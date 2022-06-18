Час переговорів з Росією мають визначати ЗСУ, а не політики, - Гармаш відповів Арахамії

Журналіст, учасник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розкритикував висловлювання Давида Арахамії щодо відновлення перемовин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Гармаш зазначив: "Щодо сьогоднішньої заяви Арахамії про переговори з росією наприкінці серпня, якщо і коли "російські війська повернуться на свої позиції станом на 24 лютого"...

Це хріново, коли під час війни, політики, а не військові вирішують, коли і де українській армії перестати звільняти суверенну територію України. Зупинимося ми на лінії розмежування на Донбасі чи не зупинимося – маємо вирішувати не політики, а військові. І виходити вони мають не з побажань Банкової, або Берліна з Парижем, а виключно зі своїх можливостей. Якщо будуть сили та ресурси – треба йти до самого кордону. Якщо не буде – війна заморожується та переноситься на кілька років уперед. Це дуже погано, але хоч би зрозуміло.

А заздалегідь позначати (без урахування військових реалій на той момент) – де зупинити успішну контратаку (а саме її депутат називає передумовою переговорів з Кремлем) українських військ… – це якось ... Бо якщо вона успішна, то успіх треба розвивати, а не стопорити. Загалом, під час війни такі речі повинні вирішувати виключно військові та виходячи з можливостей!"

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