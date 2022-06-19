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Німеччина (4539) розвідка (3620) воєнні злочини (1567)

Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні, - Deutsche Welle

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини спільно з Федеральною розвідувальною службою Німеччини має кілька сотень свідчень військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Експерти двох структур намагаються встановити не тільки безпосередніх учасників злодіянь, але також несуть відповідальність у військовому і політичному плані. Так, відомство у кримінальних справах використовує матеріали секретних служб. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.

Мета розслідувань - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань і притягнути їх до відповідальності. Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів і збирає докази.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Одна слуга Коломойского призывала жителей Бучи, Ирпеня никуда не уезжать, сидеть дома - российские войска не будут их обстреливать и убивать. Второй составлял для врага списки для фильтрационных лагерей.
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19.06.2022 02:07
+3
Чим та краща ? Допоможе євреям нарешті визнати Голодомор геноцидом українців ? (( Якесь незрозуміле плазування перед євреями (( , особливо якщо взяти до уваги їхню запопадливість щодо кацапні ((
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19.06.2022 01:56
+2
А можна взагалі простіше - заборонити в'їзд до ЄС усім кацапам без винятку ! І розвідки перевантажувати дурними справами немає потреби . Серед тих кацапів що зайшли на територію України ангелів немає - всі вони військові злочинці а списки і так вже давним-давно оприлюднені . Р .S. Ну а крім заборони в'їзду потрібно ще їхню всю шваль прокацапську , що нині засіла по всій Європі, з ЄС на парашку депортувати , нехай там свої скрєпи бережуть , а не по Європі гадять !
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19.06.2022 02:05
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Ну... не знаю на рахунок німецької (пані Меркель ой).
Але, краще щоб ще була й ізраїльська!
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19.06.2022 01:52 Відповісти
Чим та краща ? Допоможе євреям нарешті визнати Голодомор геноцидом українців ? (( Якесь незрозуміле плазування перед євреями (( , особливо якщо взяти до уваги їхню запопадливість щодо кацапні ((
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19.06.2022 01:56 Відповісти
Тобі від цього буде легше?
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19.06.2022 08:48 Відповісти
В данном случае к немецкой разведке могут присоединиться и все остальные соответствующие спецслужбы всего Евросоюза, чтобы как минимум, не допустить приезда военных преступников Рашки в эту самую Европу, как в туристические поездочки, так и на пмж. Деанон и навечный запрет въезда в цивилизованный мир, а если появятся арест и суд
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19.06.2022 01:52 Відповісти
А можна взагалі простіше - заборонити в'їзд до ЄС усім кацапам без винятку ! І розвідки перевантажувати дурними справами немає потреби . Серед тих кацапів що зайшли на територію України ангелів немає - всі вони військові злочинці а списки і так вже давним-давно оприлюднені . Р .S. Ну а крім заборони в'їзду потрібно ще їхню всю шваль прокацапську , що нині засіла по всій Європі, з ЄС на парашку депортувати , нехай там свої скрєпи бережуть , а не по Європі гадять !
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19.06.2022 02:05 Відповісти
Одна слуга Коломойского призывала жителей Бучи, Ирпеня никуда не уезжать, сидеть дома - российские войска не будут их обстреливать и убивать. Второй составлял для врага списки для фильтрационных лагерей.
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19.06.2022 02:07 Відповісти
мене радуе не тільки британьска розвідка.... - все мовчу....
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19.06.2022 04:38 Відповісти
інстітут дослідження війни?
по вашему ґребаному дослідженню України нема з лютого..
а вона е - а будете *******?
і вас ********** прімерно.....
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19.06.2022 05:07 Відповісти
стоїть Київ, стоїть Луцьк, стоїть Ковель, стоїть Одесса....
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19.06.2022 05:13 Відповісти
понаростили куріц двоголових і пеньков ********....
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19.06.2022 05:24 Відповісти
Интерестно, когда же прилетит в склад артиллерии абизян в Экспо-Донбасс? p.s. координаты 48.0252143643447, 37.80732932703939
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19.06.2022 05:28 Відповісти
деградація почалася з квітня 19го року і кінця ціеї деградації не бачу...
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19.06.2022 05:32 Відповісти
 
 