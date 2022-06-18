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У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Міноборони США планує збільшити постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  з посиланням на Politico, про це заявили кілька чиновників США.

За їхньою інформацією, США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ у рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.

"Міністерство оборони все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним", - наголосив чиновник Пентагону.

За його словами, рішення про передачу РСЗВ буде засноване "на невідкладних потребах України".

При цьому в адміністрації Байдена додали, що крім РСЗВ також планується постачання снарядів.

"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів", - зазначив чиновник.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Зараз на еспресо британський офіцер говорить що по півдню в людей по всьому світу дуже багато запитань- як москалі так швидко захопили території, які легко обороняти.
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18.06.2022 22:16
+14
Давайте вже Вечірнього балабола. Хоть паржом.
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18.06.2022 22:05
+14
Кількість поставок РСЗВ відповідатиме кількості навчених екіпажів.
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18.06.2022 22:10
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Давайте вже Вечірнього балабола. Хоть паржом.
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18.06.2022 22:05 Відповісти
Оно ещё недостаточно приняло, чтобы балаболить:
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18.06.2022 22:14 Відповісти
Чем больш - тем лучше!
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18.06.2022 22:07 Відповісти
Кількість поставок РСЗВ відповідатиме кількості навчених екіпажів.
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18.06.2022 22:10 Відповісти
вот учится будут на москалях
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18.06.2022 22:42 Відповісти
Ну давайте быстрее уже, ну е..ать копать(с) Кернес
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18.06.2022 22:07 Відповісти
"...ну вот. Опять Черняк...какой-то змей, бл*" 👌
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18.06.2022 22:12 Відповісти
вы хоть дайте что обещали,а то один 3,14здёжь.
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18.06.2022 22:09 Відповісти
Зараз на еспресо британський офіцер говорить що по півдню в людей по всьому світу дуже багато запитань- як москалі так швидко захопили території, які легко обороняти.
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18.06.2022 22:16 Відповісти
Есть вещи о которых не говорят, так как они еще не завершены. Автору известны некоторые детали. Поэтому Ваш вопрос неуместен.
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18.06.2022 22:20 Відповісти
Смислє нє гаварят?! гейнерал СБУ, який зрадив країну - назначений Zeлохом. дєрьмак, який віддав команду на розмінування перешийку був також назначений Zeлохом. Військові підрозділи, яких навчали обороняти вихід з Криму, взагалі не були на своїх місцях, хоч ГУР знав дату вторгнення.
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18.06.2022 22:32 Відповісти
В разведке есть такая технология, когда операцию одной страны встраивают в более сложную операцию другой. В итоге, получается, что первая страна, преследуя свои цели, в действительности выполняет задачу другой. Не зная об этом.
Это второй курс разведшколы.
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18.06.2022 23:59 Відповісти
Одна людина там би не впоралась.
До речі, у нашій розвідці теж засіли вороги. Завдяки ЗЕ.
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19.06.2022 07:29 Відповісти
Згадуйте хто казав що їх дуже важко обороняти. А такі були. Ніхто з публічних осіб не пропонував використовувати бетонні канали як укріплення. Ну і взагалі багато хто бачив та шукав мир в очах і хрюкав про те що не можна будувати укріплення бо як ми тоді повернемо кримчан.
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19.06.2022 00:30 Відповісти
Четыре всего? Опять по чайной ложке выдают. Нам как минимум раз в 10 надо больше.
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18.06.2022 22:16 Відповісти
По людські,це дякують за допомогу!! А дорікати на недостатню допомогу,це нахабство та брутальність!!!))
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18.06.2022 22:37 Відповісти
Надо благодарить, но озвучивать необходимые обьемы тоже надо.
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18.06.2022 23:11 Відповісти
Попри всю мою вдячність за допомогу, до того ж щиру, я все ж маю право бути нахабним і брутальним, бо це стосується життя десятків тисяч моїх співвідчизників!

І так - нам потрібно не 4 такі системи, а 44... для початку!
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18.06.2022 23:15 Відповісти
Вас треба банити - ви дієте на шкоду країні. Дякувати можна було б якби не атомна зброя. А так дякувати за 4 пускові ну це жалюгідно коли рф одним ешелоном приганяє собі 50, а такі ешелони регулярно їдуть.
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19.06.2022 00:32 Відповісти
Если они так будут нам давать оружие, то такими темпами мы будем воевать еще 8 лет
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18.06.2022 23:30 Відповісти
Респект та щира подяка,за допомогу,яка рятує Україну!! Спільними зусиллями знищимо московську орду !!!))
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18.06.2022 22:33 Відповісти
Байденко Порошенко и Борис Джонсонюк кажуть що настав час мочить в сортире мавзолейного т еррориста...
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18.06.2022 22:34 Відповісти
С предателями во власти и ссыкливым западом большинству людей в Украине остаётся верить только в Бога и ЗСУ
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18.06.2022 22:35 Відповісти
А "предателей во власти" теж з "ссьікливого запада" в Україну прислали!!))
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18.06.2022 22:41 Відповісти
Ze на 9 травня готовав шашлыки...
Не забули????
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18.06.2022 22:37 Відповісти
І загалом,якщо збільшити витрати на оборону,небуде на що будувати дороги!!!))
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18.06.2022 22:44 Відповісти
Поясніть мені як "все ще зважує всі варіанти" і "невідкладні потреби України" пов'язані міх собою???? Як можна зволікати, коли країна знаходиться у критичному становищу???Ви або даєте якомога більше зброї і припиняєте пи_діти про "зваження", або визнаєте, що ви жалюгідні імпотенти, які до усрачки бояться ***** (а може й домовилися з ним про щось) і припиняєте гратися у геополітику.
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19.06.2022 05:53 Відповісти
 
 