Війна може тривати роками, ми не повинні зупинятися в підтримці України, - Столтенберг
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Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з німецьким тижневиком Bild am Sonntag.
"Ми маємо підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг раніше цього тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Агрессора как бы наказывают, но не так чтоб очень сильно. Союзники рассчитывают сотрудничать с врагом после войны и поэтому продолжают с ним общаться. Еще союзники покупают у врага на миллиард долл. в день стратегическое сырье, которое тот исправно поставляет, через трубопрводы, идущие по территории жертвы агрессии. Если Украина не обеспчит транзит газа, питающий войну и убийство ее граждан, гнев союзников будет ужасен - и не по отношению к агрессору.
Странная война, странные союзники, странные лидеры… Только гибель десятков тысяч людей, кровь и страдания настоящие.
І серед "партнерів" (Франція, Німеччина, Данія, Норвегія, Чехія ...) і навіть серед союзників (USA, UK, Польща, Балтія, та же Канада) є такі, які дають все, що можуть надати; а є такі, що надають так, аби не розсердити *****... (а є ще і логістичні проблеми; а про проблему перепідготовки воїнів ЗСУ на нову зброю я навіть промовчу...)
Спустя почти четыре месяца войны в стране-агрессоре России продолжают отрицать преступления Кремля и своей армии в войне против Украины. Очередным фейком стало обвинение украинцев в создании "постановочных сюжетов" в Николаеве об обстрелах оккупантами жилых кварталов.
Пропагандисты утверждают, якобы они готовились по заказу Запада и в них "за деньги" участвовали десятки "актеров. С таким официальным заявлением выступили в Минобороны РФ.
Ведомство ссылается на "достоверную информацию", заявляя, что в Николаеве украинские спецслужбы организовали подготовку "видеосюжетов" о разрушенных в результате обстрелов российскими вооруженными силами частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей.
"В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере $25", - утверждается в сообщении российского оборонного ведомства.
Там добавили, якобы в дальнейшем отснятые "материалы" было запланировано распространить в украинских и западных СМИ "с обвинением" российских ВС в неизбирательных ударах по гражданским объектам.
В Минобороны РФ попытались заверить свое и мировое сообщество, что это все - фейки, "культивируемые украинской фабрикой лжи по заказу западных кураторов". Российские военачальники и чиновник утверждают, что они "не содержат достоверной и объективной информации".
"Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - попытались оправдаться в ведомстве, курирующем оккупантов, которые уже 116-й день уничтожают в Украине населенные пункты, цинично грабят, пытают и убивают украинцев.
А щоби кацапстанію знишити треба тільки щоби нато ввела свої війська в Україну зі своєю зброєю. І все вирішиться до місяця часу.
А так, це дійсно буде довго - бо кацапів ще є дуже багато, а українців мало. От і всі розрахунки.