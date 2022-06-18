УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13399 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 108 58
біженці (1022) депортація (633) Верещук (605)

Верещук очолить Координаційний штаб з питань захисту прав депортованих осіб, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Уряд утворив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив Положення про нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

У повідомленні зазначається: "Мінреінтеграції розробило проект відповідного рішення Уряду, що було розглянуте і ухвалене на засіданні 17 червня.

Головою Координаційного штабу визначено Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. До складу штабу увійшли Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, представники центральних органів виконавчої влади, силових структур та інші.

Основними завданнями Координаційного штабу є сприяння діяльності щодо захисту прав депортованих між усіма зацікавленими сторонами, а також визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо таких осіб".

Також читайте: В ООН вивчають факти примусової депортації українських дітей Донбасу до Росії, - Бачелет

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
это как анекдот про кровати...
показати весь коментар
18.06.2022 22:55
+30
Эта Куйловская лярва любое дело или разминирует или заминирует по заданию Параши.
показати весь коментар
18.06.2022 22:55
+29
зрозумило
це як прокуратура криму. ни про що
показати весь коментар
18.06.2022 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зрозумило
це як прокуратура криму. ни про що
показати весь коментар
18.06.2022 22:54 Відповісти
это как анекдот про кровати...
показати весь коментар
18.06.2022 22:55 Відповісти
О, для этой хитрожопой Верещучки создали штаб. Незаменимый специалист - универсал у Слуг народа. Когда уже закончится этот бардак?
показати весь коментар
18.06.2022 23:10 Відповісти
ни когда, они создают систему, они ее внедряют, там свои люди которые получают % за свои не понятные действия, ну и кроме всего прочего - привилегии, они не избранный контингент, они за бабло там, верещук много лет окучивала таможню, там бабла хватило на депутатство и более, ее взяли потому что она своих людей на таможне расставила, что бы зеленые на контрабанде бабло рубили, ................эти все перестановки - понты для лохов, типа они что то делают и о ком - заботятся, их забота - бабки .
показати весь коментар
18.06.2022 23:39 Відповісти
Очевидно, що ісля Перемоги буде коротенький гучний Майданчик
показати весь коментар
19.06.2022 07:28 Відповісти
Эта Куйловская лярва любое дело или разминирует или заминирует по заданию Параши.
показати весь коментар
18.06.2022 22:55 Відповісти
Приткнули!
показати весь коментар
18.06.2022 22:56 Відповісти
"евакуювала" (здала) Азовців, тепер депортовані згинуть у безкрайїх російських просторах 😰
показати весь коментар
18.06.2022 22:57 Відповісти
А как же реинтеграция временно оккупированных территорий???
показати весь коментар
18.06.2022 22:58 Відповісти
Це зараз у зеленої влади не на часі.(с)
показати весь коментар
19.06.2022 10:03 Відповісти
Бо вона дуже усих краще ВЫРЫЩИИТЬ!!!
показати весь коментар
18.06.2022 23:00 Відповісти
Може її завідувачкою їдальні у Верховній Раді призначити та залишити в спокої?
Не можна ж так над людиною знущатись!
показати весь коментар
18.06.2022 23:02 Відповісти
Валерий Коломиец 6a8f7b0f


"Може її завідувачкою їдальні"
І що тоді депутатики будуть їсти, і де "столоваться"?
Судячи з інтелеХТу, прибиральниця - її максимум.
показати весь коментар
18.06.2022 23:12 Відповісти
Помніцца Верещучка збиралась відкривати щось на кордоні з Кримом. І де?
показати весь коментар
18.06.2022 23:02 Відповісти
Так вже ж відкрила. До сих пір москалі в Херсоні гостюють
показати весь коментар
18.06.2022 23:08 Відповісти
бгг, закідушечка...

Быстрый захват Херсонской области произошел из-за предательства завербованного сотрудника СБУ Игоря Садохина - помощника начальника областного Управления Службы.

«Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте», - глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
https://t.me/charter97_org/76016
показати весь коментар
18.06.2022 23:41 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2022 00:06 Відповісти
Відкрила, розмінувала шляхи для автобусів, а пішли танки!!!
показати весь коментар
19.06.2022 07:34 Відповісти
Верещучка ну никак не может без должности, пришлось величайшему создать контору- никанору, чем будут заниматься один черт знает, но зато при бабках и при галхфе останется и с новой силой будет херню городить!!!!
показати весь коментар
18.06.2022 23:02 Відповісти
Нужно было создать и поставить верещучку председателем комитета по защите краснокнижных растений и животных в период войны.
показати весь коментар
18.06.2022 23:05 Відповісти
Помнится, как эта ватница гордону рассказывала про страшных бандеровцев. И как ее националисты угнетают. А теперь она националистов сдала в плен раше.
показати весь коментар
18.06.2022 23:08 Відповісти
Скільки і що дала та бєзумная цяця, чи за неї нєвідімиє далі офісним вєлічайшєго?
показати весь коментар
18.06.2022 23:10 Відповісти
Рава-Руська, старе єврейське містечко на кордоні, не могло профінансувати проект такого масштабу. Риторичне запитання, хто ж долучився?
показати весь коментар
18.06.2022 23:20 Відповісти
Баба-хлоп знову присмокталась до "посади" Певно добре смокче
показати весь коментар
18.06.2022 23:12 Відповісти
Партноменклатура.
показати весь коментар
18.06.2022 23:13 Відповісти
Скоріше порнономенклатура.
показати весь коментар
19.06.2022 10:06 Відповісти
для мерипопинс с зонтом никак не найдут теплого уголка (мож возле параши??)
задолбала...
шо там с АЗОВом, крыса???
показати весь коментар
18.06.2022 23:17 Відповісти
Хм..Для цієї тварини скоріш підійде не ім'я няні-чарівниці Мері Поппінс,а злодюги і зрадниці Марії Сракової.Все,за що ця потвора не візьмется-перетворюється на повну сраку.
показати весь коментар
19.06.2022 10:17 Відповісти
Наказали щуку. Вирішили втопити!
показати весь коментар
18.06.2022 23:20 Відповісти
із досвіду прожитого в країні, де віце-прем'єр верещук: де влазить керувати верещук - там без варіантів буде жопа. Може її послом в рашу направити?
показати весь коментар
18.06.2022 23:21 Відповісти
Літо,,, Уряд утворив Координаційний штаб з питань депортації примусово переміщених на дно Чорного Моря російських моряків у зв'язку зі збройною агресією проти України,
показати весь коментар
18.06.2022 23:24 Відповісти
Ці всі зелені курви - новоявлені "політики" вважають себе в усьому спеціалістами, а на справді ні в чому. Це видно по кадровим призначенням, ставлять як плату за лояльність хоч куди, але завжди поряд з бюджетним "коритом".
показати весь коментар
18.06.2022 23:36 Відповісти
во время войны ей хоть шерсти клок. Зарплату будет немалую получать. Устраиваются на бюджет и тянут, тянут
показати весь коментар
18.06.2022 23:36 Відповісти
Верещучка на фото під заголовком чомусь мені нагадує одну дуру з фільму "Собаче серце")
показати весь коментар
18.06.2022 23:39 Відповісти
парасолька де???
показати весь коментар
18.06.2022 23:42 Відповісти
Одной безумной зелёной шобле мало, коксовые дороги делят вместе?))
показати весь коментар
18.06.2022 23:43 Відповісти
яка активна ку..ва
показати весь коментар
18.06.2022 23:47 Відповісти
Верещук - дура
ТАК ОСЬ- який голова - такий і штаб

а за розтрату бюджет будуть відповідати перед українським судом
показати весь коментар
19.06.2022 00:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6c6gQeSEKEw
показати весь коментар
19.06.2022 03:17 Відповісти
бездарне бабисько не вгамується
показати весь коментар
19.06.2022 00:06 Відповісти
гнати хвойду !!!!
показати весь коментар
19.06.2022 00:07 Відповісти
"Це ж уже було..." Верещучка вже інтегрувала окуповані території, посприявши розмінуванням та розведенням (відведенням) військ з наступним заняттям сєпарами сірих зон.
показати весь коментар
19.06.2022 00:24 Відповісти
С-ка.... Таперь до окончания войны терпеть это издевательство.... Вряд ли Зеленский позволит выборы в ВР....
показати весь коментар
19.06.2022 05:10 Відповісти
Бездарная дамочеа что и Безуглая...
показати весь коментар
19.06.2022 07:14 Відповісти
ця мадам мае вибачитись перед моім народом 3а цей бруд що лила про війну в минулі роки і гнати іі в шию а перед тим перевірити іі 3вя3ки 3 регіоналами
показати весь коментар
19.06.2022 07:24 Відповісти
Гімно не тоне!
показати весь коментар
19.06.2022 07:49 Відповісти
Ну навіщо, ви так з депортованими, без неї, хоча б був невеличкий шанс повернутись...
показати весь коментар
19.06.2022 08:17 Відповісти
Чим би не займалась ця шльондра,виходить тільки дупа.
показати весь коментар
19.06.2022 08:45 Відповісти
Все ,,Слуги урода", весь кабмин и весь зеленский должны уйти в отставку. Иначе этот бордель никогда не закончится и мы потеряем страну
показати весь коментар
19.06.2022 08:54 Відповісти
Когда уже баба-крыса Верещучка возьмет за руку клешню бабу-краба Безуглую и они вместе возглавят колонну идущих нах@й?
показати весь коментар
19.06.2022 10:23 Відповісти
еЩЕ ОДИН ХРАНИТЕЛЬ СТРАНЫ-ИРИНА ИВАНЕНКО-нарисовалась на Цензоре.Всех, и Иру, сразу нач. отдела кадров в правительство или лучше в ВР. Ваш уровень хоть позволяет вам облаивать кого не попадя?Пользуетесь безответственностью за свои испражнения. Все стратеги,все грудью на амбразуры танков лягут,лишь разреши...
показати весь коментар
19.06.2022 10:29 Відповісти
То курвисько хоч тут, а таки вилізло...
показати весь коментар
19.06.2022 10:42 Відповісти
Цінний агент дєрмака, після розмінування Кримського перешийку і здачі півлня взялася здавати все і зразу. Шум пройшов, лохів обдурили відосами і "перехопленнями", стрілочника серед одного СБУшника видали і вперед до нових зрад.
показати весь коментар
19.06.2022 10:59 Відповісти
Що ще не розвалено? Давай туди Верещучку назначати!.
показати весь коментар
19.06.2022 12:38 Відповісти
Я бачу , що в зебіла кадровий голод
показати весь коментар
19.06.2022 16:10 Відповісти
 
 