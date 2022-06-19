Окупанти на Запоріжжі намагаються залякати місцеве населення та рух опору смертною карою, - голова ОВА Старух
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На території Запорізької області окупанти залякують місцеве населення смертною карою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЗОВА, про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух у телеефірі.
"Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари.
Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
neverlok lok
показати весь коментар19.06.2022 06:32 Відповісти Мені подобається 5
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар19.06.2022 07:40 Відповісти Мені подобається 2
Григорий Слободянок
показати весь коментар19.06.2022 08:07 Відповісти Мені подобається 3
SabakaBarabaka Yo 5c6ddb84
показати весь коментар19.06.2022 08:17 Відповісти Мені подобається 7
Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар19.06.2022 08:26 Відповісти Мені подобається 1
SabakaBarabaka Yo 5c6ddb84
показати весь коментар19.06.2022 08:32 Відповісти Мені подобається 1
Sergii Naushenko
показати весь коментар19.06.2022 10:03 Відповісти Мені подобається 1
Senator S 01a656ec
показати весь коментар19.06.2022 09:07 Відповісти Мені подобається 0
Elvis2
показати весь коментар19.06.2022 10:35 Відповісти Мені подобається 1
Иван Боров
показати весь коментар19.06.2022 10:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...