Щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі, - Зеленський
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Позиція України залишається чіткою і незмінною – щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати. Всі захоплені землі ми обов'язково повернемо", - додав глава держави. Він також зазначив, що море обов'язково буде українським і безпечним.
Топ коментарі
+12 Сірий
показати весь коментар19.06.2022 07:10
+10 Super Gut
показати весь коментар19.06.2022 07:53
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А навіщо ж ти його здав? Зелене брехло.
А чого, спочатку Чорне, бо орки боятимуться в нього виходити своїми коритами. А потім і Азовське. З тієї ж причини. Тим більше, що Азовське - для спільного користування було за міждержавною угодою. Яку раша не раз порушувала - Тузла, Маріупольських рибалок кацапи втопили.