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Рашисти скаржаться на непрацюючу техніку: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти скаржаться на обстріли з боку ЗСУ , нестачу людей та непрацюючу техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР Міноборони у фейсбуці.

В перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей:

"У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет).Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)".

Співрозмовник, в свою чергу, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл: "Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупантів немає ким воювати: "Почему сука не выведут нас? У нас от роты 10-15 человек осталось", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
по разговору это - лугандонские, а не руззге.. так им и надо, вешайтесь, зрадныки или сдавайтесь, с.ки
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18.06.2022 19:03
+8
Зовсім скоро вся ваша техніка не буде ні їздити, ні стріляти, ЗСУ це з радістю забезпечать
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18.06.2022 19:00
+6
- Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук...
- Три штуки - ничего, а вот другие три штуки... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
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18.06.2022 19:28
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Зовсім скоро вся ваша техніка не буде ні їздити, ні стріляти, ЗСУ це з радістю забезпечать
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18.06.2022 19:00 Відповісти
руZZкий хлопок страшніше вибуху

При хлопке газа под Красноярском пострадали четверо россиян

В Красноярском крае из-за взрыва газа в частном доме четверо россиян получили травмы
https://lenta.ru/comments/news/2022/06/18/hlopok/

hlopok
хлопнуло газом - четверо 300-х,
но взрыва не было
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18.06.2022 19:17 Відповісти
І знову "перехоплення". Можливо краще цих "перехоплювачів" направити в тил ворога, щоб забрали тих військових, у них всеодно техніка не стріляє. Ніхто вже не вірить впашим "перехопленням", пересолили вже і давно.
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18.06.2022 19:00 Відповісти
Кацапидло ти смердяче, а тобі що завдання таке дали під кожним таким матеріалом пердіти, що ніхто цьому не вірить?
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18.06.2022 19:16 Відповісти
у кацапів так не вистачає набоїв, що залізничні гілки в Харківській області будують

хай би Буданов розвідкою займався, а болтал єрундой !
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18.06.2022 19:21 Відповісти
Це Ви про себе пане Марченко? Не нервуйте і не штампуйте таку давно пересолену муйню, хай краще затримають того, хто здав південь. Вони ж СБУ? Або хай йдуть та знищать тих дуркуватих кацапів, чого сидіти і слухати бабський базар? Навіщо мені від когось завдання, я все сам гарно бачу і переконався, що це все не так і не потрібно з українців робити дураків і росхоладжувати їх, що ворог дурний і наляканий.(Вже климкали на шащлики і запевняли, що ворог не нападе і були Буча, Ірпінь, Гостомель. А ще Василєвська-Смаглюк запевняла, що орки цивільних не чіпають). Бо якщо це так, то навіщо "зливать" цю ініу сюди, хай дають військовим і разом знищують тих, в кого не стріляє танк? Логічно? Чи влада думає нарід дурманити своїми відосами і "перехопленнями"?
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18.06.2022 20:01 Відповісти
"не потрібно з українців робити дураків"
========================================================
Правильно, кацапе! Для чого? Вони й так дурнуваті, якщо раз за разом обирають у владу або відвертих ворогів України, як ото Віть Свинохряк з македонами, то однотурового Пець Лєксєїча з друзями та з досконало розвинутим рефлексом хапати в свій карман, то взагалі якогось криворогого Блазня за його роль в пропагандонському кіно. Так що ПНХ, кацапе, з своїми залякуваннями кацапською ордою. Вони вже показали себе за 3,5 місяці вторгнення. Ніхто перед ними не трясеться вже.
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18.06.2022 21:25 Відповісти
по разговору это - лугандонские, а не руззге.. так им и надо, вешайтесь, зрадныки или сдавайтесь, с.ки
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18.06.2022 19:03 Відповісти
так, акцент в них чисто дамбаскій
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18.06.2022 19:06 Відповісти
а я почув "акцент" чисто подоляцький, з бункера.
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18.06.2022 20:02 Відповісти
А в тебе, кацапе, який? Калужський, чи Мордовський?
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18.06.2022 21:27 Відповісти
Да, это потомственные тупорыльники пустоголовики, ореол обитания - Даунбасс, часто мигрируют на Рассею, в последнее время - исчезающий вид, но никого это не огорчает. 💩
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18.06.2022 23:38 Відповісти
Или едет и стреляет, но стреляет в обратную сторону
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18.06.2022 19:06 Відповісти
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18.06.2022 19:07 Відповісти
Це дід того асвабадітєля, що кілька років тому асвабаділ цілу сім'ю вірмен?
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18.06.2022 19:14 Відповісти
Ф'йоцца в пєчурке тесный агонь.
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19.06.2022 01:04 Відповісти
А зачем им куда то ехать их и тут неплохо задвухсотят,а начальство денежки за ремонт в карман положит.Все они орки одноразовые.
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18.06.2022 19:07 Відповісти
Аналагавнєту-аналагав нєт...
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18.06.2022 19:09 Відповісти
Кому нужны такие перехваты. Смотрели бы чтобы у нас все ездило и стреляло. И кто в прессе работает наводчиками.
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18.06.2022 19:10 Відповісти
Не подобається, ПДРСе, не читай. І взагалі, йолопе, хто для тебе і де це "у нас"?
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18.06.2022 19:20 Відповісти
В нас це в ВСУ. Якщо не стріляє, то чим вони вже місяць Сіверськодонецьк безупинно обстрілюють. Просто , черговий вброс СБУ.
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18.06.2022 19:32 Відповісти
Довбойолопе, а той кацап домбасюрський з аудіо, хіба про всю орду говорив, чи бодай за східний фронт?
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18.06.2022 21:29 Відповісти
Їй-бо, на типові "русскіє загадки" схоже:
Что это такое: едет, но не стреляет или стреляет, но не едет?

Навіть древні биндеравці не могли відповісти на таку древньоруську хитромудрість!
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18.06.2022 19:22 Відповісти
Пускай почаще украинские каналы смотрят. Там много "неездящей и нестреляющей кацапской техники", отремонтированной умелыми руками ездит и стреляет, но уже в другую сторону)
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18.06.2022 19:22 Відповісти
меня всё время мучает вопрос,а что,ГУР МО больше делать не х-й,кроме как подслушивать разговоры солдат противника,особенно если учесть,что пользы от этих "перехоплень"-НОЛЬ!
ну и второй вопрос-а не плодят ли никому не нужные фейки по вывеской ГУР МО некие арЕстовичи о поДляки?
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18.06.2022 19:26 Відповісти
- Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук...
- Три штуки - ничего, а вот другие три штуки... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
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18.06.2022 19:28 Відповісти
шось мені ці "победні" рапорти вже не вставляють...
і техніка в кацапні неробоча і дезертир на дезертирі в них - чому тоді вони сунуться в Україну метр за метром?
пояснить хто небудь?
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18.06.2022 19:41 Відповісти
Як окупанти тактично переграли ЗСУ у битві за Лиман
«Недооцінка ворога та легковажний оптимізм шкідливіші за паніку», - Юрій Макаров.

Пенсіонінформбюро вже звертало увагу на тактичні здобутки під Попасною російського командувача генерал-лейтенанта А. Авдєєва. Сьогодні ми продовжимо розбирати тактичні надбання росіян під час штурму Лимана - такі можливості надає нам постійне спілкування з фронтовиками. Не сприймати як рекламу, дивитися на текст, як рекомендував Тарас Григорович: «Чужому навчайтеся…».

Штурм Лимана був ретельно спланований та всебічно підготовлений. До дій було залучено зведену тактичну групу у складі: по одній БТГр від 228-ї мсп 90-ї тд, 15-ї, 30-ї омсбр 2-ї загальновійськової армії, від 35-ї, 55-ї омсбр 41-ї загальновійськової армії, 239-го тп 90-ї тд.

Тобто на 93-тю добу війни у ЗС РФ хтось нарешті здогадався, що від керованості підрозділів значною мірою залежить успіх, та до складу угруповання, що готувалося до штурму, звів БТГр одного округу - Центрального. І командувати штурмом призначив генерал-полковника Михайла Теплинського, начальника штабу - першого заступника командувача Центрального ВО.

Біографія цього воєнного злочинця не будемо переказувати, це можна вивчити в процесі самопідготовки, але зауважимо таке: родом - з Моспина Донецької області, тобто - з місцевих. Зірку героя РФ отримав за бої в Грозному в січні 1995-го. І ось тут є цікавинка: командир розвідроти 137-го пдп старший лейтенант Теплинський тактично грамотно вибрав панівну висотну будівлю в районі вокзалу, раптовим кидком захопив її, підірвав сходові майданчики між першим та другим поверхами і протримався там із ротою кілька діб, не втратив жодного бійця і мав лише п'ять 300-х. Тобто Михайло - ЗДІБНИЙ військовий та мислить нешаблонно. І це є важливим для подальшої нашої розповіді.

Штурм Лимана ретельно планувався впродовж 7 діб. За задумом, тактична група мала діяти двома ешелонами - штурмовим і буферним. Штурмова група - рота / взвод на БМП, посилені танками, саперами, включені авіанавідники; буферна група - рота / взвод на БТР, ББМ.

Штурмові групи штурмують об'єкти, буферні - беруть їх під контроль та зачищають. Практично весь цей час по позиціях оборонців міста вівся дошкульний вогонь з метою їхнього виснаження. Періодично обстрілювалися навколишні населені пункти, щоб у такий спосіб приховати реальний напрямок майбутніх дій.

Був складений погодинний графік штурму міста, з командирами груп ретельно вивчено місцевість, назви вулиць, обриси об'єктів штурму, маршрути виходу до них. Завдання були уточнені напередодні штурму. Тобто ВСЕ місто було поділене між конкретними підрозділами, котрі рухалися до своїх об'єктів конкретними маршрутами, взаємодіючи між собою, але не заважаючи один одному.

Сім діб інтенсивно працювала російська розвідка всіх видів, особливо напружувалися радіоелектронна та БПЛА. Наші кажуть, що дуже потужно спрацювало радіоперехоплення росіян.

Цього разу багато уваги було приділено стійкості і прихованості управління. Крім традиційних та доступних ЗСУ засобів, 55-та омсбр (ППД - місто Кизил, Тува), укомплектована переважно тувинцями, вела радіообмін тувинською мовою (мова - зброя, якщо хтось сумнівався!).

Перед штурмом артилерійська група 90-ї тд (рештки 400-го сап) провела п'ять вогневих нальотів, класична схема: непарні - по піхоті, парні - по арті. Штурм почався рано-вранці, ще затемна. Вихід до рубежів спішування - під прикриттям диму.

Щойно намітився певний успіх, до міста негайно зайшов передовий пункт управління 2-ї армії, тобто управління було стійким та безперервним. Інфа про хід виконання бойових завдань опрацьовувалася ледь не в режимі реального часу, тому рішення щодо обстановки були вчасні та ефективні. Для розміщення важливих елементів бойового порядку в місті використовувалися об'єкти, що мають захисний статус: школи, церкви, будівлі-пам'ятки чи історична спадщина.

На жаль, ми з боями відступили з Лимана.

Мораль-1: ЗС України зіткнулися з радикально новою тактикою штурму населеного пункту.

Мораль-2: у РФ деінде трапляються командири, спроможні діяти нешаблонно і творчо.

Мораль-3: ми програли супернику, котрий нас переграв тактично.

Мораль-4: треба виконати роботу над помилками та готуватися до нових боїв. Нам повертати своє.

Все буде Україна!

Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
https://republic.com.ua/article/yak-okupanti-taktichno-peregrali-zsu-u-bitvi-za-liman.html
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18.06.2022 19:49 Відповісти
ти ***** від разу зі спамом- стратег сегодняшний зі своюм монологом.
я людей питав.
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18.06.2022 20:05 Відповісти
Та щас ты тут нарассказываешь . С превосходством в артиллерии все такие умные и умеющие воевать , шо пи_дец . Если бы ВСУ совершили такой вумный ход - заняли дом , то его бы сразу снесли . Когда города сравниваются с землёй , как там можно выжить ?
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18.06.2022 21:23 Відповісти
Думаю если бы у них все работало как часы, они бы нас взяли как Гитлер Францию. Уже в "дружной семье союзного государства" были бы. С их то ресурсами им бы мозгов и умения воевать.... Плохи дела бы были. Они одним хламом и мясом воевать так смогут пару лет легко.(
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18.06.2022 21:21 Відповісти
Зверніть увагу!Розмовляють "наші люді з окупаціі". Це саме ті,лугандонські, покидьки яких тел & пні з КМУ фінансують ВОСЬМИЙ рік, за рахунок українців.Шмигаль!Лазєбна!Може досить фінансувати колаборантів та зрадників ОРДЛО?
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18.06.2022 19:50 Відповісти
А шо с резиновыми бабами у них в окопах, дают или сдуваются ?
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18.06.2022 20:04 Відповісти
лугандонцы по говору, стопудово.
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18.06.2022 21:16 Відповісти
А деякі кацапи-боти в коментах кажуть, що то СБУ ці розмови фабрикує.
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18.06.2022 21:34 Відповісти
Кацапи не п**дите - Т 62 це гарні танки
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18.06.2022 21:52 Відповісти
это круто, значит завтра, на этом участке освободят село.

ну или кого-то под суд, если упустил возможность.
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19.06.2022 00:40 Відповісти
 
 