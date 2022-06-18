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техніка (1324) ЗСУ (5721)

На східному напрямку протягом 18 червня знищено 87 окупантів, 1 танк, 5 мінометів, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: " Сьогодні, 18 червня, наші воїни знищили: особового складу – 87, танків – 1, мінометів – 5, АТТ – 52, спеціальна техніка – 1,  БПЛА – 1, склад з б/п – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 16 червня на східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БТР та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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ЗСУ - санітари людства. Дякую за працю!
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18.06.2022 22:26 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.06.2022 22:40 Відповісти
ВІРИМ в ЗСУ !!!
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18.06.2022 22:50 Відповісти
Автомобільна техніка 52 ??? Добряче погуляли!
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18.06.2022 22:54 Відповісти
Одруківка або ж накрили базу, що в останній час досить часто відбувається…
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18.06.2022 23:06 Відповісти
 
 