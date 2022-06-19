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"Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив надати українцям півдня, які постраждали від ракетних ударів, більш системну допомогу, а зруйновану інфраструктуру відновити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове відеозвернення президента України Володимира Зеленського в неділю.

"Доручив надати більш системну допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов'язково відновимо. Немає у Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що у Миколаєві та в Одесі провів наради з військовими, чиновниками, які відповідають за оборону та забезпечення цих областей. Заслухав доповіді щодо руйнувань, які області зазнали від російських ударів.

За його словами, втрати в цих областях значні, зокрема, багато житлових будинків зруйновано, порушено цивільну логістику та багато інших соціальних питань.

Також читайте: Щойно вдасться гарантувати безпеку судноплавства з українських портів, держава зробить все для протидії продовольчій кризі у світі, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Будівельник, блін..
Атєц нації..
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19.06.2022 07:35
+22
тут питання - чого в нас нема достатньої кількості ракет і ППО, невже тому, що "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) зе

Тобто загибель десятків тисяч українців - це не проблема, а от неможливість вкрасти "для нас" на дорогах зайвий мільярд, це проблема
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19.06.2022 07:40
+17
Так сколько же идиотов ведутся на высеры этого осла
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19.06.2022 07:44
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Будівельник, блін..
Атєц нації..
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19.06.2022 07:35 Відповісти
Да они все эти отцы не давали ходу выпуску ракет средней дальности,зато на экспорт пожалуйста.
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19.06.2022 08:24 Відповісти
не давали ходу выпуску ракет средней дальности,зато на экспорт пожалуйста.
Переклад твоїм розумовим потугам, буде?
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19.06.2022 11:41 Відповісти
їблачок,а їблачок,а нічого що ті ракети тільки розроблялись,але ж твій грінпоц їх зарубав,не треба на всіх перекладати свій бидлячий вибір)))
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19.06.2022 13:09 Відповісти
Беріть вище - воно мабуть думає що є ******** реінкарнацією Володимира Великого. Стратег, теоретик всіх видів мистецтв, самий продвинутий в світі юзер, економіст від Бога та інше.
А по суті закомплексоване жиденя і профессійний сцикун і "уклоніст"
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19.06.2022 08:50 Відповісти
Всі ті гроші, які накопичилоа нація за 5 років до нього, цей "квартальний дорогобуд" все закатав в дороги, буквально все, зщамість того, щоб укріплювати армію, відвоювати все, а потім відбудовувати. І навіть дороги будував не лоя комфорту громадян, а для свого піару, щоб перевибратися на другий термін, бо не хочеться сидіти реальні строки за величезну кількість тяжких злочинів. І воно ще смдить і щось там варнякаєі думає що всі такі тупі, які його вибирали? Кроли вже буде державне свято - День дороги?
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19.06.2022 16:33 Відповісти
только что в районе Гостомель-Ирпень-Буча что-то прилетело... прилично так шандарахнуло
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19.06.2022 07:36 Відповісти
Призывы, обещания, болтовня....
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19.06.2022 07:37 Відповісти
А що з тими ракетами які розробляло ПМЗ?
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19.06.2022 07:40 Відповісти
Які? Ви про що? Про "зеніти"? То не військова амуніція.
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19.06.2022 07:42 Відповісти
Крилата ракета, Коршун-2

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19.06.2022 07:48 Відповісти
те саме що і з Сапсаном... Під асфальтом(
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19.06.2022 13:11 Відповісти
тут питання - чого в нас нема достатньої кількості ракет і ППО, невже тому, що "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) зе

Тобто загибель десятків тисяч українців - це не проблема, а от неможливість вкрасти "для нас" на дорогах зайвий мільярд, це проблема
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19.06.2022 07:40 Відповісти
кхм ... а на ракетах що ніззя красти?
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19.06.2022 07:44 Відповісти
ракети легко порахувати на складах,а при великому зедебільництві порахувати можно лиш білборди зелені.
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19.06.2022 08:47 Відповісти
Удобненько вы так все к "дорогам" свели.
А ДО "дорог" у нас было все норм? Склады с боеприпасами не взрывались? Строились долговременные железо-бетонные укрытия для систем ПВО? Разрабатывались/закупались новые/старые системы ПВО?
8 лет забивали болт на оборону страны. Мы должны были стать Израилем, а стали коррупционным дном Европы.
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19.06.2022 08:11 Відповісти
півнику, три дні тому вилупився, а яке кукуріку, зміг фальцетом. видавити.
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19.06.2022 09:06 Відповісти
Ты же в курсе, что у нас с300 вообще не было и восстановил их вами ненавидимый Порох, а не ваш любимый **********?
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19.06.2022 09:39 Відповісти
о свіженьке гіменце,які ***** ДОТи для ппо? склади вибухали? а за кордоном що не вибухали? Прикинь бидляк,так розроблялись нові ППО,і модернізувались старі,так що не ***** дегенерат,якщо нее знаєш,бо бачу що лдо 24го тобі біло ***** чим живе українська оборонка даун телевізорний
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19.06.2022 13:13 Відповісти
"доручітель", мля! Бери в зуби палку, та йди на фронт.
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19.06.2022 07:41 Відповісти
Він кагбе головнокомандуючий, нє?
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19.06.2022 07:51 Відповісти
То це означає що він має на фронт шурувати з палицею, як вище написали? Чи це і є обов'язок головнокомандувача?
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19.06.2022 08:24 Відповісти
це в твоїй ватній голові зеленський - урядове лице (?), по конституції - він верхновнокомандуючий, він не головний будівельник, не міністр економіки, не прокурор для Байдена, не адвокат російських олігархів, на жаль - він верховнокомандуючий ЗСУ
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19.06.2022 07:54 Відповісти
Так сколько же идиотов ведутся на высеры этого осла
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19.06.2022 07:44 Відповісти
Прихильників осла не дуже багато. Навіть петиція, щоб відновили трансляцію "5", "Прямий" і "Еспресо" вже місяць не може зібрати 25 тисяч голосів.
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19.06.2022 09:52 Відповісти
ой ой який смішний,блюдолиз,то жри зелене гівно,а коли країна перетвориться на беня-малну остаточно не скавчи а мовчки жри
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19.06.2022 13:15 Відповісти
Та не нервуй ти так. Змирись з реальністю, адже п"ятий ніколи не стане сьомим. Шукай собі іншого вождя.
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19.06.2022 16:17 Відповісти
Почнеться Велике будівництво Найвеличніше крадівництво.
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19.06.2022 07:49 Відповісти
У "ваших людей" із Zeкоманди стільки бажання жити (розкішно), що вони грабують державу навіть під час війни.
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19.06.2022 07:49 Відповісти
Большой щебень превратится в большой газобетон. Но откаты вырастут с 40% до 50%.
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19.06.2022 07:54 Відповісти
Сьогодні прочитав ледь не основну новину, що "звьозди 95 квартала потролили расєйських ваєнних...", які "звьозди"? Сцикуни, малороси і ті, що відкосили від служби. Одним словом - бидло.
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19.06.2022 16:36 Відповісти
Поскольку я не отношусь к 73%, мне на этот квартал было всегда насрать.
Я слушаю Жванецкого и т.п. классику, но смотреть на кривляния этих дегенератов?
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19.06.2022 18:34 Відповісти
Пророческие слова. Наверное расшифровал тайное послание сионских мудрецов.
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19.06.2022 08:03 Відповісти
А чому ж ти зарубав виробництво ракет?
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19.06.2022 08:24 Відповісти
Так а що там було на момет зарубання? Щось там з 2014 років наче робили але окрім фото макету з виставки нічого немає. Агов, рошенівські, дайте відповідь?
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19.06.2022 08:35 Відповісти
свіже коко, а таке вумне. брутальний агепаС нЯ.
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19.06.2022 09:09 Відповісти
Вроде тут же на цензоре даже были видосы с испытанием ольхи, нептуна и грома. Под руководством Турчинова, пока зебил к власти не дорвался.
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19.06.2022 09:41 Відповісти
та звідки йому це знати, воно тиждень як вилупилось та ще не сміливо кукурікає...
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19.06.2022 11:45 Відповісти
ясно ****** туди куди і масква,тобі дурнику видно баньки повилазили,як йшли випробування Нептуна та Вільхи,як показували етапи випробування компонентів Сапсана,але потім все як відрізало,так що до свого зелефурера питання катай
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19.06.2022 13:17 Відповісти
Та й за 5 років, які був при владі, не збудував навіть патронного заводу.
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19.06.2022 09:54 Відповісти
не тільки, ще й Чехам зірвав склад з ************, так фініковий?
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19.06.2022 11:47 Відповісти
бачу бидлу з методичкою той патронний завод спати не дає,а якщо скажу що в Україні уже був завод для випуску набоїв для рядянської зброї,і не в Луганську,то що обісрешся?
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19.06.2022 13:19 Відповісти
Вы стояли на морозе по 3 часа в аптеку под обстрелами?Никому не пожелаю такого, когда каждые 2 минуты ****.т и в феврале еще не научились определять прилет или отлет!? Сейчас в Харькове полегче,научились определять где от нас ,а где к нам! Каждый день.В 23.00+-10 минут.Прикольно!
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19.06.2022 09:25 Відповісти
Клоун,что ты мелишь?
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19.06.2022 09:00 Відповісти
"Якщо нема хліба, то їжте тістечка".
У бункері сидіти, що йому, що бункерній молі, це не тікати з під обстрілів, зібравши все своє життя у одному рюкзаку.
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19.06.2022 09:34 Відповісти
як вже надокучили оці гучні фрази
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19.06.2022 09:37 Відповісти
Товарищ ЗЕЛЯ, спросите у своих дружбанов из ОП, а по совместительству агентов ФСБ, почему у нас есть БОЕВОЙ ДУХ, а нет БОЕВЫХ РАКЕТ.
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19.06.2022 10:57 Відповісти
Їжте,ви на це заслужили,терплячі телепні.
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19.06.2022 10:58 Відповісти
Изречения становятся все мудренее и мудренее, скоро совсем не въедешь, что же оно хотело сказать. Сменил поставщика?
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19.06.2022 11:15 Відповісти
на нерозбавлений перейшов)))
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19.06.2022 13:21 Відповісти
 
 