США та союзники готуються до тривалої війни в Україні, Вашингтон прагне забезпечити, щоб РФ не змогла перемогти, - The Washington Post
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати Америки намагаються завадити перемозі Росії над Україною.
Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Високопосадовець Державного департаменту США повідомив виданню, що в адміністрації президента США Джо Байдена ще до повномасштабного вторгнення Росії в лютому обговорювали можливість того, що війна в Україні переросте у затяжний конфлікт.
У США сподіваються, що постачання Україні нової зброї, а також санкції та дипломатична ізоляція Росії здатні переломити ситуацію на полі бою і вплинути на розв’язання війни дипломатичним шляхом.
Навіть якщо цього не станеться одразу, Вашингтону важливо забезпечити, щоб Росія не змогла захопити Україну, інакше це може заохотити її до військових кампаній проти інших сусідів або навіть членів НАТО.
"Для нас орієнтиром є те, що наслідок здатності Росії досягти своїх максималістських прагнень буде вкрай несприятливим для США, дуже поганим для наших партнерів і союзників, і не менш поганим для всього світу", - додав представник Держдепу.
Опитані The Washington Post джерела та аналітики вважають, що війна в Україні може перерости в конфлікт низької інтенсивності або завершитись як Корейська війна 1950-53 років - без формального кінця і з утворенням мілітаризованого кордону з окупованою українською територією.
Будь ласка, зачекайте...
1) Охренетительньіе расстояния, которьіе надо а) захватить, б) удержать
2) ~140 лямов придурков, которьіе толпой ломанутся в военкоматьі защищать свой туалет типа "сортир".
3) отсуствие и людей и оружия, чтоб произвести такую немерянную наступательную операцию (250 тьіщ орков вьідавить никак не можем, какие ..лядь захватьі мацквьі?)
4) наличие у кацапов ЯО и отсутствие его же в Украине.
Но мечтать конечно же можно. Хотя я бьі предложил мечтать постепенно. Начните с мечтаний о деокупации Крьіматория. Єто не так далеко как мацква.
ленд ліз не почався...
а вони дійсно хочуть щоб ми не програли?
1. "Битва за Донбасс"
2. "в районе Светлодарска, ситуация гораздо серьезнее"
Чи Борислава Березу, який з окопу моніторить огляди іноземних ЗМІ, зокрема:
3. "Британская разведка выпустила свой ежедневный анализ. Сегодня о ситуации в Северодонецке"
Немає такого в будапештському меморандумі.
И ведь они же не дураки, понимают, что это будет очередным признанием поражения США и зеленый свет любому отморозку с атомной бомбой и большой армией начать быковать в своем углу мира. Понимают, что это позор - и все равно больше боятся жирных обывателей, которые не видят дальше своей заправки и супермаркета. Казалось, бы - так и надо, это и есть настоящая демократия - ответственность перед своим избирателем, а война не в его интересах. Казалось бы, однако Америка добилась влияния в мире, не тем, что изолировалась от мировых вызовов. Конечно, она на них и наживалась, но и активно вмешивалась и брала на себя риски.
Когда самым влиятельным человеком в мире назначается очередной автократ это не должно удивлять. Так оно и есть - потому что в его силах направить все ресурсы страны, пусть и не самой богатой, для достижения цели. А демократическая модель - столь изящная и справедливая на вид - оборачивается импотенцией и позором при малейшей угрозе столкновения с более-менее сильным противником, и двигается со скоростью легивого, трусливого и жадного большинства.
Так, в доктринах рашистського генштабу зашите цікаве число - поріг своїх загиблих вояків внаслідок зовнішньої воєнної операції (читай - війни на чужій території). Становить воно 100 тисяч. Після досягнення цієї цифри слід негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 114 діб - 33,35 тис. особового складу, тобто приблизно 293 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для кінцевого знешкодження ворожого угрупування: сім з половиною місяців = 227 діб (100000 - 33350)/293.
ДОКИ ЦЕЙ ГРУШНИК У ВЛАДІ ПЕРЕМОГА НЕ ГАРАНТОВАНА