьку і луганську повністю...крим за дужками(считай гудбай), а херсонська і запорізька ШО?
показати весь коментар
18.06.2022 18:21 Відповісти
нам дають 10 - 15 % від потреб...
ленд ліз не почався...
а вони дійсно хочуть щоб ми не програли?
показати весь коментар
18.06.2022 18:19 Відповісти
Стратегия и тактика США понятна и объяснима, но почему медленная варка Параши должна происходить только за счёт Украины?
показати весь коментар
18.06.2022 18:27 Відповісти
Є таке давнє індіанське повірʼя - хто вибирає дибіла в прези під час війни, за кошт того і варять парашу.
показати весь коментар
18.06.2022 18:47 Відповісти
Західні партнери бояться швидкої перемоги України, так як при цьому різко зросте ризик застосування пуйлом ядерної зброї. Тому зброю будуть давати потроху для стримування навали орди і для поступового її знекровлення. Тобто, ніхто не буде підтримувати потужні українські контратаки, і будуть чекати, доки пуйло здохне, а далі дивитися, чи буде потім з ким там говорити. Але всі розуміють, скільки героїв ми втратимо за цю розтягнуту війну.
показати весь коментар
18.06.2022 18:27 Відповісти
так, "партнери" бояться нашої повної перемоги над касапами; а от наші союзники - якраз за нашу швидку і повноцінну перемогу.
показати весь коментар
18.06.2022 18:31 Відповісти
Це ті союзники, які ленд-ліз будуть нам надавати лише через декілька місяців?
показати весь коментар
18.06.2022 18:42 Відповісти
Не 40, а 30 млн. Нужно отнять от сорока миллионов около 10 миллионов прокацапленых манкуртов и малоросов из числа народонаселения Украины.
показати весь коментар
18.06.2022 20:52 Відповісти
Щоб там хто не казав, але досі війна йде переважно з нашими втратами територій, позицій. Почитайте хоча би правду у Олега Шарпа, хоча би лише за сьогодні:
1. "Битва за Донбасс"
2. "в районе Светлодарска, ситуация гораздо серьезнее"
Чи Борислава Березу, який з окопу моніторить огляди іноземних ЗМІ, зокрема:
3. "Британская разведка выпустила свой ежедневный анализ. Сегодня о ситуации в Северодонецке"
показати весь коментар
18.06.2022 18:30 Відповісти
Це логічно. Цього слід було чекати. Ми воюємо з країною, яка за військовими ресурсами переважає нас в рази. За будапештським меморандумом США та Великобританія мали би за нас впрягтися і вони би це зробили, якби рашка не була ядерною країною. Тому зараз йде стратегічне знекровлення російської армії українськими руками. Здаватися нам не можна, перемагати - теж, принаймні швидко. В такій ситуації слід чекати значні втрати серед людей. На жаль, для знищення кацапстану можливо доведеться покласти Україну.
показати весь коментар
18.06.2022 18:39 Відповісти
"За будапештським меморандумом США та Великобританія мали би за нас впрягтися"

Немає такого в будапештському меморандумі.
показати весь коментар
18.06.2022 21:36 Відповісти
А ілюшка медведьов все ще має робочу візу у США? Як і доця коняки громадянка США і всіх інших, жируючих на нашій крові.
показати весь коментар
18.06.2022 18:31 Відповісти
К сожалению, говорят не об обеспечении победы Украины, а о не допущении полной победы рф и достижения своих максимальных (!) целей. Корейский сценарий их, похоже, устроит, а где пройдет демаркационная линия - уже детали. А сколько там поколений Кимов уже сменилось?

И ведь они же не дураки, понимают, что это будет очередным признанием поражения США и зеленый свет любому отморозку с атомной бомбой и большой армией начать быковать в своем углу мира. Понимают, что это позор - и все равно больше боятся жирных обывателей, которые не видят дальше своей заправки и супермаркета. Казалось, бы - так и надо, это и есть настоящая демократия - ответственность перед своим избирателем, а война не в его интересах. Казалось бы, однако Америка добилась влияния в мире, не тем, что изолировалась от мировых вызовов. Конечно, она на них и наживалась, но и активно вмешивалась и брала на себя риски.

Когда самым влиятельным человеком в мире назначается очередной автократ это не должно удивлять. Так оно и есть - потому что в его силах направить все ресурсы страны, пусть и не самой богатой, для достижения цели. А демократическая модель - столь изящная и справедливая на вид - оборачивается импотенцией и позором при малейшей угрозе столкновения с более-менее сильным противником, и двигается со скоростью легивого, трусливого и жадного большинства.
показати весь коментар
18.06.2022 19:18 Відповісти
миром правят идиоты и подонки. идиоты не видели к чему ведет милитаристкая реторика раши, а подонки помогали ей деньгами и влиянием. и те и другие просто не понимают, что дядя вова реально ведет свою орду и весь мир в последний бой и Украиной дело не ограничиться.
показати весь коментар
18.06.2022 20:20 Відповісти
Ну, навряд чи так довго протримається окупаційне угрупування на українській землі, бо буде розбите й щезне до кінця січня - початку лютого 2023 року.
Так, в доктринах рашистського генштабу зашите цікаве число - поріг своїх загиблих вояків внаслідок зовнішньої воєнної операції (читай - війни на чужій території). Становить воно 100 тисяч. Після досягнення цієї цифри слід негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 114 діб - 33,35 тис. особового складу, тобто приблизно 293 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для кінцевого знешкодження ворожого угрупування: сім з половиною місяців = 227 діб (100000 - 33350)/293.
показати весь коментар
18.06.2022 20:30 Відповісти
США ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ДО ВАС - ЧИ ЗАБЕРІТЬ, ЧИ ДЕЗІНТЕГРУЙТЕ дЄРМАКА, БО

ДОКИ ЦЕЙ ГРУШНИК У ВЛАДІ ПЕРЕМОГА НЕ ГАРАНТОВАНА
показати весь коментар
18.06.2022 21:37 Відповісти
 
 