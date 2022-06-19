Битва за Сєверодонецьк, втрати і деградація, - американські експерти про причини призупинення російського наступу на Донбасі

Затяжна битва за Сєвєродонецьк, втрати і деградація заважають окупаційним військам відновити наступальні дії на важливих напрямках в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW)

18 червня російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зосередилися на інших напрямках просування.

Російські війська, ймовірно, зазнають зростаючих втрат, деградації військових і ушкоджень техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних позиціях, оскільки триває затяжна битва за Сєвєродонецьк.

Як раніше оцінювали ISW, російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території.

Інші російські операції на сході України, такі як спроби захопити Слов’янськ і просування на схід від Бахмута, за останні два тижні досягли незначного прогресу.

Загарбники продовжують боротьбу, щоб відтіснити українські війська від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південного напрямку, але не досягли значних успіхів у цьому, залишаючи вразливість для контрнаступу України і партизанського опору.

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