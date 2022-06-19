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війна (56581) Миколаїв (1338) обстріл (21130) ракети (2815)

Ворог завдав удару по Миколаєву ракетами типу Х-55 та "Калібрами", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калібр

За минулу добу ворог двічі обстріляв Миколаїв: вдень ракетами типу Х-55, ввечері – "Калібрами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення ОК "Південь" у фейсбуці.

"Двічі ракетами атакований Миколаїв. Вдень 18 червня подвійний удар ракетами типу Х-55 завдано по промисловій інфраструктурі. А ввечері – другий удар – 5-ма "Калібрами" з боку Херсонщини.

1 ракета знищена українським підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу. 2 – уразили завод пластикових вікон, ще 1 – житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех.

Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв. м локалізовано. За попередніми даними, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться в повіжомленні.

Також дивіться: Рашисти здійснили ракетний обстріл Миколаєва. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
не перехватили....
ну хоч в бубу вороґ не вцілиив - - як нам всім звезло - ****** з нами!
а як сероьозно - ********* свої зелені закрийте куда буба їде,,,
вбюуть же ******а... - і вам вісити....
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19.06.2022 07:12
+6
Кацапе, це ти для того зареєструвався позавчора на Цензорі, щоб висирати такі недолугі коментарі?
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19.06.2022 07:19
+6
Правильно, КременчуК та МиколаЄва, бо ми з України, "англієць".
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19.06.2022 08:22
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Кацапе, це ти для того зареєструвався позавчора на Цензорі, щоб висирати такі недолугі коментарі?
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19.06.2022 07:19 Відповісти
такий борзий бо мабуть з Чернівців або Франківська, хай тобі мешканці Миколаїва відпишуть
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19.06.2022 07:26 Відповісти
Правильно, КременчуК та МиколаЄва, бо ми з України, "англієць".
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19.06.2022 08:22 Відповісти
не перехватили....
ну хоч в бубу вороґ не вцілиив - - як нам всім звезло - ****** з нами!
а як сероьозно - ********* свої зелені закрийте куда буба їде,,,
вбюуть же ******а... - і вам вісити....
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19.06.2022 07:12 Відповісти
Для прихильників криголаму це складно збагнути, розумію. Но все ж таки спробуйте - при загибелі президента головним в країні стає ... Стефанчук а зовсім не Порошенко))) Ви точно цього прагнете? Будемо подводні човни замість гаубиць/хаймарсів отримувати...
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19.06.2022 12:45 Відповісти
Цей Південь терендить як дише, при п'яти Калібрах все місто захиталось би. Та й чути їх і видно, а тут жодної фотки, лише наслідки.
Хай краще скажуть де СБУ? Два дні по місту як під копирку прилітає літак і б'є залпами двох ракет по двом цілям і практично з 100 відсотковим влучанням. Це ж якась падлюка ходить по місту та зливає координати.
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19.06.2022 09:47 Відповісти
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19.06.2022 10:21 Відповісти
Ти знаєш, хто як спить, деякі не чують, перевірено.
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19.06.2022 10:49 Відповісти
Ніякі літаки не прилітають, кацапи б'ють ракетами з далекої відстані. Але і ракетами бити потрібно коректировщика, а в Миколаєві їх більше чим навіть в Маріуполі. Тут "вати" багато, які чекають "ашвабадітєлєй", а на рахунок СБУ, то які там мають бути кадри, еколи комплектували кадрами "какая разніца", сам Наумов перевіряв.
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19.06.2022 10:53 Відповісти
Я відслідковую те, що пише ОК Південь. Про обстріл 17 червня, вони з початку написали - Калібри. Ввечорі сказали ракети повітряного базування. Ідентифікують як Х55. Але це великі ракети аби дати два залпи по дві ракети. Тому вважаю, що це Х29 з фронтового бомбардувальника.
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19.06.2022 11:58 Відповісти
Ви знаєте, можливо і так. Бо чомусь абдристовичам, подолякам, маляршам і єрмакам віри немає від слова - зовсім. А вони захопили весь медійний простір.
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19.06.2022 16:38 Відповісти
Де той рудий зрадник кучма який за 10% вартості віддав рашистам ракети та стратегічну авіацію? Чому справ не порушують?
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19.06.2022 10:47 Відповісти
Той "рудий" зрадник приймав такі рішення,бо любітєлі ковбаси по "20.20" кричали і волали і бажали дружби з расєєю, вимагали дешевого газу і Кучма за газ віддав ці ракети, які сьогодні луплять дітей тих батьків, які віддали ці ракети за дешевий газ і дружбу з расєєю. Тут питання вже до нової влади, де наші ракети, якими ми могли би збивати ворожі? Чому не робилися ці комплекси, а все, виключно все, закатали в дороги? Допомогли дороги тим, кого розірвало цими ракетами, чи знищило місце його роботи?
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19.06.2022 10:57 Відповісти
Там ще гірше було - не 20,20 - 2,20. Такого вони забути не могли - це ж наш дедушка ленін дав нам таку ковбаску. Фу, *****.
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19.06.2022 12:22 Відповісти
Вибачаюся, там дійсно 2,20, а не 20.20.
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19.06.2022 15:50 Відповісти
Верните боевого генерала Марченко в Николаев, иначе Николаев разобьют полностью.
Всё в войнушку с игрушками играетесь в ОП. Героев по тюрьмам держите, а предательство
во всю в своей же ОП, в СБУ, в Раде, в других властных сттруктурах, гнильё на весь мир смердит.
Понравилась судьба Херсона, теперь Николаеву такую готовите, зелёные ублюдки.
Предатели заслужили страшную смерть, если от народной скроетесь, то Божья достанет!
Вспомните историю (хотя, какую историю: все дипломы купленные), волна народного гнева сметёт
всех с вашими загребущими руками и продажными мозгами, и миллиарды не помогут.
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19.06.2022 11:17 Відповісти
Дійсно, Генерала тихенько прибрали, а він родом з Миколаївщини - місто Вознесенськ. Такий оманський план.
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19.06.2022 12:25 Відповісти
О, ракеты Кучмы по нам ударили, спасибо Данилычу
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19.06.2022 11:54 Відповісти
Та не Данілич по Вас вдаритв ракетами, а "брати", яким ми ці ракети віддали за дешевий газ і за дружбу.
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19.06.2022 15:51 Відповісти
Нихуя не понял, но про шоколад было интересно. Шоб на цьому ресурсі працювати, треба вчити державну мову. Сідай - одиниця.
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19.06.2022 12:28 Відповісти
буба провокатор - сиді в бункері ермаку чеши,
за тебе, пів куска лайна, людей кацапня може вбити
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19.06.2022 12:36 Відповісти
*сиди
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19.06.2022 12:39 Відповісти
*криворогатого лайна
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19.06.2022 12:40 Відповісти
2 - уразили завод пластикових вікон, ще 1 - житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех. Джерело: https://censor.net/ua/n3348800

ДУЖЕ важливі воєнні об"єкти ...
Чи об"єкти суттєвої інфраструктири ...
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19.06.2022 12:47 Відповісти
а давайте бубу зацілуємо в сраку?
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19.06.2022 12:47 Відповісти
кацапня вгомониться вже, підари немиті - буба уїхав до ростова...
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19.06.2022 12:51 Відповісти
Лєонід Данілич спасибі вам сердешне що ви з щуром Кравчуком допомогли кацапам знищити Україну - Кравчук почав здавати ядерну зброю України, ви закінчили і навіть кацапам крилаті ракети віддали якими вони зараз нас ********. Хороший газ був ?
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19.06.2022 13:00 Відповісти
Ось коли засумуєш що ракети без екіпажів.
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06.07.2022 13:06 Відповісти
 
 