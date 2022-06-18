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Зеленський (17459) Одеська область (2492)

Зеленський провів нараду щодо ситуації на Одещині - говорили про вивіз аграрної продукції. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону.

Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Учасники зустрічі обговорили питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.

Також ішлося про соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Одещині.

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На нараді заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Крім того, було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії.

Учасники наради заслухали інформацію командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

Глава держави також оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля. Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.

"Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла", – сказав Президент".

Також читайте: На Одещині вночі ППО збила дві російські крилаті ракети, - ОК "Південь"

Зеленський провів нараду щодо ситуації на Одещині - говорили про вивіз аграрної продукції 01
Зеленський провів нараду щодо ситуації на Одещині - говорили про вивіз аграрної продукції 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
так вони намагалися здати Одесу, просто генерал Марченко їм переплутав всі карти, відбивши Миколаїв і Вознгесенськ, за цього і погнали його з Миколаєва і навіть спасибі не сказали.
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18.06.2022 20:30
+11
А перед здачею Херсонської області проводив зустріч там, а потім сталося те, що сталося.
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18.06.2022 20:25
+9
Якби ти здав Миколаїв, як Херсон, то цього питання вже давно би вдалось уникнути, бо Одеса вже би мала сполучення з Придністров'ям і рашкою.
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18.06.2022 20:22
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Якби ти здав Миколаїв, як Херсон, то цього питання вже давно би вдалось уникнути, бо Одеса вже би мала сполучення з Придністров'ям і рашкою.
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18.06.2022 20:22 Відповісти
так вони намагалися здати Одесу, просто генерал Марченко їм переплутав всі карти, відбивши Миколаїв і Вознгесенськ, за цього і погнали його з Миколаєва і навіть спасибі не сказали.
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18.06.2022 20:30 Відповісти
Так вы про Киев забыли упомянуть - он же чуть город не сдал, орки же уже в городе были!
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18.06.2022 20:34 Відповісти
мертві були.
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18.06.2022 20:53 Відповісти
так їм про троєщинських пацанв забули сказати
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18.06.2022 22:00 Відповісти
А він не думав, що на Київ нападатимуть.
І щось я не пригадую Зеленського зі зброєю в руках і в обороні Києва.
В бункері з мішками сидів.
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19.06.2022 07:28 Відповісти
обговорили - роти витерли, пішли пиxнули...
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18.06.2022 20:24 Відповісти
А перед здачею Херсонської області проводив зустріч там, а потім сталося те, що сталося.
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18.06.2022 20:25 Відповісти
то був не обговiр, а так собі - сивоху обісцяти....
а це вже да - обговiр!
як не бачили причину - так і не бачимо....
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18.06.2022 20:31 Відповісти
Так он тогда торжественно заявил, что «мы готовы к отражению!». Даже наградил кого-то как помнится.
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18.06.2022 20:33 Відповісти
Оно еще что-то записывает? Плохо с памятью? Запиши себе на лбу: "Договоримся посередине"
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18.06.2022 20:28 Відповісти
Никто не осмелился спросить у керманича про его тайный план вернуть Донбасс и Крым «мирным путем», как он обещался на стадионе?
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18.06.2022 20:31 Відповісти
коли криворогаті "шуткують" - Україна здригаеться в смертному болю
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18.06.2022 20:34 Відповісти
Як вже ******* ці постановочні фото і вся ця рагуляча клоунада!
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18.06.2022 20:46 Відповісти
Не густо...
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18.06.2022 20:47 Відповісти
не сци - червень 18.. - далі буде, всі будете пошматовані
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18.06.2022 20:59 Відповісти
Джавелін, смерека, віли до стіни?
їдь в Україну - все буде забезпечено за твoїм бажанням, як партизани тебе не знищать на підході...
іди....
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18.06.2022 21:06 Відповісти
Навіть не цікавить, що ти куриш.
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18.06.2022 21:42 Відповісти
хто за шо - а зелений за куриш..- неперeможна зелена мафія!
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18.06.2022 21:55 Відповісти
за кожне своє недолуге криворогате шуткувне починаючі з 14го прийдетсья відповісти...
"а счетчик счелкает и все равно, в конце пути придется рoзщітаться.." (c)
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18.06.2022 20:50 Відповісти
Дмитро Корчинський

7 хв ·

Президент хоче, щоб депутати ратифікували стамбульську конвенцію.

Це небезпечно, адже полегшить дезертирство.

Згідно стамбульської конвенції, жінкою є не та, хто народилася жінкою, але кожний, хто хоче бути жінкою.

Після ратифікації стамбульської конвенції, деморалізований солдат може заявити, що відтепер відчуває себе жінкою й тому не зобовʼязаний служити.

Обмеження на виїзд військовозобовʼязаних чоловіків теж втрачають сенс. Кожний, хто хоче виїхати заявить, що він тепер жінка і виїде.

Проти ратифікації стамбульської конвенції виступають всі християни і всі мусульмани України.

Чи на часі президентові і депутатам сваритися з більшістю українців?
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18.06.2022 21:06 Відповісти
Бред какой эта ваша стамбульска конвенция
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18.06.2022 22:09 Відповісти
Якщо між війною та Зеленським ви обираєте Зеленського, ви отримаєте і війну, і Зеленського
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18.06.2022 21:34 Відповісти
кол-во кацапоботів + 73% наших зелених підарасів, переванатажуе ресурс з лютого цього року...
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18.06.2022 22:10 Відповісти
президент хоче не перемоги - президент хоче "прекращенія"....
"прекращеніе" - це відкладена війна...
і вбивати будуть ваших синів і онyків... - хочете "прекращенія"? - відкладуйте..
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18.06.2022 22:24 Відповісти
Бедоносец конченный, зачем приперся???? Без тебя никчема не разберутся???
После его приезда, ППО всю вторую половину дня работает!
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18.06.2022 23:21 Відповісти
Вже не знають ,як вкрасти
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19.06.2022 07:52 Відповісти
 
 