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На Україну нападати не збираємося, - заступник міністра оборони Білорусі Жук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Заступник міністра оборони Білорусі Андрій Жук запевняє, що його країна "воювати ні з ким не збирається" і начебто "нападати ні на кого" не планує.

Слова Жука цитує білоруське видання "Зеркало", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можу вас заспокоїти: не треба шукати жодних бомбосховищ, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати й таке інше", - сказав Жук.

На уточнення щодо перевірок Міноборони та створення Південного оперативного командування, Жук відповів: "Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається, держава живе мирним життям. Збройні сили готові та здатні його захистити, якщо в цьому буде потреба".

Також читайте: На території Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого, - Данілов

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+90
Фактично вже напали.
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18.06.2022 17:29
+68
Тихановська:

- Незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".

Українці:

- МУЖНІСТЬ білорусів була в тому, що вони, бачачи, як ми пи..димо рашистів, вчасно ОБІСРАЛИСЬ.
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18.06.2022 17:44
+57
..."не з"їзжайте", ви вже напали і відповідатимете разом з хйлом
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18.06.2022 17:31
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Бульбопомойке верить себя не уважать.
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18.06.2022 22:25 Відповісти
так чего же вы боитесь таракана усатого засуньте ему в очко полуось от белаза,раскалённую,поглубже и пускай он к окурку с криками:"рятуй семимесячный голову колгоспа от неминуемого поноса.
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18.06.2022 22:31 Відповісти
Лукашенко прекрасно понимает,что как только хоть один военный зайдёт на нашу территорию,ЗСУ моментально уничтожит Мозырский НПЗ,поэтому никогда не отдаст прика
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18.06.2022 22:46 Відповісти
Так он прямо все раскажет. Путин вон тоже говорил, что не собирается нападать...
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18.06.2022 23:47 Відповісти
это наверное после того как кацапстан страной-террористом хотели признать. а то Хйлу и кремлядям в общем-то по-барабану, все равно скоро в рай, а если под раздачу Беларусь кинут, те уже не всплывут впоследствии. хотя ничего это не меняет.
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19.06.2022 01:03 Відповісти
десь це вже було ...
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19.06.2022 07:44 Відповісти
Если бульбаши сказали что не будут нападать, жди бедьІ. Они такие же как и кацапьІ подльІе и конченньІе.
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19.06.2022 08:38 Відповісти
Вже таке чули від рашки, за кілька днів до нападу. Влаштують провокацію скоріш за все.
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19.06.2022 08:39 Відповісти
Ну так... Чекаєте наказу
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19.06.2022 09:48 Відповісти
Не нападе? Ой, що - правда? Ну, я вже повірив.
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19.06.2022 16:46 Відповісти
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