Мінні поля на Херсонщині здав помічник начальника обласного СБУ, - голова облради Самойленко
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Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко озвучив, хто саме з вищого керівництва області посприяв російському вторгненню
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посадовець повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".
"Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ - начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога", - сказав Самойленко.
Згідно із його твердженням, саме Садохін "видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію".
"Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України (Володимир Зеленський - ред.) звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці", - додав Олександр Самойленко.
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Пограничники РФ хотят, чтобы Украина разминировала мосты в Крым 05.03.2015
Пограничное управление ФСБ России в аннексированном Крыму направило обращение украинским пограничникам пункта пропуска Чонгар, в котором "высказана обеспокоенность" по поводу минирования украинской стороной мостов на границе с оккупированной территорией. Об этом пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ сообщила РИА Новости.
"Руководство пограничного управления направило в адрес сопредельного украинского пограничного органа обращение о необходимости принять меры по разминированию моста", - сказано в сообщении.
https://news.liga.net/politics/news/pogranichniki_rf_khotyat_chtoby_ukraina_razminirovala_mosty_v_krym
СБУ, ДБР, Прокуратура была занята посадкой Порошенко и других патриотов.
СБУ, ДБР, Прокуратура и сейчас этим занята ( речь медвечука от СБУ).
А командует этим всем небритый "мачо" в зелёной футболке.
Показушник!
Чому він досі не розгойдується?
Не при ,,дЄлах,,???!!!!!(((