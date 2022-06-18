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Звільнена з полону парамедик Паєвська (Тайра) у безпечному місці подякувала всім за своє звільнення. ВIДЕО
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Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео звільненої з полону росіян Юлії Паєвської (Тайри)
Як інформує Цензор.НЕТ, він розмістив кадри у телеграмі.
Він зазначив: "Найкращий ексклюзив сьогоднішнього вечора. "Тайра" вже в безпечному місці і дякує президентові за все, що робилося для її звільнення. Мої джерела, які надали це відео, поки не повідомляють, де саме знаходиться Юлія Паєвська, проте, гарантують, що вона в безпеці, жива, здорова, і, головне, вільна. Вітаю, "Тайро". Вітаю всіх наших. "Всі, хто знаходиться по ту сторону, всі будуть вдома, як я", - потужний та обнадійливий месидж від звільненої "Тайри" тим, хто ще залишається в російському полоні".
Топ коментарі
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показати весь коментар18.06.2022 21:59
+31 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар18.06.2022 21:59
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Будь ласка, зачекайте...
ви взагалі розумієте, що буде на відео, кожного Азовця, якщо вони взагалі виживуть...
Первый заместитель министра информации (ДНР) подтвердил распространившиеся в сети сведения об обмене бывшей участницы батальона «Азов»* Юлии Паевской (позывной «Тайра»)
Даниил Безсонов отметил, что попавшую в плен в мае во время попытки выхода с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» Паевскую обменяли на «очень серьезных людей».
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