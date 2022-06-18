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Час переговорів з Росією мають визначати ЗСУ, а не політики, - Гармаш відповів Арахамії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гармаш

Журналіст, учасник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розкритикував висловлювання Давида Арахамії щодо відновлення перемовин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Гармаш зазначив: "Щодо сьогоднішньої заяви Арахамії про переговори з росією наприкінці серпня, якщо і коли "російські війська повернуться на свої позиції станом на 24 лютого"...

Це хріново, коли під час війни, політики, а не військові вирішують, коли і де українській армії перестати звільняти суверенну територію України. Зупинимося ми на лінії розмежування на Донбасі чи не зупинимося – маємо вирішувати не політики, а військові. І виходити вони мають не з побажань Банкової, або Берліна з Парижем, а виключно зі своїх можливостей. Якщо будуть сили та ресурси – треба йти до самого кордону. Якщо не буде – війна заморожується та переноситься на кілька років уперед. Це дуже погано, але хоч би зрозуміло.

А заздалегідь позначати (без урахування військових реалій на той момент) – де зупинити успішну контратаку (а саме її депутат називає передумовою переговорів з Кремлем) українських військ… – це  якось ... Бо якщо вона успішна, то успіх треба розвивати, а не стопорити. Загалом, під час війни такі речі повинні вирішувати виключно військові та виходячи з можливостей!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з РФ можемо поновити в серпні, після "контрнаступу в деяких місцях", - Арахамія

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+87
арахамии не отвечать надо и вообще вступать с ним в дискуссию, а избавляться в Раде от этого мусора, никчемного, воровитого и бестолкового и пожизненный бан на занятие политикой в Украине
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18.06.2022 23:08
+82
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18.06.2022 23:06
+75
Арахамідія не політик, він звичайний жлоб випадково потрапив до ВРУ
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18.06.2022 23:11
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18.06.2022 23:06 Відповісти
Значит, первые буквы оставить на месте, а поменять "хвосты": Душилин Пенис.
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18.06.2022 23:07 Відповісти
Вчера этих пенисов душили, душили... (С)
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18.06.2022 23:40 Відповісти
арахамии не отвечать надо и вообще вступать с ним в дискуссию, а избавляться в Раде от этого мусора, никчемного, воровитого и бестолкового и пожизненный бан на занятие политикой в Украине
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18.06.2022 23:08 Відповісти
Зе слуг потрібно всім кодлом відправляти в піхоту
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18.06.2022 23:27 Відповісти
Ти хотів би опинитися з ними в одному окопі? Ти хочеш, щоб вони тебе прикривали?
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18.06.2022 23:39 Відповісти
По мінному полю
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19.06.2022 08:34 Відповісти
Поки воно буде брати по 50 млн, цим тупим висєрам не буде кінця. Хтось візьме його за сраку?
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19.06.2022 07:38 Відповісти
Арахамідія не політик, він звичайний жлоб випадково потрапив до ВРУ
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18.06.2022 23:11 Відповісти
У ВРУ випадкових нема,там обрані 73% "мудрим нарідом"!!!)))
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18.06.2022 23:15 Відповісти
Життя змінилося вони,вже,знищили своїх виборців
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18.06.2022 23:28 Відповісти
Хтілося б вірити,але життєвий досвід доводить звортнє,"мудрий нарід",це як Чахлик Невмерущий !!!))
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18.06.2022 23:33 Відповісти
Це доводить, що в нас не народ а плебс
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18.06.2022 23:30 Відповісти
Головне шашлики і попріколу!!))
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18.06.2022 23:34 Відповісти
і врити голобородьку та сватам. надіюсь. що після перемоги над рашкой, у наріду всі клепки у голові будуть на місьці
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19.06.2022 15:56 Відповісти
Результат роботи української "еліти". Яка в роки "незалежности" підсовувала населенню то КАЦАП-ФМ, то газети "Факти" і "Бабушкіни рєцепти", то море книг з кацапердії на Петрівці, москвомовні глянцеві журнали (жодного україномовного). Мєнтовка у час протестів "Україна без кучми" хапала на вокзалі молодих людей, коли чула, що ті говорять українською. Щоб народ став нацією, над цим має трудитися провідна верства. А вона у нас, замість вести за собою, тягне в совок. Тут питання вже стоїть руба: або Україна, або московія. Воїнам нарешті треба відростити яйця, а не спостерігати безпорадно, як п**дять якісь макаки про переговори з ворогом.
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19.06.2022 08:53 Відповісти
Этот абхаз случайный не только в ВР, а в Украине...
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19.06.2022 07:26 Відповісти
Тільки дуже багато випадковістей у нашій країні чомусь.😢
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19.06.2022 07:54 Відповісти
До дому,в рідне стадо,в Сухумський мавпятник,бабуїна абхазького!!))
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18.06.2022 23:12 Відповісти
Добрий ти Діма, а я за те, щоб він років 15 отримав за те що накоїв
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18.06.2022 23:34 Відповісти
Гармаш..а врезал бы ты...хоч подсрачник этой хламидии....шобы оно проглотило изык свой поганый..
хотя.... понимаю шо и кроссовку пачкать об это... не охота!!!
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18.06.2022 23:14 Відповісти
аферіста та двбойоба агрохламідію треба взагалі вигнати з України.
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18.06.2022 23:15 Відповісти
Забрати громадянство,й в кацапію
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18.06.2022 23:29 Відповісти
Так. Саме так! Все іше від лукавого.
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18.06.2022 23:15 Відповісти
-Мам, меня тут за человека считают, даже депутатом ВР выбрали
-Сынок, мы так рады, так рады.А папа от радости упал с дерева и сломал себе хвост
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18.06.2022 23:17 Відповісти
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18.06.2022 23:17 Відповісти
Дитячі фото завжди таки зворшливі!! Подивіться яке миле мавпеня,на Арахамію схоже!!)))
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18.06.2022 23:28 Відповісти
Був милим мавпеням. А виріс у паскудну мавпу.
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19.06.2022 08:14 Відповісти
Арахламідії корисно прикрити ,своє,патякало. Часи непевні
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18.06.2022 23:22 Відповісти
Агрохімія--й@баний провокатор. А підбурювач цього абхазського недоумка дєрьмак як завжди в стороні. Не вийде, андрюша.
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18.06.2022 23:23 Відповісти
Арахимия политик???
Нонсенс...
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18.06.2022 23:25 Відповісти
Зєля також політик.
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19.06.2022 08:16 Відповісти
Та оно и видно
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19.06.2022 08:44 Відповісти
абсолютно 👍👍👍
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18.06.2022 23:26 Відповісти
как за*б*ла эта тварь мохнорылая
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18.06.2022 23:27 Відповісти
Хламідомонадія чи то Агрохімія, перейшла вже всі межі власної недоеволюції. Замість спокійної і вівереної поведінки як чиновника, причому такого собі, власне недалекого, войно зайняло позицію атакуючого пінгвіна. Що ж ... буде летіти корком від шампансього. Вже скоро!
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18.06.2022 23:28 Відповісти
Як на мене тому мохнорилому підходить поганяло арачмонія.
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18.06.2022 23:34 Відповісти
Та хломідію треба з парашута спустити на острів зміїний до його однодумців,нехай там керує,а не пхає свій писок в справи в яких він просто ди...л!
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18.06.2022 23:28 Відповісти
А те що він абрамовича відмазує питань не викликає? Здається мені що вивід кацапні з північних областей був обмитий договорняком.
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18.06.2022 23:29 Відповісти
Й країна це гнидво годує
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18.06.2022 23:32 Відповісти
де там зебіл коли обмін азовців обіцяний? бо щось йде не так-

Пропагандистські російські ЗМІ повідомлять, що командирів полку "Азов" вивезли на територію РФ. Зазначається, що це нібито необхідно для проведення "слідчих дій".

Про це пишуть на сторінках прокремлівських медіа. При цьому вказується, що захисники Маріуполя "здалися в полон" окупантам, українська влада називає євакуаціею
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18.06.2022 23:34 Відповісти
Зебуинов сейчас надо вешать на столбах,за сдачу страны,т .е Гостомель,Буча , Ирпень,Мариуполь и разменировпный Чонгар.
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18.06.2022 23:36 Відповісти
Опускають бібіЗянку останнім часом
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18.06.2022 23:36 Відповісти
Головне - вчасно переводити у часі стрілки, звісно - у потрібному напрямі.
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18.06.2022 23:37 Відповісти
час переговорів з кацапнею вирішіть ЗСУ - не мартишка зелена і не зелена буба...
я на мене - не було б навіть мови за цей зелений срач-перемовини...
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18.06.2022 23:49 Відповісти
Єрмаки , Татарови , Подоляки , Арахамії і інші "кроти " в оточенні Президента , ******** народу про кончу необхідність " переговоров " з РФ. Ці особи з секретаріату Президента , ВРУ , не мають , для таких заяв , ні статусу ні повноважень. Тільки Президент України може ставити таке питання , коли дозволить народ України і ВСУ , після звільнення всіх окупованих земель , включно з Донбасом і Кримом ! Величезні жертви серед мирного населення , ВСУ , по іншому , питання стояти не дозволяють !
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18.06.2022 23:56 Відповісти
А хто ж підбирав собі таке оточення як не клоун?
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19.06.2022 00:05 Відповісти
Недовіра у людей до Зеленського та його оточення все збільшується!Грають з вогнем,шоумени!Кого ж надибали ви,люди, у владу,а тепер люди та країна страждає від їхної недолугості.Одне в них виходить добре - збагатилась вся "зелена" команда нечувано!Корпоративщики,КВНщики ... ніякої з них користі.Ось тільки хитроспритні для себе,друзів,родичів,кумів ...
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18.06.2022 23:56 Відповісти
я так понимаю что военные скоро их ******* будут, и припомнят им и шашлыки,, и ,, просто перестать стрелять,, ................всю ***** которую 95 квартал натворил им вспомнят, они еще ответят за Мариуполь , за десятки тысяч могил гражданских, за то что они ,, ********,, не только Чонгар , но и зерно, топливо, музеи, заводы, металл, .....................этих гибонов с их цирком-зоопарком нужно было давно на место ставить.
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19.06.2022 00:00 Відповісти
Аразамія продажний нікчемний підар
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19.06.2022 00:07 Відповісти
З Арахаміями та іншими треба не розмовляти , а саджати . Звичайно , якщо ставити за мету перемогу у війні .
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19.06.2022 00:21 Відповісти
Araxmija on prestavliajet interesi oligarxa Abramovica kak tot skazet tak i delajet.Abramovicu glavnoje stob sniali sankciji na miliardi dolarov,i kak bi predstavit sto vot on pomog prekratil vojnu,a tam uze sankciji s nego i snimit.Vot iz etogo i peregovori predlogajet
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19.06.2022 00:24 Відповісти
Абізянам слова не давали.
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19.06.2022 01:41 Відповісти
І без військових ніяких переговорних груп, причому не нафталінових і абдрістовічів, а бойових офіцерів. А взагалі нагально необхідно створити раду з солдатів і офіцерів делегованих від бойових частин для контролю забезпечення військ і як політичну силу. Ігри недолугих політиканів за спиною ЗСУ потрібно припиняти.
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19.06.2022 01:43 Відповісти
Коли вже хтось затулить пельку цій зеленій хламідіі?!! Суцільна ганьба на весь світ!
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19.06.2022 02:03 Відповісти
Что ни деятель с ОП то обязательно, извините за плохой французский,- ПИТАРАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.06.2022 02:30 Відповісти
Що ж сталося, що Гармаш пішов проти зелених, він же був серед їх прихильників?
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19.06.2022 03:51 Відповісти
+1000%. Гармашу.
Ну ты и ********. Арахамии.
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19.06.2022 05:10 Відповісти
Дилетанты даже на малых должностях-КАТАСТРОФА !!!
На высоких не ДОПУСТИМА !!!
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19.06.2022 05:48 Відповісти
Для того Абрамович и отсыпал Арахамии баблосов, что бы зеленая шайка придумала какую-то Украину в рамках 24.02.2022. П.С. Как говорит фельдмаршал Зеленский, я не президент всей Украины, а президент по состоянию на 24.02.2022.
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19.06.2022 06:25 Відповісти
так застопорили же розгром касапських колон, які тікали з Київщини, Чернігівщини та Сумщини наприкінці березня... Хоча мали повну можливість їх розібашити; але Залужному наказали не чіпати. А вони потім перегрупувалися, підсилилися і тепер в складі нових БТГ наступають на Ізюм, Сіверськодонецьку агломерацію, Слов'янськ і Бахмут...
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19.06.2022 07:30 Відповісти
Порівняно з двоступінчастою здачею Чонгара, коли спочатку розмінували. а потім на 100 км відвели артилерію, щоб не заважала, це ігри єврейських хлопчиків у пісочниці.
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19.06.2022 08:32 Відповісти
як би то один арахамія там вся команда безумних...
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19.06.2022 07:43 Відповісти
Но позвольте...професор...как же он работал в очистке...
Его туда оформил Швондер... а их у нас 73%....
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19.06.2022 08:29 Відповісти
Слово "арахамия" становится в Украине нецензурным матюком.
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19.06.2022 09:49 Відповісти
Вообще-то я за военную хунту на время войны.
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19.06.2022 15:06 Відповісти
Вообще-то я за военную хунту на время войны.
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19.06.2022 15:08 Відповісти
Да засуньте уже этому кавказкому офшорному ******** Арахамии какую -нибудь грязную половую тряпку в рот, что бы он больше не звиздел и завяжите ему руки,. что бы больше не воровал! тупой гандон с кавказа!!
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19.06.2022 19:58 Відповісти
 
 