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Окупанти на Запоріжжі намагаються залякати місцеве населення та рух опору смертною карою, - голова ОВА Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,окупант,рашист

На території Запорізької області окупанти залякують місцеве населення смертною карою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЗОВА, про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух у телеефірі.

"Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари.

Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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тіпа за одного вбитого русен швайне зольдат будуть вбивати 10 цивільних ?
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19.06.2022 06:32 Відповісти
З кацапидлів станеться.
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19.06.2022 07:40 Відповісти
Це закономірне продовження стратегії німецьких окупантів часів Другої світової війни. Вона налаштована на знищення докорінного населення захопленої чужої землі, та заміну нього своїми "заселеньцями". Це одвічна практика кацапів по перетворенню чужих земель в "ісконно русськіє".
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19.06.2022 08:07 Відповісти
Глядя на сегодняшние события - начинаешь сомневаться в "зверствах" Германии.
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19.06.2022 08:17 Відповісти
Ещё немного и кацапы дойдут до газовых камер. Осталось совсем чуть-чуть. А так полная копирка с гитлеровской Германии
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19.06.2022 08:26 Відповісти
Да ну, зачем? Во 2 мировой немцы использовали газ Циклон Б ограниченного действия. Сейчас боевые газы страшнее - Беслан, Алеппо не дадут соврать. И камер не нужно.
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19.06.2022 08:32 Відповісти
Фільтраційні табори мало чим відрізняються від концентраційних...
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19.06.2022 10:03 Відповісти
Гитлер сильно любил советских Шариковыh...
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19.06.2022 09:07 Відповісти
Зверства русозверей не идут ни в какое сравнение с поведением немцев на оккупированных территориях. Вермахт никогда не убивал мирное население, а карательные акции проводили специальные айзац группы в определенных местах и времени. рашисты как военные так и полицейские убивают, пытают всех подряд и гражданских и захваченных военных.
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19.06.2022 10:35 Відповісти
Старух как всегда мелет чушь полнейшую. Чиновники работают добровольно, как те что остались на местах, так и те, что уехали в Запорожье. Никто никого не запугивает, нормальная конструктивная работа. Старух им ещё и зарплаты платит, а себе со Златой всю гуманитарку прибирает.
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19.06.2022 10:56 Відповісти
 
 