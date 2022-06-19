Ворог завдав удару по Миколаєву ракетами типу Х-55 та "Калібрами", - ОК "Південь"

За минулу добу ворог двічі обстріляв Миколаїв: вдень ракетами типу Х-55, ввечері – "Калібрами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення ОК "Південь" у фейсбуці.

"Двічі ракетами атакований Миколаїв. Вдень 18 червня подвійний удар ракетами типу Х-55 завдано по промисловій інфраструктурі. А ввечері – другий удар – 5-ма "Калібрами" з боку Херсонщини.

1 ракета знищена українським підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу. 2 – уразили завод пластикових вікон, ще 1 – житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех.

Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв. м локалізовано. За попередніми даними, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться в повіжомленні.

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