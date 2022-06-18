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Мінні поля на Херсонщині здав помічник начальника обласного СБУ, - голова облради Самойленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,область,херсонська

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко озвучив, хто саме з вищого керівництва області посприяв російському вторгненню

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посадовець повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ - начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога", - сказав Самойленко.

Згідно із його твердженням, саме Садохін "видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію".

"Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України (Володимир Зеленський - ред.) звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці", - додав Олександр Самойленко.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+155
Я не розумію чому Бакланов і досі очолює СБУ ?
В його відомстві зрадник зрадником поганяє.
Взагалі зелені привели у владу і силові структури купу російського лайна.
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18.06.2022 19:37
+81
который прошел проверку у наумова, тот который зам. баканова и с чемоданами денег свалил с Украины, ну а баканов - друг зеленского, назначенный рулить сбу только по этому критерию. Но почему-то баканов, которого, говорят, тоже почему-то не было в Украине в момент вторжения, не отстранен от должности, расследования не назначено. А единственной операцией сбу за это время был договорняк с медведчуком во время сдачи Азова выступить с обвинениями Порошенко. Имхо, от Запада нам не оружие нужно, а помощь в устранении российских агентов во власти.
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18.06.2022 19:40
+79
Бо зеленський таке саме гівно.
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18.06.2022 19:45
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Я так понимаю центральное управление СБКУ НЕ СЛУШАЕТ 24 часа в сутки своих сотрудников и ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ и особенно высшее руководство? А почему нет прослушки-как вы собираетесь устанавливать российских агентов в СБУ и высших госструктурах Украины. В сегодняшних реалиях скрытой прослушке должны подвергаться ВСЕ. Крупные коммерческие банки-ито следят за сотрудниками и слушают их. А СБУ-это проходной двор получается. Ну и нужно чтобы главой СБУ наппример Херсона-должен быть НЕ МЕСТНЫЙ а выхрдец с Запада Украины. И нужно постоянно перетасовывать-чтобы не обросли связями и России их труднее было-бы завербовать
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19.06.2022 11:53 Відповісти
На счет того было ли что-то заминировано. А то тут некоторые говорят, что минирование с украинской стороны сказки. При Порохе было заминировано

Пограничники РФ хотят, чтобы Украина разминировала мосты в Крым 05.03.2015

Пограничное управление ФСБ России в аннексированном Крыму направило обращение украинским пограничникам пункта пропуска Чонгар, в котором "высказана обеспокоенность" по поводу минирования украинской стороной мостов на границе с оккупированной территорией. Об этом пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ сообщила РИА Новости.

"Руководство пограничного управления направило в адрес сопредельного украинского пограничного органа обращение о необходимости принять меры по разминированию моста", - сказано в сообщении.

https://news.liga.net/politics/news/pogranichniki_rf_khotyat_chtoby_ukraina_razminirovala_mosty_v_krym
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19.06.2022 12:17 Відповісти
Єрмак сам особисто розповідав в грудні 2020 в інтервʼю Українській правді, як він старанно займається розмінуванням цих всих ділянок, "в рамках парижських домовленостей".
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19.06.2022 12:30 Відповісти
СБУ, ДБР, Прокуратуре некогда было заниматься безопасностью страны и предателями.
СБУ, ДБР, Прокуратура была занята посадкой Порошенко и других патриотов.
СБУ, ДБР, Прокуратура и сейчас этим занята ( речь медвечука от СБУ).
А командует этим всем небритый "мачо" в зелёной футболке.
Показушник!
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19.06.2022 13:05 Відповісти
Цікаво на яких лохів все то розраховано?
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19.06.2022 13:10 Відповісти
Зеленский думал что Путин ограничится Херсоном и Донбасом , ну и дал согласие по телефону ,но Путин обманул Зелёного ,и пошел на Киев чтобы все забрать ,и тут Зелёный понел что его обе,,,бали и хотят сместить ,вот как было скорей всего .
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19.06.2022 14:58 Відповісти
І шо?
Чому він досі не розгойдується?
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19.06.2022 15:14 Відповісти
Нашли "козла отпущения", теперь вся зелень чистенькая))))
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19.06.2022 15:32 Відповісти
Уже не получится быть чистенькими. Обгадились уже где только успели
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20.06.2022 10:55 Відповісти
А що єрмак??
Не при ,,дЄлах,,???!!!!!(((
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16.07.2022 13:37 Відповісти
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