Окупанти на Запоріжжі намагаються залякати місцеве населення та рух опору смертною карою, - голова ОВА Старух

На території Запорізької області окупанти залякують місцеве населення смертною карою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЗОВА, про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух у телеефірі.

"Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари.

Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси", - йдеться в повідомленні.

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