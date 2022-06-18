Верещук очолить Координаційний штаб з питань захисту прав депортованих осіб, - Кабмін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уряд утворив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив Положення про нього.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
У повідомленні зазначається: "Мінреінтеграції розробило проект відповідного рішення Уряду, що було розглянуте і ухвалене на засіданні 17 червня.
Головою Координаційного штабу визначено Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. До складу штабу увійшли Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, представники центральних органів виконавчої влади, силових структур та інші.
Основними завданнями Координаційного штабу є сприяння діяльності щодо захисту прав депортованих між усіма зацікавленими сторонами, а також визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо таких осіб".
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це як прокуратура криму. ни про що
Не можна ж так над людиною знущатись!
"Може її завідувачкою їдальні"
І що тоді депутатики будуть їсти, і де "столоваться"?
Судячи з інтелеХТу, прибиральниця - її максимум.
Быстрый захват Херсонской области произошел из-за предательства завербованного сотрудника СБУ Игоря Садохина - помощника начальника областного Управления Службы.
«Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте», - глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
https://t.me/charter97_org/76016
задолбала...
шо там с АЗОВом, крыса???
ТАК ОСЬ- який голова - такий і штаб
а за розтрату бюджет будуть відповідати перед українським судом
рукуклешню бабу-краба Безуглую и они вместе возглавят колонну идущих нах@й?