Продукти на окупованій Луганщині майже на 40% дорожче, ніж на вільних територіях, - Гайдай
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розвінчав міф про "солодке життя" на окупованих територіях.
Про це він пише у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Гайдай зазначив, що ціни на продукти на окупованій частині Луганщині значно вищі, ніж на території, підконтрольній Україні. Про це свідчать дані з відкритих джерел.
"Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти споживчого кошику: картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%", – написав він.
Топ коментарі
+4 VOLVO XC 70
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ім партія светит
ім хлеба не надо
работу давай!!
...картопля - на 45,44084327510963584103854%...
Следует всемерно радеть о приумножении господского добра!