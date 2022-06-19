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Битва за Сєверодонецьк, втрати і деградація, - американські експерти про причини призупинення російського наступу на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

северодонецк,війна,руйнування,сєвєродонецьк,сєверодонецьк

Затяжна битва за Сєвєродонецьк, втрати і деградація заважають окупаційним військам відновити наступальні дії на важливих напрямках в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW)

18 червня російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зосередилися на інших напрямках просування.

Російські війська, ймовірно, зазнають зростаючих втрат, деградації військових і ушкоджень техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних позиціях, оскільки триває затяжна битва за Сєвєродонецьк.

Як раніше оцінювали ISW, російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території.

Інші російські операції на сході України, такі як спроби захопити Слов’янськ і просування на схід від Бахмута, за останні два тижні досягли незначного прогресу.

Загарбники продовжують боротьбу, щоб відтіснити українські війська від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південного напрямку, але не досягли значних успіхів у цьому, залишаючи вразливість для контрнаступу України і партизанського опору.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
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19.06.2022 05:18
+30
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
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19.06.2022 04:38
+25
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19.06.2022 05:32
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ось така причина......
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19.06.2022 02:21 Відповісти
пошук за фото веде на рашистський пікабу ... не соромся так
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19.06.2022 02:56 Відповісти
То хай веде! У нас після зняття блокади танкова рота по місту йшла - з десяти танків - половина - кацапські, трофейні! Навіть не перефарбовували! Лише червоно-чорні або жовтоблакитні прапорці на антенах І хлопці не соромилися!
(Чи ти тут - щоб "висраться"?)
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19.06.2022 04:12 Відповісти
Звертайте увагу на дату реєстрації цих фальшивих сапєг. Цей конкретний з*явився, що пропагандонити в коментах, зовсім недавно.
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19.06.2022 07:50 Відповісти
спеціально косить під поляка.
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19.06.2022 09:07 Відповісти
Ян Сапега

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 13.06.2022
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19.06.2022 11:23 Відповісти
москалі часто використовують українські фото і відео для своєї брехні, а так як їх вебсайти більше розкручені в мережі, то недивно, що їх кінчені сайти видає пошуковик першим....
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19.06.2022 04:18 Відповісти
але також не здивуюсь, якщо взагалі це фото американської пари зі сша....
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19.06.2022 04:19 Відповісти
Поиск по Google Images даёт инстаграмм Mat Best.
https://www.instagram.com/mat_best_official
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19.06.2022 04:28 Відповісти
не вірю шо кловани розумнішають - вбийте мене - не вірю...
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19.06.2022 04:07 Відповісти
кума сказала - вони вернуться, кум,...
та і сам так думаю..
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19.06.2022 04:15 Відповісти
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19.06.2022 05:18 Відповісти
кума в нас черніговська - син не забув маму Надю і я не дам йому забути..
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19.06.2022 04:31 Відповісти
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
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19.06.2022 04:38 Відповісти
і нічого з тих пір не змінилося
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19.06.2022 08:02 Відповісти
Гарний історік -написав 2 історіі держави російськой. Одна з них з економічно-фінінасового погляду. Історічни дати майже не вставляв.
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19.06.2022 08:19 Відповісти
Ще кращий - Солов"йов! Єдиний з російських істориків, який чесно сказав, що населення майже всієї Росії не має ніякого стосунку до слов"ян, а є "ослов"яненими" угрофінськими та прототюркськими племенами!
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19.06.2022 11:36 Відповісти
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19.06.2022 05:32 Відповісти
уба-малек відсосі в ермака..
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19.06.2022 05:49 Відповісти
вже навіть хочется вас ********** - русня біла...
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19.06.2022 05:52 Відповісти
ґавно брати -...все зрозуміли?
чи все таки вас ********** в караганду?
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19.06.2022 06:00 Відповісти
три - пятнадцать це місцева юродива бабка?
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19.06.2022 06:11 Відповісти
Ян Сапега - трехдневка.....
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19.06.2022 06:36 Відповісти
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19.06.2022 06:38 Відповісти
а давайте бубу полижемо?
з пяток до сраки?
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19.06.2022 07:43 Відповісти
буба - загинь під северодонецьком як загинув в криму 4 рази.
і побрийся вже поц невоенний - смішно ж...
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19.06.2022 07:53 Відповісти
Та де ж призупинення, вони тепер при такій перевазі у вогневій міці повільно та майже впевнено видавлюють нас з усіх позицій на Донбасі, на півночи харківщини теж піддавлюють і знову піднависають над обласним центром з північного боку, нічого не дають зробити на інших напрямках. Ці експерти мапи бойових дій взагалі дивляться? Американські "Абдристовічи" якісь, з сіндромом "2-3 тижня", ***!..

Щось треба кардинально міняти тепер нам(як це змінили у своїй тактиці кацапи після лютого-березня). Якщо в них, судячи з усього умовно необмежена кількість заліза та ***********(порівняно з нами, з урахуванням західної допомоги звичайно), то вихід один - не давати підвозити це все на передову, ліквідовувати на марші чи на складах, що не на великій "глибіні" від фронту, ламати залізничну та іншу інфраструктуру - в 2-3 рази інтенсивніше, ніж це робиться зараз - мабуть, тільки тоді якісь шанси на позитивний результат у нас і з'являються... Потрібна далекобійна арта, ракетні системи, безпілотники(як ударні, так і для корегування вогню і розвідки) і багато тренованих мотивованих людей, здатних виконувати діверсійні завдання в неглибокому тилу супротивника, останнє може, й найважливіше. Одними супер-солдатами ССО-шниками не обійтись - їх не вистачить для масових таких завдань, потрібні "діверсійни школи", хоча б 5-10 на країну з інтенсивним курсом до 2-3 місяців. Потрібен організований централізований в хорошму сенсі партизанський рух на тимчасово захоплених територіях. "Потрібно, потрібно" - та не за цієї влади!
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19.06.2022 08:06 Відповісти
И партизанским движением поставить руководить Ермака!
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19.06.2022 09:25 Відповісти
най піде вила перерахуе,,,
ірмак - перерахуй!
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19.06.2022 11:24 Відповісти
будете ***** вибирати? - будете ***** мати - і не стонать...
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19.06.2022 08:24 Відповісти
і ніякий байден вам не доможе....
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19.06.2022 08:28 Відповісти
історики рузге, виправдовуючи колосальні втрати ЧА при взятті Берліна, спирались на те, що вони випередили Айка (Ейзенхауера), якщо б інакше, тоді і разклад світу був інший. Сам Айк писав, що штурм Берліну (і всякого міста) ніколи не був стратегією армії США саме через чисельні втрати, які не можна виправдати будь якою доцільністю. Інститут Кагана (брата чоловіка Вікторії Нуланд), у якого черпає інфу ОПГ Козиря, указує, що місто можна взяти тільки коли "сколотять"угрупування із всіх сил, що є в Донецькому регіоні, правда добавляють,на обмеженому просторі.
Орки ддля проведення подібних операцій використовують тактику, виробленому при взятті Кенігсберга, де знищили місто авіацією і артою. Так було і в Маріку. А коли штурмову авіацію страшно застосувати, бо нема. А Матросових щось не можуть знайти так і топчуться і нищать все навколо.
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19.06.2022 09:38 Відповісти
буба, як хто тобі сказав шо ти Україна?
він тобі збрехав - ти криворогатий шнирь клован.
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19.06.2022 11:45 Відповісти
не з нашою вдачею отбулавленому героем стать - ссциклівс...
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19.06.2022 12:19 Відповісти
 
 