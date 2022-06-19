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Джонсон прогнозує затяжну війну з Росією та пропонує Заходу план з підтримки України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оприлюднив колонку в авторитетному виданні The Sunday Times про необхідність довготермінової підтримки України на тлі затяжної війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на сайті видання.

Прем’єр вважає, що путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

"З прикрістю зазначу, що нам треба готуватися до затяжної війни, оскільки путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою", - написав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що Британія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна матиме стратегічну витривалість, щоб вижити та зрештою перемогти.

"Час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи зможе Україна посилити здатність захищати свою землю швидше, ніж росія зможе відновити свою здатність до нападу", - написав Джонсон.

Він також пояснив, чому залишити за рф наразі окуповані нею території - не є розв'язанням питання і не принесе миру.

"Таке непорозуміння стало би найбільш великою перемогою для агресора в Європі з часів Другої світової війни. Ми знаємо, що Путін би не зупинився на розчленуванні України. Лише минулого тижня він порівняв себе з Петром Першим й присвоїв росії "вічне право повертати" території, які будь-коли в минувшині населяли "слов’яни" – доктрина, яка виправдовує загарбання величезних територій в Європі, включно з територіями країн-членів НАТО. А тим часом диктатори по всьому світу відчули би в собі сміливість силою забирати все, про що вони мріють, і після цього жодна країна не змогла би почуватись в безпеці. Чи це саме те, про що будь-хто з нас у світі мріє?" - риторично питає Джонсон.

Також читайте: Джонсон про розмови щодо "втоми від України": Британія у довгостроковій перспективі забезпечить Києву стратегічну стійкість

Джонсон запевняє, що Заходу навіть вигідніше, щоби Путін й далі перебував у своїх ілюзіях щодо спроможності стерти українське військо грубою силою й сподіваючись, що час не на боці України.

Тим часом західні партнери України повинні виконати чотири пункти для того, аби допомогти Україні вистояти і перехопити ініціативу.

По-перше, Захід повинен забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням. Британія планує навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів, що дорівнює кількості українців, які пройшли військовий вишкіл за 7 років перед широкомасштабним вторгненням.

По-друге, Захід повинен допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інститутів фінансовою допомогою, адже український уряд повинен утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітну плату та пенсії, а також фінансувати відбудову зруйнованих будівель.

По-третє, забезпечити суходолом маршрути для експорту українського продовольства, насамперед зерна, аби зберегти надходження в українську економіку.

По-четверте, Британія спільно із союзниками повинна розблокувати українські морські порти та допомогти негайно вивезти 25 мільйонів тонн пшениці й кукурудзи, які потребують найменш розвинуті країни світу. Їм загрожує голод через російську блокаду Чорноморського узбережжя України, тому потрібно надати відповідне озброєння Україні та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН щодо створення безпечного коридору з Одеси.

"Усе має рухатися до єдиної мети. Ми повинні зміцнити наших українських друзів, аби вони змогли скінчити цю війну на тих умовах, які озвучив президент Зеленський. Це повинно стати нашим визначенням успішного завершення війни", - переконаний британський прем'єр.

Також читайте: Україна може і має провести Євробачення, - Джонсон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
Джонсон у Маріїнському демонстративно не потис руку Єрмаку, всевладному сірому кардиналу України, регенту при криворіжському інфанті, офіційній консерві Путіна.
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19.06.2022 01:31
+27
Дякуємо, пан Джонсонюк, за підтримку!
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19.06.2022 01:31
+25
Як не прикро, але війна дійсно буде затяжна і помре ще багато людей і від війни і від її наслідків. Але якщо боротися перестанем, то помремо в концтаборах, як біосміття, десь на далекому сході. Українці вже обрали, що хочуть, і будуть боротися, бо альтернатива - це в концтаборі упоротися.
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19.06.2022 01:46
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Дякуємо, пан Джонсонюк, за підтримку!
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19.06.2022 01:31 Відповісти
Так,дякуемо!!!
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19.06.2022 11:30 Відповісти
Джонсон у Маріїнському демонстративно не потис руку Єрмаку, всевладному сірому кардиналу України, регенту при криворіжському інфанті, офіційній консерві Путіна.
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19.06.2022 01:31 Відповісти
Елдак стоит сззади прикрывает свой елдак вы чего там
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19.06.2022 02:09 Відповісти
Когда я в университете учился не было кафедры по точению карандашей, ****😢
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19.06.2022 02:12 Відповісти
дурням? потенціально гостре в руки? - це як бубу переізбрати...
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19.06.2022 02:29 Відповісти
А "либа" яка у д"Єрмака! Класика! "Відро лайна на голові" - але діться нема куди! Стоїть і "обтікає", розуміючи, що мотузка і гілляка каштана на Хрещатику все ближче!
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19.06.2022 06:16 Відповісти
...когда ти опєратор зєватара і твойо єлдачьє дєло тєрпєть і улибацца в камєру
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19.06.2022 10:15 Відповісти
Спорожнилася і стало легше. Правда?
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19.06.2022 12:40 Відповісти
Про навчання це цікаво
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19.06.2022 01:42 Відповісти
Як не прикро, але війна дійсно буде затяжна і помре ще багато людей і від війни і від її наслідків. Але якщо боротися перестанем, то помремо в концтаборах, як біосміття, десь на далекому сході. Українці вже обрали, що хочуть, і будуть боротися, бо альтернатива - це в концтаборі упоротися.
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19.06.2022 01:46 Відповісти
Евген, не сцо ВСУ ********** ******** генофонд рашки федерашки
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19.06.2022 02:03 Відповісти
Війна триватиме доти доки не закінчаться на заході України мужики ...
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19.06.2022 01:47 Відповісти
Шо ты щас написал и с какой жопы вылез дыбил?
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19.06.2022 01:59 Відповісти
Ну не так він і збрехав. Даунбасята чомусь по норах ховаються, поки інші за їхню батьківщину б'ються.
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19.06.2022 07:57 Відповісти
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20.06.2022 00:35 Відповісти
Vsio verno skazal.
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19.06.2022 01:50 Відповісти
Я доверяю этому мужику больше чем самому себе и своему бате!!!!
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19.06.2022 01:58 Відповісти
73%улиток можете депортироваться на сыбир? А кацлов мы сами розебем
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19.06.2022 02:20 Відповісти
Я это собственно про что. Нам *********** промышленность. Кто ту Азов сталь будет восстанавливать? Да уже никто. Мы теперь точно аграрна транзитна держава. Тут токо енергетика. Сельское хозяйство. Может нпз какой шоб вашим нигерам еду возить. Всё...
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19.06.2022 02:25 Відповісти
Увы. Но не все так плохо. Следующие войны будут за еду. А самые страшные войны будут за пресную воду. Так что, слава богу, вся веселуха вперди 😈😈😈
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19.06.2022 02:27 Відповісти
хочете навчитися на 777 по кацапні в тюлечьку?
давайте к нам - 2 місяця і ви найкращій-навчений!
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19.06.2022 02:42 Відповісти
Взагалі не доганяю, як із 50 км можна в щось там попасти із гармати, коли вона плигає, як коза.
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19.06.2022 08:01 Відповісти
так вона спочатку точно вистрелить, а вже потім підплигує
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19.06.2022 08:20 Відповісти
2 гребаних місяця, тока шо би по своїм не пальнути пo запарці...
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19.06.2022 02:44 Відповісти
це вам не сорокапятка...
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19.06.2022 02:46 Відповісти
розумію за шо ти - ви ***** валяете...
а віновата Америка...
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19.06.2022 02:53 Відповісти
Так, винувата. Довго роздуплялись. І в 90-х нас тупо розвели.
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19.06.2022 07:59 Відповісти
шо б мені жаб не їсти... - жабоїди - кацапи і немчучня теж....
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19.06.2022 02:35 Відповісти
Боріs, з поміччю Великої Британії - Україна тих кацапських тварей додушить - рукі міцні!
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19.06.2022 03:47 Відповісти
Нужны войска Польши и Великобритании и США и всего НАТО войска надо для защиты!
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19.06.2022 05:59 Відповісти
Щоб Україна перемогла у затяжній війні - потрібні нові і нові пакети санкції (і відчутних санкцій, передовсім секторальних) на касапію. Таких санкцій, щоб касапія розвалилася в друзки (як совок свого часу); а Україна перемогла - як афганці того же часу.
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19.06.2022 07:40 Відповісти
Схоже, затяжна війна Заходу навіть дуже на руку. Україна стане виключно сільгоспкраїною та сировинним придатком. Українців залишиться мільйонів 15, як і планувалось ще в 90-х роках. Так що все йде по чиємусь глобальному плану. Щось я не бачу спроб дати Україні можливість вишвирнути кацапів якнайшвидше.
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19.06.2022 08:05 Відповісти
Настоящий союзник. Сразу четко обозначил что доктрина "славяне" - оправдание для захвата больших территорий, а наши 30 лет не могли такого выдавить, хотя кацапы мололи день и ночь про "братские славянские единые народы", с 2003 года начали попытки, а с 2014 захватили земли у Украины.
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19.06.2022 10:52 Відповісти
Шановний друже України, Борисе Джонсон!
Прийміть наші найщиріші побажання з приводу Вашого дня народження! Міцного Вам здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у Вашому домі та країні завжди панують мир і злагода, у серці - доброта, а у справах - мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів! Дякуємо Вам, та Вашій великій країні за всю допомогу та підтримку в такі важкі часи для України. Бережи Вас Боже! З днем народження!
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19.06.2022 13:38 Відповісти
Олег Шарп: «касапська ********* через іноземні медіа просуває "мирний" план припинення війни з Україною із 15 пунктів.
Список дій з 15 пунктів з'явився у журналі National Interest, його одразу ж поширили пропагандистські медіа кремля. Серед запропонованого:
▪️Україна на конституційному рівні визнає нейтралітет та відмовляється від Криму
▪️лапті відводять війська до позицій на 23 лютого 2022-го
▪️до вересня в ОРДЛО відбувається референдум щодо державної приналежності цих територій
▪️Україна розриває будь-які зв'язки з НАТО, скорочує армію, знищує важке озброєння
▪️жодна зі сторін не виплачує репарації.

Невеличким розслідуванням вдалось встановити, що публікацію цієї статті на платній основі замовило у лояльного росії американського "експерта" Девіда Пайна посольство Сербії у США. Загальний кошторис цієї інформаційної операції становив приблизно $100 тис - стандартна розцінка.
Цей план дій - елемент інформаційно-психологічної операції, основна мета якої сформувати враження сильних позицій російської армії на полі бою на тлі відсутності реальних досягнень на фронті.
Хочу зазначити, що у кремля на зарплаті знаходяться десятки західних «експертів», які за великі гроші нав'язують думку, що Україна має піти на поступки.
Але не можна ж проколюватись так відверто - коли ви даєте своїм агентам готові статті для публікацій у західних ЗМІ, хоч для видимості змінюйте кремлівські наративи. Бо якось не дуже правдиво виглядають пункти "незалежних експертів", які на 100% співпадають з "хотєлкамі" Кремля»
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19.06.2022 20:10 Відповісти
всё верно сказал. а какао-боты нынче подыгрывают рашке.
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20.06.2022 04:09 Відповісти
 
 