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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Луганщина (4418) продукти (390) ціни (678) Гайдай_ЛОГА (905)

Продукти на окупованій Луганщині майже на 40% дорожче, ніж на вільних територіях, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

продукты,цены,корзина

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розвінчав міф про "солодке життя" на окупованих територіях.

Про це він пише у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Гайдай зазначив, що ціни на продукти на окупованій частині Луганщині значно вищі, ніж на території, підконтрольній Україні. Про це свідчать дані з відкритих джерел.

"Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти споживчого кошику: картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%", – написав він.

Також читайте: На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін, - ОП

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
почему только на 40% почему не на 400-4000% за счастье Русского мира надо платить кровью и душой..
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18.06.2022 18:10
+4
Ну це якщо у нас скумбрія по вісім. Мені байдуже скільки що там коштує, я туди не збираюсь. Ви пишіть про наші ціни, наприклад паливо.
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18.06.2022 18:41
+3
Ты не понял. Приезжай, я тебя проведу по всем локациям и покажу - как все есть. А если хочеш просто звиздеть, то - укройся.
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18.06.2022 18:51
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почему только на 40% почему не на 400-4000% за счастье Русского мира надо платить кровью и душой..
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18.06.2022 18:10 Відповісти
Харків - вільна територія. Продукти основної категорії - доступні, і деколи дешевші. Алкоголь - по довоєнних цінах, сигарети - по довоєнних цінах (сигарети гривень на 10 більше). Працюють волонтери. Можна крупами, макаронами і олією не заморачуватися. Одяг дитячий - без обмежень. Несправні інваліди, чи інши забезпечуються медичною допомогою повністю. Щоб ви розуміли - я не бот. Так воно і є.
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18.06.2022 18:23 Відповісти
Ти в подохляка на роботі? На вільній території ціни зовсім не веселі, так що не звизди.
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18.06.2022 18:29 Відповісти
Ты харьковский?
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18.06.2022 18:32 Відповісти
Зачепило? То хавай, і не калькуй якісь локації Харківщини на інші терени.
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18.06.2022 18:42 Відповісти
Ты не понял. Приезжай, я тебя проведу по всем локациям и покажу - как все есть. А если хочеш просто звиздеть, то - укройся.
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18.06.2022 18:51 Відповісти
Панімать тебе то те ж, що дивитися невпинно правильні новини.
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18.06.2022 18:58 Відповісти
Понимаю, но всегда буду рад.
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18.06.2022 19:07 Відповісти
Ой бідненький, то ти ще колу по 120 грн за пляшку не куштував... чи яйце по 7 грн за штуку (по блату ще дістати потрібно було) не куштував. Чи просто варення без нічого не їв.
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18.06.2022 18:37 Відповісти
Я тут одспочатку. Коли ти колу шукав за 120, я мав її безкоштовно. Це ти хтів спитати?
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18.06.2022 22:29 Відповісти
сходили на вибори папріколу....
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18.06.2022 18:27 Відповісти
ім сонца не надо
ім партія светит
ім хлеба не надо
работу давай!!
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18.06.2022 18:30 Відповісти
Та ну, що в них сіль аж по 140 гривень на наші гроші? Там також є маланчик, який вміє вести логістику?
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18.06.2022 18:37 Відповісти
У вас сіль по 100 гривень? Я живу на Сумщині, біля кордону з мордором, і сіль у нас 27 гривень.
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18.06.2022 18:55 Відповісти
Сьогодні вже по 25 грн., а ще неділю назад була по 75 грн., це при тому, що її сіяти і збирати не потрібно і всі мери мають великі запаси, бо посипають ними взимку вулиці і такі самі запаси мають бути в державі на складах, бо це стратегічний продуцкт. Просто безконтрольність цієї влади за всим, їм головне відзняти відосік і впихнути у вухо 73% свої "подвиги". А те, що там сіль, бензин, крупа чи долар здорожчали - то проблепми лохів. Вони себе зробили самі і разом.
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18.06.2022 20:42 Відповісти
Сіль по 25гр( Казахстан) Олія по 45гр. Ковбаса куряча 500гр за кг (це сама дешева)Водка 0,5 60 гр. Хліб 25гр. Всі продукти із кацапії на смак як гівно. Горілка гарної якості луга-нова завжди класну горілку робили. Я тут живу так що знаю
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18.06.2022 18:58 Відповісти
Ну це якщо у нас скумбрія по вісім. Мені байдуже скільки що там коштує, я туди не збираюсь. Ви пишіть про наші ціни, наприклад паливо.
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18.06.2022 18:41 Відповісти
В Європі теж все дорого, якщо хочеться понарікати.
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18.06.2022 18:52 Відповісти
Не допрацьовує наш бойовий спікер-губернатор, отак переконливіше має бути
...картопля - на 45,44084327510963584103854%...
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18.06.2022 18:47 Відповісти
Правильно, росіянчеги!
Следует всемерно радеть о приумножении господского добра!
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18.06.2022 19:26 Відповісти
Якщо враховувати,що більшість молоді звідтіля вже роки чотири як виїхала,в основному в рф,а там залишились пенси,які завдяки київським "шмарклям" отримують всі соц. виплати від України та такіж самі виплати від,як вони кажуть -путіна,то ці відсотки для них - тьфу.
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18.06.2022 19:58 Відповісти
самые правильные цены для сепарни
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18.06.2022 21:52 Відповісти
 
 