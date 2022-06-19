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Щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Позиція України залишається чіткою і незмінною – щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати. Всі захоплені землі ми обов'язково повернемо", - додав глава держави. Він також зазначив, що море обов'язково буде українським і безпечним.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати Джерело: https://censor.net/ua/n3348801"
А навіщо ж ти його здав? Зелене брехло.
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19.06.2022 07:10
+10
Гарантувати безпеку судноплавства у чорному морі можуть тільки ракети "нептун" у достатній кількості, які цей виродок так і не закупив для ЗСУ
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19.06.2022 07:53
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"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати Джерело: https://censor.net/ua/n3348801"
А навіщо ж ти його здав? Зелене брехло.
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19.06.2022 07:10 Відповісти
Послати відбивати південь ті морди, які його здавали.
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19.06.2022 07:33 Відповісти
Только бред можеь нести, или действительно решил Одессу и Николаев сдать.
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19.06.2022 07:22 Відповісти
Володимир Олександрович сказали (може не навмисно, просто не думаючи ) хорошу річ: море обов'язково буде українським і безпечним. Джерело: https://censor.net/ua/n3348801
А чого, спочатку Чорне, бо орки боятимуться в нього виходити своїми коритами. А потім і Азовське. З тієї ж причини. Тим більше, що Азовське - для спільного користування було за міждержавною угодою. Яку раша не раз порушувала - Тузла, Маріупольських рибалок кацапи втопили.
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19.06.2022 07:31 Відповісти
Гарантувати безпеку судноплавства у чорному морі можуть тільки ракети "нептун" у достатній кількості, які цей виродок так і не закупив для ЗСУ
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19.06.2022 07:53 Відповісти
Вы несправедливы к Янелоху Боневтику. Если в Параше делали ракеты из говна, то этот их (Нептун, Гром, Вербу, Сапсан) делал из асфальта. Всё-таки это 2 большие разницы.
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19.06.2022 08:02 Відповісти
Боневтік Янелохович. Так ліпше.
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19.06.2022 08:36 Відповісти
"Нью Васюки коли" почнеш будувати ЗЕдебіл світового рівня???
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19.06.2022 08:19 Відповісти
А не потрібно сильно поспішати. Нехай трішки поголодають. Може хоч тоді колективний Захід зрозуміє, що потрібно якнайшвидше вигнати кацапосвиней із України, а не шмарклі шморгати.
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19.06.2022 08:34 Відповісти
А почати потрібно із моря. Ввести НАТОвські кораблі та прогнати вонючих каців до їх лежбища. Нехай 3,14-ть в своє Каспійське. По суші.
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19.06.2022 08:35 Відповісти
Лучше по воздуху в виде продуктов горения
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19.06.2022 11:16 Відповісти
Понты дело тонкое... красиво туфту гнать...это особый талант АРТИСТовичей...
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19.06.2022 09:02 Відповісти
Як там справа, Володя, проходу наших катерів і буксиру через Керченську протоку? Осудили вже Порошенка за "агресію" проти тієї сторони? Як там Азовське море, потрібний проход туди наших кораблів, чи ти, Володя, віддав те море московії? Де наш флот? Катери, що виготовили на "Кузні на Рибальському" на штрафмайданчику ДБР, а де твої Вролодя катери "95 квартал" і "Бенясубмарини"?
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19.06.2022 10:47 Відповісти
 
 