Ворог здійснив дистанційне мінування місцевості поблизу Черкаських Тишок на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
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Російські війська здійснили дистанційне мінування місцевості в районі Черкаських Тишок на Харківщині, а також проводили розвідку боєм неподалік Рубіжного (Луганська обл.), але безуспішно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
"Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу населеного пункту Черкаські Тишки", - сказано в повідомленні.
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И коллаборантов на работе ***** гора. Все ***** ждут. Долбоебы .