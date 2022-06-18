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Держприкордонслужба (4341) кордон (3111) Закарпаття (1581) мобілізація (1461)

На Закарпатті протягом доби дев’ять чоловіків намагалися у незаконний спосіб покинути країну, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

кордон,дпсу

Впродовж минулої доби військовослужбовці Чопського загону запобігли дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Двох правопорушників затримали сьогодні вночі у горах в районі населеного пункту Кам’яниця Ужгородського району. Обидва мали намір незаконним шляхом дістатися Словаччини. Ще один затриманий прямував у бік кордону на таксі. Він попросив водія підвезти його до прикордонного села Палло, звідки мав продовжити подорож пішки. 

У залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)" правоохоронці відмовили у пропуску 47-річному киянину, який прямував в Угорщину за недійсним документом, що не дає права на перетин кордону.

Інших п’ять чоловіків викрили на спробі виїхати за межі України з використанням підроблених документів. У пункті пропуску "Ужгород" четверо правопорушників вдавали з себе осіб з інвалідністю, ще один надав на контроль фейкові документи студента, що навчається за кордоном. Як вони згодом розповідали прикордонникам, за такі документи їм довелося заплатити від 50 до 1700 доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни 3 250 військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

Окрім того, один з них спробував "домовитися" з правоохоронцями про пропуск за "липовими" документами, запропонувавши хабар у розмірі 1000 доларів США. Тепер чоловікові належить відповідати перед законом ще й за кримінальне правопорушення, передбачене ст.369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

У всіх випадках правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Також у їхніх діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України "Ухилення від призову за мобілізацією".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черговий порушник кордону потонув у Тисі, намагаючись потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Простых смертных не выпустили.. а что там по бригадному генералу наумову? запросили уже экстрадицию? или "не на часі"?
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18.06.2022 23:30
+19
не повезло не той масті , за кордон дають виїхати тільки ворогам і жулікам Портнов, Мураев, Тупицкий зараз у Відні каву пьють
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18.06.2022 23:31
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Простых смертных не выпустили.. а что там по бригадному генералу наумову? запросили уже экстрадицию? или "не на часі"?
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18.06.2022 23:30 Відповісти
Кагби,тада прийдеться шефа бакланова до стінки ставити
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18.06.2022 23:37 Відповісти
наумов держит за яйца баканова, баканов - ермака, ермак - зелю, и так крепко держит, что тот уже импотентом стал полным...
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18.06.2022 23:47 Відповісти
Прям сказка про то где Кащеева смерть.
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19.06.2022 09:25 Відповісти
Какое отношение Госпогранслужба имеет к экстрадиции преступников?????
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19.06.2022 09:24 Відповісти
не повезло не той масті , за кордон дають виїхати тільки ворогам і жулікам Портнов, Мураев, Тупицкий зараз у Відні каву пьють
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18.06.2022 23:31 Відповісти
А ці, що намагалися втекти, вони тіпа друзі і нежуліки?
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18.06.2022 23:44 Відповісти
Мова не про те, хто куди тікав. Мова про те, що Закон має бути один для всіх, а не так, як по Орвеллу - "усі рівні, але деякі рівніші за інших".
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18.06.2022 23:47 Відповісти
Закон?!!! При блазневі? Та нігані так гнать!
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19.06.2022 00:01 Відповісти
Гониш ти. А я просто пояснив, ЩО мав на увазі автор коментаря.
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19.06.2022 00:05 Відповісти
А ти, при ньому, працюєш тлумачем?
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19.06.2022 00:12 Відповісти
а те кто на учет не встал? они патриоты или нет?

я думаю, после победы, у кого УБД нету, тем паспорт негражданина надо выдавать. отсиделся - не имеешь права голосовать.
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19.06.2022 00:35 Відповісти
Так біжи в потросію, там не "концлагер" а "свобдная раісія" і мобілізації не має)))))))))))
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19.06.2022 10:06 Відповісти
********** круті,безсстрашні чоловіки кордон штурмувати
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18.06.2022 23:36 Відповісти
Ви краще розкажіть яким чином виїхали ті, що виїхали. Зловили 5 калік - і герої, прям новость дня.
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18.06.2022 23:38 Відповісти
Дуже просто ні По ні Зе не реформували аналог ФСБ - СБУ, а також в прокуратури пустили кумів та братів.
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19.06.2022 09:27 Відповісти
То і нехай
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18.06.2022 23:39 Відповісти
Я все розумію, от тільки не розумію одного. Ну потрапили правопорушники, приміром у румунію, а що далі? На виїзді з країни, наприклад в шенген, по любому буде прикордонний контроль і румуни побачать, що персонаж не проходив румунський кордон, бо не буде штампа в паспорті. Вони ж депортують в Україну? Так само в середині шенгену - між країнами дуже часто є перевірка документів на кордоні і якщо немає штампа - це депортація?
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18.06.2022 23:39 Відповісти
Піди зрозумій зе виборців. Може бігли від щастя
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18.06.2022 23:42 Відповісти
Саме ці були По виборці, як і їх вождь По хотіли дати присягу радянському союзу.
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19.06.2022 09:29 Відповісти
скаже, що документи загубив/згоріли/поцупили (потрібне підкреслити). Видадуть йому в Румунії тимчасовий папірець і буде з ним ходити. А от коли буде повертатися назад в Україну, бідаці буде веселіше, бо прийдеться відповідати на неприємні запитання прикордонників...
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18.06.2022 23:46 Відповісти
ну а що йому зроблять? "Пук-пук ви незаконно перетнули кордон, ось вам штраф, сплатіть будь-ласка коли вам зручно буде". І ще треба довести що кордон незаконно перетнув, а не прикордонник прошляпів, зазвичай на цьому ловлять лише тих, хто зізнається
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18.06.2022 23:59 Відповісти
они без дела по стране шастают, если нет мобилизации
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18.06.2022 23:40 Відповісти
********** только ********,не зависимо от статуса и счета в банке.
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18.06.2022 23:41 Відповісти
Може в батьків
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18.06.2022 23:43 Відповісти
До армії їх! ... поки ніхто не написав що таким немотивованим в армії не місце, одразу відповім.

Наприклад, вся слава британського флота її величності лежала на матросах, яких просто витягували п'яних з пабів або підбирали на вулицях ... ніхто з них не горів бажанням служити, але ж служили, та змогли побудувати найвеличнішу колоніальну імперію всіх часів.

Мій дядько, після навчання, коли тільки прйшов до армії у чині молодшого лейтенанта, так до самого капітана, мусив їздити на відлов строковіків. Як не дивно, з більшого це були люди з села. Тому неохочі служити були завжди, навіть ще до 2014 року, але таких небагато людей з поміж всіх призовників. Но то все фігня, як тільки потраплять до казарми, хочу не хочу вже буде не актуально.
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18.06.2022 23:44 Відповісти
Тобто ти хочеш, щоб тебе прикривали пофігісти та боягузи? Чи ти, як раз, на фронт зовсім не збираєшся?
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18.06.2022 23:48 Відповісти
Вибачайте,вас все життя прикривали й пофігісти. До вашого зачаття ваших батьків прикривали. Армія існувала ,майже,за всіх чпсів
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18.06.2022 23:51 Відповісти
Не вибачу. Мене, завжди, прикривали гарні бійці, тому вижив і в 14-15 роках, і досі живий.
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19.06.2022 00:10 Відповісти
Классно ты уделал диванного стратега.
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19.06.2022 00:33 Відповісти
ти взагалі хто такий ... президент, головнокомандуючий, бойовий офіцер, герой України, чи може просто пишеш з окопу? .... хто ти такий я тебе питаю, та в якій частині проходиш службу? ... приїду до України спеціально щоб разом з тобою, пліч о пліч воювати
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18.06.2022 23:56 Відповісти
Так приїждждай і воюй, раз вказуєш кому що робити. А то влаштувались зручно я дивлюсь
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19.06.2022 00:00 Відповісти
захищаєш чмонь бо сам чмоня?
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19.06.2022 00:31 Відповісти
"ти взагалі хто такий ... президент, головнокомандуючий, бойовий офіцер, герой України, чи може просто пишеш з окопу?"
Звичайний рядовий снайпер, поки що не Герой України, а там як складеться. Частину не скажу, нізззя. Щоб воювати зі мною пліч-о-пліч, селекцію спочатку пройди, придурь.
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19.06.2022 00:08 Відповісти
все зрозуміло з тобою дурник - ти снайпер чернівецьких диванних військ с клавіатурою під 50 BMG 🤣

ти цих бігунків захищаєшь бо й сам би хотів пійти за кордон, тільки що з рідного бронедивану не хочешь вставати
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19.06.2022 00:30 Відповісти
Завали хавало и сиди в своей уютной Англии.
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19.06.2022 00:35 Відповісти
опа, російськомовний малорос побратим "снайпера" підїхав на бронедивані ... теж мабуть ветеран боїв на чернівецькому фронті
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19.06.2022 00:47 Відповісти
Кому б тільки патякати про малоросів, та не тобі, кацапидлівському пропагандону з датою реєстрації 13 червня 2022 року.
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19.06.2022 08:16 Відповісти
Кацапе, яке ти дурне, за що тобі тідьки гроші платять? А що мені заважало втекти в 14-ому, чи зараз? Не знаєшдіоте? А мені просто подобається вас, кацапів, вбивати. Не Чернівецької а Київської, .50 ВМG не снайперський калібр козломорде. І ти, як завше, переплутав морозиво і кадирівський член в своїх руках, я не захищаю "бігунків", а висловлюю свою думку, що вони не потрібні ні в країні, ні, тим паче, на фронті. Уразумєл рюзге?!!!
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19.06.2022 16:03 Відповісти
Та скільки ще влада буде знущатися над чоловіками? Поділили людей на 2 сорти за статевою ознакою. Одна стать має право на перетин кордону а інша - кріпаки. Це просто ганьба!!!
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18.06.2022 23:44 Відповісти
Рожати теж будете?
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18.06.2022 23:46 Відповісти
А при чому тут процес народження? Зокрема всі жінки у віці від 18 до 60 родять? Особливо після 40? Скільки можна використовувати ці сексистьскі шаблони про роди. Гидко!
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18.06.2022 23:49 Відповісти
Чоловіче,Ви,налог на яйця несплачували. За бездітність. Змиріться ви не самка
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18.06.2022 23:52 Відповісти
У мене нульова толерантність до сексистів і тому я не буду миритися з печерною дискримінацією чоловіків. Навіть не мрій.
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18.06.2022 23:55 Відповісти
А в заградотряд ти підеш?
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18.06.2022 23:50 Відповісти
Нагадаєш коли народжувати було обов'язково в законодавстві? А якщо вам дати вибір: або народження, або армія, ви ж відразу завиєте, що вас пригнічують
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19.06.2022 00:02 Відповісти
Нащо йому народжувати? Жінки народжують бо їм це подобається.
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19.06.2022 00:56 Відповісти
До того,ж не влада визначила,Вашу стать... З претензіями до моменту зачаття...
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18.06.2022 23:48 Відповісти
Право та обовязок захищати Батькіщину залежить від статі?
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18.06.2022 23:51 Відповісти
Якщо,ви жінка,ніхто незабороняє вам виконувати обов'язок. Атім,вбачається,ви звикли нічим необтяжуватися. Може тому війна?
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18.06.2022 23:56 Відповісти
Обтяжений, ти вже на контракті? Ні? То чому тут воняєш?
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19.06.2022 00:14 Відповісти
Тут не про мою стать іде мова а про печерний сексизм! Згідно статті 24 Конституції заборонено надавати будь які привілеї чи обмеженнями основі статі. Також згідно статті 64 Конституції під час військового стану заборонено скасовувати 24 статтю. Отже дискримінація чоловіків є незаконна. Ганьба сексистам!
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18.06.2022 23:51 Відповісти
Статті непрацюють за воєнного стану. Й дитину грудним молоком невигодуєте. Забудьте марення про секс....Якщо незахищатиметесь неіснуватимете. Світ простий й жорстокий
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18.06.2022 23:59 Відповісти
Ти читати вмієш? Стаття 64 забороняє скасовувати 24 статтю під час військового стану. Отже зараз відбувається грубе порушення Конституції та жискрисінація чоловіків на основі статі.
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19.06.2022 00:02 Відповісти
То есть, если женщинам с детьми (это чтоб дискриминации по возрасту не было) запретят выезжать из Украины, тебе полегчает?
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19.06.2022 00:38 Відповісти
Мені полегшає якщо чоловікам дозволять виїжджати за кордон на рівні з жінками і дітьми, ми не третій сорт, ми такі самі люди
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19.06.2022 00:58 Відповісти
А чому ти прикриваєшся дітьми? Зараз дозволено виїзд на основі жіночого статевого органу. Ніде в постанові не вказується посилання на одночасну наявність дітей.
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19.06.2022 01:06 Відповісти
Вперед у владу міняти закони!
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19.06.2022 09:57 Відповісти
А вояків Петра Порошенка, Мураєва, Ахметова, лисого з кварталу, всяких там Монатіків без проблем випускають за бугор!
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19.06.2022 01:45 Відповісти
Владимир Александрович устроил в стране концлагерь ,нет чтоб договариваться с врагом о завершение войны он ее продолжает ,слушая своих хозяев
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19.06.2022 09:16 Відповісти
Лапоть ликовий! Пішло нахій з сайту
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19.06.2022 09:45 Відповісти
Фюрер мордора Путлер у своего китайского хазяина разрешение взял на цензоре твою хню постить?
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19.06.2022 10:11 Відповісти
У нас в посёлке все мужики-цигане в Будапешт слиняли. За 600 долларов за переправу теперь предлагают всем желающим. Но это на уровне слухов. Из положительного - уже три месяца копчёных фейсов не наблюдается
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19.06.2022 09:37 Відповісти
 
 