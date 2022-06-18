На східному напрямку протягом 18 червня знищено 87 окупантів, 1 танк, 5 мінометів, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: " Сьогодні, 18 червня, наші воїни знищили: особового складу – 87, танків – 1, мінометів – 5, АТТ – 52, спеціальна техніка – 1, БПЛА – 1, склад з б/п – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 16 червня на східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БТР та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"