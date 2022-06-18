Час переговорів з Росією мають визначати ЗСУ, а не політики, - Гармаш відповів Арахамії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналіст, учасник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розкритикував висловлювання Давида Арахамії щодо відновлення перемовин із Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Гармаш зазначив: "Щодо сьогоднішньої заяви Арахамії про переговори з росією наприкінці серпня, якщо і коли "російські війська повернуться на свої позиції станом на 24 лютого"...
Це хріново, коли під час війни, політики, а не військові вирішують, коли і де українській армії перестати звільняти суверенну територію України. Зупинимося ми на лінії розмежування на Донбасі чи не зупинимося – маємо вирішувати не політики, а військові. І виходити вони мають не з побажань Банкової, або Берліна з Парижем, а виключно зі своїх можливостей. Якщо будуть сили та ресурси – треба йти до самого кордону. Якщо не буде – війна заморожується та переноситься на кілька років уперед. Це дуже погано, але хоч би зрозуміло.
А заздалегідь позначати (без урахування військових реалій на той момент) – де зупинити успішну контратаку (а саме її депутат називає передумовою переговорів з Кремлем) українських військ… – це якось ... Бо якщо вона успішна, то успіх треба розвивати, а не стопорити. Загалом, під час війни такі речі повинні вирішувати виключно військові та виходячи з можливостей!"
Будь ласка, зачекайте...
хотя.... понимаю шо и кроссовку пачкать об это... не охота!!!
-Сынок, мы так рады, так рады.А папа от радости упал с дерева и сломал себе хвост
как после этого, оно может представлять Украину на переговорах?
Нонсенс...
Пропагандистські російські ЗМІ повідомлять, що командирів полку "Азов" вивезли на територію РФ. Зазначається, що це нібито необхідно для проведення "слідчих дій".
Про це пишуть на сторінках прокремлівських медіа. При цьому вказується, що захисники Маріуполя "здалися в полон" окупантам, українська влада називає євакуаціею
я на мене - не було б навіть мови за цей зелений срач-перемовини...
Ну ты и ********. Арахамии.
На высоких не ДОПУСТИМА !!!
Его туда оформил Швондер... а их у нас 73%....