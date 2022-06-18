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Новини Війна в Україні
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компенсації (361) Мін'юст (922) Росія (47244)

Ми пропонуємо створення унікального міжнародного механізму отримання компенсацій від Росії, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

компенсація

Заступника міністра юстиції Ірина Мудра оприлюднила своє бачення механізму отримання компенсації від російського агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Заступниця міністра зазначила: "На жаль, існуючі міжнародні організації та державні установи виявилися малоефективними та недієздатними у питанні отримання репарацій від РФ. Тому, відсутність дієвих інструментів вимагає пошуку та використання нових форм і методів примусу агресора до виплати компенсації.

Війна в Україні вже потребує змін фундаментальних основ міжнародного публічного права. Тому, наразі, першочергове завдання для країни – ініціювати з міжнародними партнерами саме такі зміни.

Що таке репарації? Репарації – це форма матеріальної відповідальності суб’єкта міжнародного права за шкоду, спричинену в результаті здійсненого ним міжнародного правопорушення іншому суб’єкту міжнародного права, зокрема, відшкодування державою, за мирним договором (договором про нейтралітет) чи іншими міжнародними актами, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу".

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"Наприклад, після Першої світової війни Німеччина щорічно сплачувала певну суму репарацій. Форми репарацій з Німеччини задля відшкодування збитків, завданих під час Другої світової війни, були визначені на Ялтинській конференції 1945 року.

Якщо повернутися до історії, у всіх випадках виплати репарацій виконувалися державою, яка програла війну чи отримала відсіч, тобто капітулювала і надала свою згоду на виплату репарацій. Та зроблено було це на підставі міжнародних договорів.

З Росією зовсім інша ситуація:  війна в активній фазі;  відсутня згода РФ; РФ - держава, яка поставила під сумнів не тільки існування глобальних гарантій безпеки, а й існуючої системи міжнародного права per se (як такої).

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Наші союзники мають або визнати, що система міжнародного публічного права взагалі неспроможна реагувати на виклики агресивної війни, яку в будь-який час може розпочати держава-агресор у відношенні до сусідніх суверенних держав, ти жити з цим, або змусити державу платити високу ціну за заподіяну шкоду. Та діяти задля повного виключення такої держави з міжнародної арени взаємозв’язків в принципі", - зазначила Мудра.

Вона заявила: "Дієва концепція передбачає укладення міжнародного договору про створення механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією. Договором створюватиметься постійно діюча Комісія з розгляду позовів (заяв) про компенсацію збитків. Держави-учасниці Договору блокують, конфіскують та передають активи рф для задоволення вимог Комісії. Для цього створюється Фонд активів.

Також Договір передбачатиме примусове виконання рішень Комісії, результатом чого має стати отримання заявниками відшкодування.

В чому цінність міжнародного Договору і чому власне нам він потрібен?

Ми розуміємо, що Росія не буде здійснювати відшкодування добровільно чи визнавати свою відповідальність за нанесені збитки. Договір зможе бути тим самим легітимно-правовим механізмом, який встановить відповідальність рф і змусить її компенсувати збитки. Це буде широко визнаний у світі міжнародний інструмент, за допомогою якого держави матимуть підстави для вчинення необхідних дій на своїй території, в тому числі для прийняття відповідного національного законодавства".

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Мудра продовжила: "Ми і пропонуємо створення унікального міжнародного механізму.

Комісія – це постійно діючий орган (проте не судовий, скажімо, квазі-судовий), яка розглядатиме заяви про відшкодування матеріальної шкоди, завданої війною. Призначена для розгляду позовів від фізичних, юридичних осіб, муніципальних органів, державних компаній, держави.

Заяви, які Комісія зможе розглядати, поділяються на різні категорії в залежності від розміру вимог та складності кейсу. Можуть застосовуватися різні процедури, наприклад, до однотипних заяв про втрату житла, рухомого майна - розгляд заяв має відбуватися за швидкою, спрощеною процедурою. Такі позови можуть бути об’єднані в масові позови.

Складніші та більші за обсягом заяви передбачатимуть складнішу процедуру, з посиленими вимогами до доказів, які будуть розглядатися в індивідуальному порядку. Тут мова йде про втрату великого бізнесу".

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"Виплата відшкодування за рішеннями Комісії може відбуватися або шляхом виплати із Фонду (створеного заздалегідь), або шляхом примусового виконання рішення Комісії.

Кошти до Фонду можуть надходити з різних джерел: головне - держави-учасниці Договору зобов’язуються наповнити Фонд заблокованими російськими активами, які в подальшому мають бути конфісковані чи націоналізовані і передані до Фонду. Важливо підкреслити, що для цього держави-учасниці повинні будуть змінити національне законодавство, на що потрібна буде політична воля законодавчих органів цих держав.

Інші джерела наповнення Фонду: спеціальні податки, мита, які можуть бути накладені на росію чи транзакції з росією, кошти, які, наприклад, будуть акумулюватися на ескроу рахунках від торгівлі з рф (н.д., нафтою і газом, енергоносіями тощо, якщо неможливо ввести ембарго).

Виконання рішень Комісії за рахунок активів Фонду буде здійснюватися автоматично. Комісія передає рішення Фонду, Фонд виплачує кошти", - резюмувала заступниця міністра. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Наші західні партнери вже відкритим текстом кажуть, що гроші на відбудову країни будуть ідти слідом за реформами. Тобто, якщо Zeвиродки будуть і далі блокувати призначення незалежного голову САП або НАБУ, то бабосіків ніхто не дасть на нове житло для мешканців Чернігова чи Харкова. Так що думайТЕ!
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18.06.2022 18:57
+10
Зборіщє піздаболов!
"Унікальний механізм отимання компенсацій" (С) ... тадам!... репарації ))).
От тільки одна проблема. Щоб отримати репарації, треба перемогти рашку. Повністю. Щою вона капітулювала. А перемагати рашку ніхто не буде, бо 1) в України нема на це можливостей, 2) у світу - і можливостей і бажання. Максимум - видавити кацапів з території України і те ще вилами по воді писано, враховуючи, що Зєля робить все, щоб того не сталося.
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18.06.2022 18:54
+5
"Жили були миші і їх постійно жерли кішки. Вирішили миші, що з цим треба щось робити. Пішли вони до мудрого філіна питати поради. Філін їм і каже:
- Вам треба стати їжаками і коти вас перестануть жерти.
- Але ж філін, як ми можемо стати їжаками?
- Я вам запропонував в ЗАГАЛЬНОМУ вигляді МОЖЛИВИЙ механізм! А вам ВЖЕ подавай розгорнутий проєкт з зазначенням конкретних цифр!" (С)
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18.06.2022 19:03
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А тех кого они убили, за это значит платить не нужно?
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18.06.2022 18:36 Відповісти
Треба.
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18.06.2022 18:46 Відповісти
нужен такой механизм , что бы , возле каждого кацапа "стоял" Украинец и получал с него и потом с детей его и с правнуков , дань должна быть пожизненная
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18.06.2022 19:27 Відповісти
руZZкий хлопок страшніше вибуху:

При хлопке газа под Красноярском пострадали четверо россиян

В Красноярском крае из-за взрыва газа в частном доме четверо россиян получили травмы
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18.06.2022 18:47 Відповісти
Срали кацапи на всі міжнародні механізми...
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18.06.2022 18:50 Відповісти
введіть ввізне спецмито на товари країн, які купують у рашки нафту та газ: Китай, Індію та інші

і фсьо !!!!
рашка здується і заплатить через треті країни
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18.06.2022 18:52 Відповісти
Ваше бажання, щоб все сталося "по щучьєму вєлєнью" зрозуміло. Але хочеться нагадати, а ви не памʼятаєте що сталося, коли США ввело спецмито на товари з Китаю? І ще хочеться нагадати, що Україна - це зовсім і близько не США.
Дуже погана ідея.
Думайте далі.
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18.06.2022 18:57 Відповісти
Не будь дурником, і дізнайся, що США, купують бензин у Індії, яка робить його з нафти Раші. Гугли.
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18.06.2022 19:28 Відповісти
Може здатися, що в Росії в особі Індії виник дуже цікавий і надійний партнер. Однак Індія не відмовиться від найбільших світових ринків (ЄС та США) заради Росії. До речі, днями Мінторг Індії повідомив, що США стали найбільшим торговим партнером країни, обігнавши Китай.

стаття в Дзеркаліі тижня:
Чому партнерство між Індією та Росією може скоро закінчитися
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/chomu-indija-ne-stane-partnerom-rosiji-nadovho.html
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18.06.2022 21:04 Відповісти
Зборіщє піздаболов!
"Унікальний механізм отимання компенсацій" (С) ... тадам!... репарації ))).
От тільки одна проблема. Щоб отримати репарації, треба перемогти рашку. Повністю. Щою вона капітулювала. А перемагати рашку ніхто не буде, бо 1) в України нема на це можливостей, 2) у світу - і можливостей і бажання. Максимум - видавити кацапів з території України і те ще вилами по воді писано, враховуючи, що Зєля робить все, щоб того не сталося.
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18.06.2022 18:54 Відповісти
Зэлэный_Змий

Читати не вміємо чи розуміти прочитане?
Ірина Мудра запропонувала механізм, за яким не треба нищити паРашку вщент та/чи очікувати її формальну капітуляцію.
Якщо цей механізм буде прийнятий, то репарації можна буде отримати, умовно, прямо зараз, навіть не чекаючи припинення активної фази війни з ВЖЕ замороженних чи конфіскованих активів.
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18.06.2022 20:34 Відповісти
Юрчик, ти трошки тупенький? Ти думаєш, що без якоїсь бікси з українського мінфіну ніхто би в світі не здогадався, що заморожені активи можна відібрати? І заморозили їх чисто випадково, а не щоб віджати?
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18.06.2022 21:44 Відповісти
Зэлэный_Змий

Особливо "цікаві" дописи населючка Нідерландів з клікухою замість ім'я.
Ти в тексті не бачиш того, що там є, знаходиш те, чого там нема, а замість, приписуєш своє,
що має відповідну назву - дешева маніпуляція.
Та і лексика характерна, черговий трольок?

Доречі, тупенький, в дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
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18.06.2022 23:30 Відповісти
* бікси з українського мінюсту
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18.06.2022 21:52 Відповісти
olezhka

Недолугий піліток, чи просто трошки дурненьке?
Ірина Мудра запропонувала в ЗАГАЛЬНОМУ вигляді МОЖЛИВИЙ механізм примусового отримання компенсації від паРашки (бо на даний момент його не існує), який ще не прийнятий міжнародною спільнотою і навіть не обговорювався.
А тобі ВЖЕ подавай розгорнутий проєкт з зазначенням конкретних цифр.
Звісно, що після створення такого механізму (якщо/коли це відбудеться) будуть обов'язково компенсації і за загибель, і щодо інших негативних наслідків для здоров'я постраждалих (поранення, контузія і т.п.).
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18.06.2022 18:55 Відповісти
"Жили були миші і їх постійно жерли кішки. Вирішили миші, що з цим треба щось робити. Пішли вони до мудрого філіна питати поради. Філін їм і каже:
- Вам треба стати їжаками і коти вас перестануть жерти.
- Але ж філін, як ми можемо стати їжаками?
- Я вам запропонував в ЗАГАЛЬНОМУ вигляді МОЖЛИВИЙ механізм! А вам ВЖЕ подавай розгорнутий проєкт з зазначенням конкретних цифр!" (С)
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18.06.2022 19:03 Відповісти
Наші західні партнери вже відкритим текстом кажуть, що гроші на відбудову країни будуть ідти слідом за реформами. Тобто, якщо Zeвиродки будуть і далі блокувати призначення незалежного голову САП або НАБУ, то бабосіків ніхто не дасть на нове житло для мешканців Чернігова чи Харкова. Так що думайТЕ!
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18.06.2022 18:57 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Це,до речі,не я придумав...
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18.06.2022 19:00 Відповісти
Хто просить, одержує; хто шукає, знаходить; хто стукає, тому відчиняють.
Нехай чухаються
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18.06.2022 19:15 Відповісти
Не буде нічого. Попіндять і забудуть. Щоб було, як з Німеччиною в Другій світовій, треба всю раїсю зріівняти з землею, а тварюки бункерні повинні самозастрелитись. Але це неможливо..навіть полонені хробаки не будуть відбудовувати Україну, бо нас почнуть в права людини тикати.
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18.06.2022 19:08 Відповісти
Репарації сплачують по домовленню. Україна повинна перемогти РФ а тоді домовлятись.А дехто хоче домовитись не перемігши.Так не буває.Ніхто з кацапів репарації брати не буде окрім самої України.Наша влада якась шкільна самі думайте як ви будете відбудовувати країну.тут волонтери не допоможуть.
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18.06.2022 19:12 Відповісти
Олег, все наскільки складніше, що уявити важко. Репарації отримує хто переміг. Прикинь, що територія Донбасу, завойована сепарами (нехай і тихо, але все до цього йде), не РФ, а сепарами, так буде в документах. Що далі? Суд над "нациками" - "азовцями", і вимога репарацій, за розбомблений Донбас, і тисячі вбитих.... Думки різні клубочаться, не все так просто. Все складно.
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18.06.2022 19:55 Відповісти
Потрібен контроль продажів агресора,через зарахування на спецрахунки,з утриманням репараційних відсотків. Все реалізуєме наліво підлягає повному вилученню. А контор мінімум,інакше то -не мнханізм
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18.06.2022 19:38 Відповісти
отличная минюстовская схема, Всё по карманам
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18.06.2022 19:38 Відповісти
Vi Wa

Читай ще раз, якщо з одного не дійшло.
"Договором створюватиметься постійно діюча Комісія з розгляду позовів (заяв) про компенсацію збитків. Держави-учасниці Договору блокують, конфіскують та передають активи рф для задоволення вимог Комісії. Для цього створюється Фонд активів.

Тобто ті країни (не Україна) конфіскують та за запитом України видають гроші на конкретні задачі і контролюють, щоб івони пішли саме на потрібне, а не до карманів наших хапуг.
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18.06.2022 20:41 Відповісти
Ні про що!
"Не существует механизмов заставить Россию выплачивать Украине репарации. Ни МУС, ни медународной уголовный трибунал, ни ЕСПЧ не могут этого сделать, пишет The Guardian, ссылаясь на на доклад аналитического центра "Ceasefire".

Также невозможно определить и институцию, которая могла бы присудить России выплату таких компенсаций.

Авторы доклада предположили, что создать специальный следственный орган могла бы Генассамблея ООН.

Но учитывая, что у России есть право вето в Совбезе ООН, такая идея выглядит нереализуемой.

"Разумеется, она не будет платить их по доброй воле", - делают вывод авторы доклада."

Зате вже Шмига наобіцяв людям компенсації за втрачене за рахунок арештованих коштів кацапів.
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18.06.2022 21:30 Відповісти
Він настільки унікальний що ми його не побачимо.Тобто побачимо,але не всі його побачуть.Цитати великих.
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18.06.2022 21:58 Відповісти
Юрий Собкевич
зачем мне читать Зе-Аферистов
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18.06.2022 23:56 Відповісти
 
 