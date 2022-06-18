Зеленський провів нараду щодо ситуації на Одещині - говорили про вивіз аграрної продукції. ФОТО
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У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону.
Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.
Учасники зустрічі обговорили питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.
Також ішлося про соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Одещині.
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На нараді заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.
Крім того, було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії.
Учасники наради заслухали інформацію командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.
Глава держави також оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля. Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.
"Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла", – сказав Президент".
Будь ласка, зачекайте...
І щось я не пригадую Зеленського зі зброєю в руках і в обороні Києва.
В бункері з мішками сидів.
а це вже да - обговiр!
як не бачили причину - так і не бачимо....
їдь в Україну - все буде забезпечено за твoїм бажанням, як партизани тебе не знищать на підході...
іди....
"а счетчик счелкает и все равно, в конце пути придется рoзщітаться.." (c)
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Президент хоче, щоб депутати ратифікували стамбульську конвенцію.
Це небезпечно, адже полегшить дезертирство.
Згідно стамбульської конвенції, жінкою є не та, хто народилася жінкою, але кожний, хто хоче бути жінкою.
Після ратифікації стамбульської конвенції, деморалізований солдат може заявити, що відтепер відчуває себе жінкою й тому не зобовʼязаний служити.
Обмеження на виїзд військовозобовʼязаних чоловіків теж втрачають сенс. Кожний, хто хоче виїхати заявить, що він тепер жінка і виїде.
Проти ратифікації стамбульської конвенції виступають всі християни і всі мусульмани України.
Чи на часі президентові і депутатам сваритися з більшістю українців?
"прекращеніе" - це відкладена війна...
і вбивати будуть ваших синів і онyків... - хочете "прекращенія"? - відкладуйте..
После его приезда, ППО всю вторую половину дня работает!