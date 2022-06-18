Рашисти скаржаться на непрацюючу техніку: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські окупанти скаржаться на обстріли з боку ЗСУ , нестачу людей та непрацюючу техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР Міноборони у фейсбуці.

В перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей:

"У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет).Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)".

Співрозмовник, в свою чергу, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл: "Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде".

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