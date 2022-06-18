Продукти на окупованій Луганщині майже на 40% дорожче, ніж на вільних територіях, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розвінчав міф про "солодке життя" на окупованих територіях.

Про це він пише у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Гайдай зазначив, що ціни на продукти на окупованій частині Луганщині значно вищі, ніж на території, підконтрольній Україні. Про це свідчать дані з відкритих джерел.

"Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти споживчого кошику: картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%", – написав він.

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