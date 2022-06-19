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Війна може тривати роками, ми не повинні зупинятися в підтримці України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з німецьким тижневиком Bild am Sonntag.

"Ми маємо підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг раніше цього тижня.

Читайте: Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Йєнс, нам не тільки Донбас, нам ще й Крим потрібно звільняти від касапських окупантів...
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19.06.2022 08:12
+8
Зброї дійсно потрібно дуже багато . Адже кожен вбитий росіянин - це крок до Миру та Перемоги . Слава ЗСУ .
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19.06.2022 08:47
+7
з такою інтенсивністю втрат броні навіть вже через рік орки будуть на тачанках з жигулів їздити ... хоча українську армію це теж стосується, якщо не буде увімкнено конвеєр з виробництва та постачання якихось дешевих зразків бронетехніки до ЗСУ
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19.06.2022 08:08
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19.06.2022 08:05 Відповісти
Шмарклі свої натовські повитирайте, та вже робіть щось. Бо прокляну.
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19.06.2022 08:08 Відповісти
Шмаркля відосіки робить !
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19.06.2022 08:33 Відповісти
Організація де кожен розраховує на когось іншого,а сам,як виявилось, нічого не робить для підвищення обороноздатності своєї країни.Перспективніше та,як показала ВІЙНА, НАДІЙНИЩЕ - військово політичний союз між В.Британією,Польщею,Україною та країнами Прибалтики.Якщо туди приєднається Туреччина,яка всеодно колись БУДЕ воювати з рашистами,то це буде дуже міцний союз.
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19.06.2022 08:08 Відповісти
тільки Туреччини туди не треба з її імперськими амбіціями і економікою, що битро котиться в прірву, інакше Український Крим може стати турецьким.
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19.06.2022 08:39 Відповісти
з такою інтенсивністю втрат броні навіть вже через рік орки будуть на тачанках з жигулів їздити ... хоча українську армію це теж стосується, якщо не буде увімкнено конвеєр з виробництва та постачання якихось дешевих зразків бронетехніки до ЗСУ
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19.06.2022 08:08 Відповісти
Йєнс, нам не тільки Донбас, нам ще й Крим потрібно звільняти від касапських окупантів...
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19.06.2022 08:12 Відповісти
Чего ноем? НАТО Украине ничего не должна, 5-й пункт ее Устава нас не касается. А Третья мировая - это плохое решение для тех, кто хочет остаться в живых. Потому узбагойтесь и думайте.
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19.06.2022 08:14 Відповісти
А что тут думать? Война - самый сильный двигатель экономики. Испытания оружия опять же в полевых условиях, доработка. Ну, а расцвет барыг - так это золотое дно - купить банку тушенки за 1 бакс, продать за 100 - милое дело.
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19.06.2022 08:22 Відповісти
Та то вы так хотите прекратить всю эту херню в 21 веке то. Всем выгодно, кроме одной разбитой страны.
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19.06.2022 08:15 Відповісти
Допоки кацапія буде здатна воювати, доти і буде війна.
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19.06.2022 08:15 Відповісти
діаспора украінців в Канаді -- хоть би хто квакнув іх же там мільиони -- брати мать вашу
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19.06.2022 08:23 Відповісти
Они концерт сделали благотворительный, гуманитарку собирают, деньги собирают. Что ещё сделать? На войну приехать? С какого перепугу?
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19.06.2022 08:24 Відповісти
Це Зеля соромиться, а якби позвав то вже 1 мильон україномовних канадців був тут.
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19.06.2022 08:37 Відповісти
Святая простота. Блажен, кто верует.
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19.06.2022 08:39 Відповісти
Такой пост-модернизм. Все как бы понарошку, не на самом деле: союзники, которые как бы и помогают, но так, чтобы жертва агрессии не могла победить. Кругом «красные линии» - для Украины. Туда не стреляй, пушки тебе дадим ограниченной дальности, а то вдруг до территории врага снаряд долетит. Война может идти только на территории жертвы, и то, только на той, что захвачена совсем недавно.

Агрессора как бы наказывают, но не так чтоб очень сильно. Союзники рассчитывают сотрудничать с врагом после войны и поэтому продолжают с ним общаться. Еще союзники покупают у врага на миллиард долл. в день стратегическое сырье, которое тот исправно поставляет, через трубопрводы, идущие по территории жертвы агрессии. Если Украина не обеспчит транзит газа, питающий войну и убийство ее граждан, гнев союзников будет ужасен - и не по отношению к агрессору.

Странная война, странные союзники, странные лидеры… Только гибель десятков тысяч людей, кровь и страдания настоящие.
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19.06.2022 08:37 Відповісти
не всі вони наші союзники. Там ще є і "партнери", які, справді, "как бы и помогают, но так, чтобы жертва агрессии не могла победить".
І серед "партнерів" (Франція, Німеччина, Данія, Норвегія, Чехія ...) і навіть серед союзників (USA, UK, Польща, Балтія, та же Канада) є такі, які дають все, що можуть надати; а є такі, що надають так, аби не розсердити *****... (а є ще і логістичні проблеми; а про проблему перепідготовки воїнів ЗСУ на нову зброю я навіть промовчу...)
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19.06.2022 08:55 Відповісти
Добре сказав. Мені сподобалося
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19.06.2022 09:39 Відповісти
то все кіно і сьемкі-

Спустя почти четыре месяца войны в стране-агрессоре России продолжают отрицать преступления Кремля и своей армии в войне против Украины. Очередным фейком стало обвинение украинцев в создании "постановочных сюжетов" в Николаеве об обстрелах оккупантами жилых кварталов.

Пропагандисты утверждают, якобы они готовились по заказу Запада и в них "за деньги" участвовали десятки "актеров. С таким официальным заявлением выступили в Минобороны РФ.

Ведомство ссылается на "достоверную информацию", заявляя, что в Николаеве украинские спецслужбы организовали подготовку "видеосюжетов" о разрушенных в результате обстрелов российскими вооруженными силами частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей.

"В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере $25", - утверждается в сообщении российского оборонного ведомства.

Там добавили, якобы в дальнейшем отснятые "материалы" было запланировано распространить в украинских и западных СМИ "с обвинением" российских ВС в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

В Минобороны РФ попытались заверить свое и мировое сообщество, что это все - фейки, "культивируемые украинской фабрикой лжи по заказу западных кураторов". Российские военачальники и чиновник утверждают, что они "не содержат достоверной и объективной информации".

"Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - попытались оправдаться в ведомстве, курирующем оккупантов, которые уже 116-й день уничтожают в Украине населенные пункты, цинично грабят, пытают и убивают украинцев.
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19.06.2022 08:42 Відповісти
"Україна для перемоги потребує швидких поставок важкого озброєння. Майбутнє світу залежить від 100 винищувачів, від 300 протиракетних систем, 500 танків, 1000 артилерійських систем. І все це менше, ніж те, що ми вже знищили у російської армії за ці майже 3,5 місяці війни. Ми маємо на це право. Нам потрібно озброїти українських солдатів з тим, щоб вони могли перемогти росію і викинути її війська з української землі" - заявив Петро Порошенко в ефірі канадського телеканалу CBC News і закликав західних партнерів надати Україні ще більше зброї
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19.06.2022 08:46 Відповісти
Зброї дійсно потрібно дуже багато . Адже кожен вбитий росіянин - це крок до Миру та Перемоги . Слава ЗСУ .
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19.06.2022 08:47 Відповісти
Україна не витримає роки воювати,бо ж українці не зможуть жити в руїнах.
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19.06.2022 09:06 Відповісти
Саме тому і закрили кордони. Ми ж не афганці, щоб десятиліттями жити в воюючій країні із зруйнованою економікою. Якщо відкриють кордони, то війна закінчується дуже швидко.
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19.06.2022 09:41 Відповісти
Не хотів Зеленський переводити армію на стандарти НАТО у мирний час, то доведеться робити це під час війни.
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19.06.2022 09:52 Відповісти
Ну якщо НАТО це так вигідно, то воно може сховатись під спідниці своїх дружин.
А щоби кацапстанію знишити треба тільки щоби нато ввела свої війська в Україну зі своєю зброєю. І все вирішиться до місяця часу.
А так, це дійсно буде довго - бо кацапів ще є дуже багато, а українців мало. От і всі розрахунки.
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19.06.2022 13:05 Відповісти
 
 