На Закарпатті протягом доби дев’ять чоловіків намагалися у незаконний спосіб покинути країну, - ДПСУ

Впродовж минулої доби військовослужбовці Чопського загону запобігли дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Двох правопорушників затримали сьогодні вночі у горах в районі населеного пункту Кам’яниця Ужгородського району. Обидва мали намір незаконним шляхом дістатися Словаччини. Ще один затриманий прямував у бік кордону на таксі. Він попросив водія підвезти його до прикордонного села Палло, звідки мав продовжити подорож пішки.

У залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)" правоохоронці відмовили у пропуску 47-річному киянину, який прямував в Угорщину за недійсним документом, що не дає права на перетин кордону.

Інших п’ять чоловіків викрили на спробі виїхати за межі України з використанням підроблених документів. У пункті пропуску "Ужгород" четверо правопорушників вдавали з себе осіб з інвалідністю, ще один надав на контроль фейкові документи студента, що навчається за кордоном. Як вони згодом розповідали прикордонникам, за такі документи їм довелося заплатити від 50 до 1700 доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни 3 250 військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

Окрім того, один з них спробував "домовитися" з правоохоронцями про пропуск за "липовими" документами, запропонувавши хабар у розмірі 1000 доларів США. Тепер чоловікові належить відповідати перед законом ще й за кримінальне правопорушення, передбачене ст.369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

У всіх випадках правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Також у їхніх діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України "Ухилення від призову за мобілізацією".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черговий порушник кордону потонув у Тисі, намагаючись потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО