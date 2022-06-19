Битва за Сєверодонецьк, втрати і деградація, - американські експерти про причини призупинення російського наступу на Донбасі
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Затяжна битва за Сєвєродонецьк, втрати і деградація заважають окупаційним військам відновити наступальні дії на важливих напрямках в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW)
18 червня російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зосередилися на інших напрямках просування.
Російські війська, ймовірно, зазнають зростаючих втрат, деградації військових і ушкоджень техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних позиціях, оскільки триває затяжна битва за Сєвєродонецьк.
Як раніше оцінювали ISW, російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території.
Інші російські операції на сході України, такі як спроби захопити Слов’янськ і просування на схід від Бахмута, за останні два тижні досягли незначного прогресу.
Загарбники продовжують боротьбу, щоб відтіснити українські війська від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південного напрямку, але не досягли значних успіхів у цьому, залишаючи вразливість для контрнаступу України і партизанського опору.
Будь ласка, зачекайте...
(Чи ти тут - щоб "висраться"?)
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Реєстрація: 13.06.2022
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та і сам так думаю..
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
чи все таки вас ********** в караганду?
з пяток до сраки?
і побрийся вже поц невоенний - смішно ж...
Щось треба кардинально міняти тепер нам(як це змінили у своїй тактиці кацапи після лютого-березня). Якщо в них, судячи з усього умовно необмежена кількість заліза та ***********(порівняно з нами, з урахуванням західної допомоги звичайно), то вихід один - не давати підвозити це все на передову, ліквідовувати на марші чи на складах, що не на великій "глибіні" від фронту, ламати залізничну та іншу інфраструктуру - в 2-3 рази інтенсивніше, ніж це робиться зараз - мабуть, тільки тоді якісь шанси на позитивний результат у нас і з'являються... Потрібна далекобійна арта, ракетні системи, безпілотники(як ударні, так і для корегування вогню і розвідки) і багато тренованих мотивованих людей, здатних виконувати діверсійні завдання в неглибокому тилу супротивника, останнє може, й найважливіше. Одними супер-солдатами ССО-шниками не обійтись - їх не вистачить для масових таких завдань, потрібні "діверсійни школи", хоча б 5-10 на країну з інтенсивним курсом до 2-3 місяців. Потрібен організований централізований в хорошму сенсі партизанський рух на тимчасово захоплених територіях. "Потрібно, потрібно" - та не за цієї влади!
ірмак - перерахуй!
Орки ддля проведення подібних операцій використовують тактику, виробленому при взятті Кенігсберга, де знищили місто авіацією і артою. Так було і в Маріку. А коли штурмову авіацію страшно застосувати, бо нема. А Матросових щось не можуть знайти так і топчуться і нищать все навколо.
він тобі збрехав - ти криворогатий шнирь клован.