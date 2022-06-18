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На Україну нападати не збираємося, - заступник міністра оборони Білорусі Жук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник міністра оборони Білорусі Андрій Жук запевняє, що його країна "воювати ні з ким не збирається" і начебто "нападати ні на кого" не планує.
Слова Жука цитує білоруське видання "Зеркало", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Можу вас заспокоїти: не треба шукати жодних бомбосховищ, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати й таке інше", - сказав Жук.
На уточнення щодо перевірок Міноборони та створення Південного оперативного командування, Жук відповів: "Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається, держава живе мирним життям. Збройні сили готові та здатні його захистити, якщо в цьому буде потреба".
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- Незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".
Українці:
- МУЖНІСТЬ білорусів була в тому, що вони, бачачи, як ми пи..димо рашистів, вчасно ОБІСРАЛИСЬ.