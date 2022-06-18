У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico
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Міноборони США планує збільшити постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Politico, про це заявили кілька чиновників США.
За їхньою інформацією, США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ у рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.
"Міністерство оборони все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним", - наголосив чиновник Пентагону.
За його словами, рішення про передачу РСЗВ буде засноване "на невідкладних потребах України".
При цьому в адміністрації Байдена додали, що крім РСЗВ також планується постачання снарядів.
"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів", - зазначив чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Это второй курс разведшколы.
До речі, у нашій розвідці теж засіли вороги. Завдяки ЗЕ.
І так - нам потрібно не 4 такі системи, а 44... для початку!
Не забули????