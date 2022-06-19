Ворог здійснив дистанційне мінування місцевості поблизу Черкаських Тишок на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснили дистанційне мінування місцевості в районі Черкаських Тишок на Харківщині, а також проводили розвідку боєм неподалік Рубіжного (Луганська обл.), але безуспішно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу населеного пункту Черкаські Тишки", - сказано в повідомленні.

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