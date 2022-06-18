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Україна накопичила у сховищах понад 10 млрд кубів газу для проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ

В українських підземних газових сховищах акумульовано вже понад 10 млрд кубів газу, і цей обсяг постійно зростає.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль підкреслив, що йде підготовка до надскладного опалювального сезону, тому уряд прораховує усі можливі сценарії.

"Готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму", - зазначив премʼєр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд заборонив експортувати українські газ, вугілля та мазут

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Дoвбoйoб чи "наводчік"?
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18.06.2022 19:37
+10
Шмигаль уже цілі корегує. Кому це звіт телемарафону чи кацапам.Якась влада недолуга один поперед одного піаряться.той шпиталь показав той на позиціях знімається той координати нафтосховищ звітував цей газ припас для хлопка.
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18.06.2022 19:43
+10
Це шмигаль сказав просто так, аби сказати, чи дав наводку оркам бомбити газосховища? Там гетьманцев дав їм всі данні з геолокацією по нафтобазах і фактично всіх заправках, то це туди до купи, щоб вони не витрачали свої сили на розвідку?
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18.06.2022 19:53
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18.06.2022 19:32 Відповісти
Дoвбoйoб чи "наводчік"?
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18.06.2022 19:37 Відповісти
18:48

Оккупанты обстреляли газоперерабатывающий завод в Харьковской области
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18.06.2022 19:41 Відповісти
по хорошей цене нам лохам впаришь. по закупке + за хранение не отдашь ведь? Семьи то вам не чем кормить
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18.06.2022 19:37 Відповісти
торік на тец не накопичили запаси вугілля і, коли його не вистачало зовсім то в топках котлів електростанцій спалювали газ замість вугілля...
так що газу зараз накопичено мало
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18.06.2022 21:09 Відповісти
Шмигаль уже цілі корегує. Кому це звіт телемарафону чи кацапам.Якась влада недолуга один поперед одного піаряться.той шпиталь показав той на позиціях знімається той координати нафтосховищ звітував цей газ припас для хлопка.
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18.06.2022 19:43 Відповісти
дурны вважають ворогів недолугими дурнями...
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18.06.2022 19:54 Відповісти
я не знаю что там накопил этот Шмундель,но почти всех абонентов,перевели к поставщику последней надежды. и походу осенью эта надежда сдохнет первой!
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18.06.2022 19:44 Відповісти
Це шмигаль сказав просто так, аби сказати, чи дав наводку оркам бомбити газосховища? Там гетьманцев дав їм всі данні з геолокацією по нафтобазах і фактично всіх заправках, то це туди до купи, щоб вони не витрачали свої сили на розвідку?
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18.06.2022 19:53 Відповісти
З А Е Б И С Ь ! А как быть тем у кого ТЕЦ разрушены, а власть наша автономное отопление не разрешает ставить, а как быть тем у кого ни окон ни дверей нет...?
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18.06.2022 20:00 Відповісти
И сколько там Каломойского кубиков?
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18.06.2022 20:06 Відповісти
Харьковское месторождение Газа в Шебелинке кормит пол РабZei...я и моя семья уехали из Харькова Навсегда....
Слишклм много ватных ублюдков путлера...
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18.06.2022 20:12 Відповісти
Эта зима будет катастрофой для населения. Газ не будет подаваться в разрушенные города. Еще - если русские не долбанут по хранилищам.
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18.06.2022 20:29 Відповісти
Лучше завозите в Украину утеплители и автономные обогреватели притом в авральном режиме. Что то мне подсказывает что этой зимой будет жопа. Рашисты знают как нам надавить на мозоль.
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18.06.2022 20:31 Відповісти
То хай ще туди в'їбуть . Ну довбойоби , прости Господи.
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18.06.2022 21:45 Відповісти
Було на кінець опалювального сезону 8. А тепер 10. То скільки накопичили?
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18.06.2022 23:08 Відповісти
Це він дражнить кацапів, щоб ті вжарили ракетами по газосховищах, тоді й газу не буде.
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18.06.2022 23:58 Відповісти
 
 