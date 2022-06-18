Ми пропонуємо створення унікального міжнародного механізму отримання компенсацій від Росії, - Мін'юст

Заступника міністра юстиції Ірина Мудра оприлюднила своє бачення механізму отримання компенсації від російського агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Заступниця міністра зазначила: "На жаль, існуючі міжнародні організації та державні установи виявилися малоефективними та недієздатними у питанні отримання репарацій від РФ. Тому, відсутність дієвих інструментів вимагає пошуку та використання нових форм і методів примусу агресора до виплати компенсації.

Війна в Україні вже потребує змін фундаментальних основ міжнародного публічного права. Тому, наразі, першочергове завдання для країни – ініціювати з міжнародними партнерами саме такі зміни.

Що таке репарації? Репарації – це форма матеріальної відповідальності суб’єкта міжнародного права за шкоду, спричинену в результаті здійсненого ним міжнародного правопорушення іншому суб’єкту міжнародного права, зокрема, відшкодування державою, за мирним договором (договором про нейтралітет) чи іншими міжнародними актами, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу".

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"Наприклад, після Першої світової війни Німеччина щорічно сплачувала певну суму репарацій. Форми репарацій з Німеччини задля відшкодування збитків, завданих під час Другої світової війни, були визначені на Ялтинській конференції 1945 року.

Якщо повернутися до історії, у всіх випадках виплати репарацій виконувалися державою, яка програла війну чи отримала відсіч, тобто капітулювала і надала свою згоду на виплату репарацій. Та зроблено було це на підставі міжнародних договорів.

З Росією зовсім інша ситуація: війна в активній фазі; відсутня згода РФ; РФ - держава, яка поставила під сумнів не тільки існування глобальних гарантій безпеки, а й існуючої системи міжнародного права per se (як такої).

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Наші союзники мають або визнати, що система міжнародного публічного права взагалі неспроможна реагувати на виклики агресивної війни, яку в будь-який час може розпочати держава-агресор у відношенні до сусідніх суверенних держав, ти жити з цим, або змусити державу платити високу ціну за заподіяну шкоду. Та діяти задля повного виключення такої держави з міжнародної арени взаємозв’язків в принципі", - зазначила Мудра.

Вона заявила: "Дієва концепція передбачає укладення міжнародного договору про створення механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією. Договором створюватиметься постійно діюча Комісія з розгляду позовів (заяв) про компенсацію збитків. Держави-учасниці Договору блокують, конфіскують та передають активи рф для задоволення вимог Комісії. Для цього створюється Фонд активів.

Також Договір передбачатиме примусове виконання рішень Комісії, результатом чого має стати отримання заявниками відшкодування.

В чому цінність міжнародного Договору і чому власне нам він потрібен?

Ми розуміємо, що Росія не буде здійснювати відшкодування добровільно чи визнавати свою відповідальність за нанесені збитки. Договір зможе бути тим самим легітимно-правовим механізмом, який встановить відповідальність рф і змусить її компенсувати збитки. Це буде широко визнаний у світі міжнародний інструмент, за допомогою якого держави матимуть підстави для вчинення необхідних дій на своїй території, в тому числі для прийняття відповідного національного законодавства".

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Мудра продовжила: "Ми і пропонуємо створення унікального міжнародного механізму.

Комісія – це постійно діючий орган (проте не судовий, скажімо, квазі-судовий), яка розглядатиме заяви про відшкодування матеріальної шкоди, завданої війною. Призначена для розгляду позовів від фізичних, юридичних осіб, муніципальних органів, державних компаній, держави.

Заяви, які Комісія зможе розглядати, поділяються на різні категорії в залежності від розміру вимог та складності кейсу. Можуть застосовуватися різні процедури, наприклад, до однотипних заяв про втрату житла, рухомого майна - розгляд заяв має відбуватися за швидкою, спрощеною процедурою. Такі позови можуть бути об’єднані в масові позови.

Складніші та більші за обсягом заяви передбачатимуть складнішу процедуру, з посиленими вимогами до доказів, які будуть розглядатися в індивідуальному порядку. Тут мова йде про втрату великого бізнесу".

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"Виплата відшкодування за рішеннями Комісії може відбуватися або шляхом виплати із Фонду (створеного заздалегідь), або шляхом примусового виконання рішення Комісії.

Кошти до Фонду можуть надходити з різних джерел: головне - держави-учасниці Договору зобов’язуються наповнити Фонд заблокованими російськими активами, які в подальшому мають бути конфісковані чи націоналізовані і передані до Фонду. Важливо підкреслити, що для цього держави-учасниці повинні будуть змінити національне законодавство, на що потрібна буде політична воля законодавчих органів цих держав.

Інші джерела наповнення Фонду: спеціальні податки, мита, які можуть бути накладені на росію чи транзакції з росією, кошти, які, наприклад, будуть акумулюватися на ескроу рахунках від торгівлі з рф (н.д., нафтою і газом, енергоносіями тощо, якщо неможливо ввести ембарго).

Виконання рішень Комісії за рахунок активів Фонду буде здійснюватися автоматично. Комісія передає рішення Фонду, Фонд виплачує кошти", - резюмувала заступниця міністра.