Рашисти скаржаться на непрацюючу техніку: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет" , - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російські окупанти скаржаться на обстріли з боку ЗСУ , нестачу людей та непрацюючу техніку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР Міноборони у фейсбуці.
В перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей:
"У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет).Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)".
Співрозмовник, в свою чергу, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл: "Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде".
Будь ласка, зачекайте...
При хлопке газа под Красноярском пострадали четверо россиян
В Красноярском крае из-за взрыва газа в частном доме четверо россиян получили травмы
https://lenta.ru/comments/news/2022/06/18/hlopok/
hlopok
хлопнуло газом - четверо 300-х,
но взрыва не было
хай би Буданов розвідкою займався, а болтал єрундой !
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Правильно, кацапе! Для чого? Вони й так дурнуваті, якщо раз за разом обирають у владу або відвертих ворогів України, як ото Віть Свинохряк з македонами, то однотурового Пець Лєксєїча з друзями та з досконало розвинутим рефлексом хапати в свій карман, то взагалі якогось криворогого Блазня за його роль в пропагандонському кіно. Так що ПНХ, кацапе, з своїми залякуваннями кацапською ордою. Вони вже показали себе за 3,5 місяці вторгнення. Ніхто перед ними не трясеться вже.
Что это такое: едет, но не стреляет или стреляет, но не едет?
Навіть древні биндеравці не могли відповісти на таку древньоруську хитромудрість!
ну и второй вопрос-а не плодят ли никому не нужные фейки по вывеской ГУР МО некие арЕстовичи о поДляки?
- Три штуки - ничего, а вот другие три штуки... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
і техніка в кацапні неробоча і дезертир на дезертирі в них - чому тоді вони сунуться в Україну метр за метром?
пояснить хто небудь?
«Недооцінка ворога та легковажний оптимізм шкідливіші за паніку», - Юрій Макаров.
Пенсіонінформбюро вже звертало увагу на тактичні здобутки під Попасною російського командувача генерал-лейтенанта А. Авдєєва. Сьогодні ми продовжимо розбирати тактичні надбання росіян під час штурму Лимана - такі можливості надає нам постійне спілкування з фронтовиками. Не сприймати як рекламу, дивитися на текст, як рекомендував Тарас Григорович: «Чужому навчайтеся…».
Штурм Лимана був ретельно спланований та всебічно підготовлений. До дій було залучено зведену тактичну групу у складі: по одній БТГр від 228-ї мсп 90-ї тд, 15-ї, 30-ї омсбр 2-ї загальновійськової армії, від 35-ї, 55-ї омсбр 41-ї загальновійськової армії, 239-го тп 90-ї тд.
Тобто на 93-тю добу війни у ЗС РФ хтось нарешті здогадався, що від керованості підрозділів значною мірою залежить успіх, та до складу угруповання, що готувалося до штурму, звів БТГр одного округу - Центрального. І командувати штурмом призначив генерал-полковника Михайла Теплинського, начальника штабу - першого заступника командувача Центрального ВО.
Біографія цього воєнного злочинця не будемо переказувати, це можна вивчити в процесі самопідготовки, але зауважимо таке: родом - з Моспина Донецької області, тобто - з місцевих. Зірку героя РФ отримав за бої в Грозному в січні 1995-го. І ось тут є цікавинка: командир розвідроти 137-го пдп старший лейтенант Теплинський тактично грамотно вибрав панівну висотну будівлю в районі вокзалу, раптовим кидком захопив її, підірвав сходові майданчики між першим та другим поверхами і протримався там із ротою кілька діб, не втратив жодного бійця і мав лише п'ять 300-х. Тобто Михайло - ЗДІБНИЙ військовий та мислить нешаблонно. І це є важливим для подальшої нашої розповіді.
Штурм Лимана ретельно планувався впродовж 7 діб. За задумом, тактична група мала діяти двома ешелонами - штурмовим і буферним. Штурмова група - рота / взвод на БМП, посилені танками, саперами, включені авіанавідники; буферна група - рота / взвод на БТР, ББМ.
Штурмові групи штурмують об'єкти, буферні - беруть їх під контроль та зачищають. Практично весь цей час по позиціях оборонців міста вівся дошкульний вогонь з метою їхнього виснаження. Періодично обстрілювалися навколишні населені пункти, щоб у такий спосіб приховати реальний напрямок майбутніх дій.
Був складений погодинний графік штурму міста, з командирами груп ретельно вивчено місцевість, назви вулиць, обриси об'єктів штурму, маршрути виходу до них. Завдання були уточнені напередодні штурму. Тобто ВСЕ місто було поділене між конкретними підрозділами, котрі рухалися до своїх об'єктів конкретними маршрутами, взаємодіючи між собою, але не заважаючи один одному.
Сім діб інтенсивно працювала російська розвідка всіх видів, особливо напружувалися радіоелектронна та БПЛА. Наші кажуть, що дуже потужно спрацювало радіоперехоплення росіян.
Цього разу багато уваги було приділено стійкості і прихованості управління. Крім традиційних та доступних ЗСУ засобів, 55-та омсбр (ППД - місто Кизил, Тува), укомплектована переважно тувинцями, вела радіообмін тувинською мовою (мова - зброя, якщо хтось сумнівався!).
Перед штурмом артилерійська група 90-ї тд (рештки 400-го сап) провела п'ять вогневих нальотів, класична схема: непарні - по піхоті, парні - по арті. Штурм почався рано-вранці, ще затемна. Вихід до рубежів спішування - під прикриттям диму.
Щойно намітився певний успіх, до міста негайно зайшов передовий пункт управління 2-ї армії, тобто управління було стійким та безперервним. Інфа про хід виконання бойових завдань опрацьовувалася ледь не в режимі реального часу, тому рішення щодо обстановки були вчасні та ефективні. Для розміщення важливих елементів бойового порядку в місті використовувалися об'єкти, що мають захисний статус: школи, церкви, будівлі-пам'ятки чи історична спадщина.
На жаль, ми з боями відступили з Лимана.
Мораль-1: ЗС України зіткнулися з радикально новою тактикою штурму населеного пункту.
Мораль-2: у РФ деінде трапляються командири, спроможні діяти нешаблонно і творчо.
Мораль-3: ми програли супернику, котрий нас переграв тактично.
Мораль-4: треба виконати роботу над помилками та готуватися до нових боїв. Нам повертати своє.
Все буде Україна!
Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
https://republic.com.ua/article/yak-okupanti-taktichno-peregrali-zsu-u-bitvi-za-liman.html
я людей питав.
ну или кого-то под суд, если упустил возможность.