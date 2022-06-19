РФ переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі та робить акцент на підводному флоті, - ОК "Південь"
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Росія переформатовує корабельне угруповання в Чорному морі та робить акцент на підводному флоті.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Переформатуванням флоту ворог намагається мінімізувати втрати на морі. Наразі у готовності до ракетного удару в окупантів перебуває 28 "Калібрів". Напередодні повідомлялося про приблизно 20.
Також повідомляється, що РФ сконцентрувала в морі два надводні ракетні кораблі та три підводні човни. На виконанні бойових завдань в окупантів є три великі десантні кораблі.
Топ коментарі
+43 Чукча не читатель.
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+12 Garry Grant
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+12 Vitaliy Darmits
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"Гарпуны"Максимальная дальность полета, км280
мацква вже переформатувалася
- Слышал… Хотят американцев «озадачить» - самолёты на него садятся, или просто тонут?
Берегись НАТО....