На східному напрямку протягом 18 червня знищено 87 окупантів, 1 танк, 5 мінометів, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: " Сьогодні, 18 червня, наші воїни знищили: особового складу – 87, танків – 1, мінометів – 5, АТТ – 52, спеціальна техніка – 1, БПЛА – 1, склад з б/п – 2".
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