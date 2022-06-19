Джонсон прогнозує затяжну війну з Росією та пропонує Заходу план з підтримки України

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оприлюднив колонку в авторитетному виданні The Sunday Times про необхідність довготермінової підтримки України на тлі затяжної війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на сайті видання.

Прем’єр вважає, що путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

"З прикрістю зазначу, що нам треба готуватися до затяжної війни, оскільки путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою", - написав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що Британія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна матиме стратегічну витривалість, щоб вижити та зрештою перемогти.

"Час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи зможе Україна посилити здатність захищати свою землю швидше, ніж росія зможе відновити свою здатність до нападу", - написав Джонсон.

Він також пояснив, чому залишити за рф наразі окуповані нею території - не є розв'язанням питання і не принесе миру.

"Таке непорозуміння стало би найбільш великою перемогою для агресора в Європі з часів Другої світової війни. Ми знаємо, що Путін би не зупинився на розчленуванні України. Лише минулого тижня він порівняв себе з Петром Першим й присвоїв росії "вічне право повертати" території, які будь-коли в минувшині населяли "слов’яни" – доктрина, яка виправдовує загарбання величезних територій в Європі, включно з територіями країн-членів НАТО. А тим часом диктатори по всьому світу відчули би в собі сміливість силою забирати все, про що вони мріють, і після цього жодна країна не змогла би почуватись в безпеці. Чи це саме те, про що будь-хто з нас у світі мріє?" - риторично питає Джонсон.

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Джонсон запевняє, що Заходу навіть вигідніше, щоби Путін й далі перебував у своїх ілюзіях щодо спроможності стерти українське військо грубою силою й сподіваючись, що час не на боці України.

Тим часом західні партнери України повинні виконати чотири пункти для того, аби допомогти Україні вистояти і перехопити ініціативу.

По-перше, Захід повинен забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням. Британія планує навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів, що дорівнює кількості українців, які пройшли військовий вишкіл за 7 років перед широкомасштабним вторгненням.

По-друге, Захід повинен допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інститутів фінансовою допомогою, адже український уряд повинен утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітну плату та пенсії, а також фінансувати відбудову зруйнованих будівель.

По-третє, забезпечити суходолом маршрути для експорту українського продовольства, насамперед зерна, аби зберегти надходження в українську економіку.

По-четверте, Британія спільно із союзниками повинна розблокувати українські морські порти та допомогти негайно вивезти 25 мільйонів тонн пшениці й кукурудзи, які потребують найменш розвинуті країни світу. Їм загрожує голод через російську блокаду Чорноморського узбережжя України, тому потрібно надати відповідне озброєння Україні та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН щодо створення безпечного коридору з Одеси.

"Усе має рухатися до єдиної мети. Ми повинні зміцнити наших українських друзів, аби вони змогли скінчити цю війну на тих умовах, які озвучив президент Зеленський. Це повинно стати нашим визначенням успішного завершення війни", - переконаний британський прем'єр.

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