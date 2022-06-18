У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico

Міноборони США планує збільшити постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Politico, про це заявили кілька чиновників США.

За їхньою інформацією, США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ у рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.

"Міністерство оборони все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним", - наголосив чиновник Пентагону.

За його словами, рішення про передачу РСЗВ буде засноване "на невідкладних потребах України".

При цьому в адміністрації Байдена додали, що крім РСЗВ також планується постачання снарядів.

"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів", - зазначив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина надасть Україні три РСЗВ MARS