Ворог завдав удару по Миколаєву ракетами типу Х-55 та "Калібрами", - ОК "Південь"
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За минулу добу ворог двічі обстріляв Миколаїв: вдень ракетами типу Х-55, ввечері – "Калібрами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення ОК "Південь" у фейсбуці.
"Двічі ракетами атакований Миколаїв. Вдень 18 червня подвійний удар ракетами типу Х-55 завдано по промисловій інфраструктурі. А ввечері – другий удар – 5-ма "Калібрами" з боку Херсонщини.
1 ракета знищена українським підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу. 2 – уразили завод пластикових вікон, ще 1 – житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех.
Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв. м локалізовано. За попередніми даними, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться в повіжомленні.
Топ коментарі
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+6 Evgeniy Petrenko
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+6 Petrov Viktor
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Будь ласка, зачекайте...
ну хоч в бубу вороґ не вцілиив - - як нам всім звезло - ****** з нами!
а як сероьозно - ********* свої зелені закрийте куда буба їде,,,
вбюуть же ******а... - і вам вісити....
Хай краще скажуть де СБУ? Два дні по місту як під копирку прилітає літак і б'є залпами двох ракет по двом цілям і практично з 100 відсотковим влучанням. Це ж якась падлюка ходить по місту та зливає координати.
Всё в войнушку с игрушками играетесь в ОП. Героев по тюрьмам держите, а предательство
во всю в своей же ОП, в СБУ, в Раде, в других властных сттруктурах, гнильё на весь мир смердит.
Понравилась судьба Херсона, теперь Николаеву такую готовите, зелёные ублюдки.
Предатели заслужили страшную смерть, если от народной скроетесь, то Божья достанет!
Вспомните историю (хотя, какую историю: все дипломы купленные), волна народного гнева сметёт
всех с вашими загребущими руками и продажными мозгами, и миллиарды не помогут.
за тебе, пів куска лайна, людей кацапня може вбити
ДУЖЕ важливі воєнні об"єкти ...
Чи об"єкти суттєвої інфраструктири ...