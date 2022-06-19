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РФ переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі та робить акцент на підводному флоті, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот

Росія переформатовує корабельне угруповання в Чорному морі та робить акцент на підводному флоті.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Переформатуванням флоту ворог намагається мінімізувати втрати на морі. Наразі у готовності до ракетного удару в окупантів перебуває 28 "Калібрів". Напередодні повідомлялося про приблизно 20.

Також повідомляється, що РФ сконцентрувала в морі два надводні ракетні кораблі та три підводні човни. На виконанні бойових завдань в окупантів є три великі десантні кораблі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підбитий у Чорному морі російський буксир "Васілій Бех" затонув. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Флагман цього флоту - підводний крейсер Москва
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19.06.2022 08:53
+12
Переформатувати ті калоші можуть лише протикорабельні ракети ЗСУ. А це просто танці з бубнами на воді.
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19.06.2022 09:12
+12
Хєр би москалі змогли поповнювати свій підводний флот без допомоги ЗСУ . Для росії , Україна наразі найбільший постачальник підводних кораблів у світі . Слава ЗСУ 🇺🇦
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19.06.2022 09:24
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Закінчуються та закінчуються да неяк не закінчаться.
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19.06.2022 08:51 Відповісти
У цьому зведенні йдеться про МОЖЛИВУ кількість крилатих ракет, за кількістю пускових установок на суднах. А хто зна - чи заряджені вони, чи просто полякати?
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19.06.2022 09:45 Відповісти
В оккупированном Севастополе на субмарины рф загружают ракеты Подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Кал", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами. У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартована"Варшавянка".
"Гарпуны"Максимальная дальность полета, км280
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19.06.2022 12:58 Відповісти
Флагман цього флоту - підводний крейсер Москва
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19.06.2022 08:53 Відповісти
Зараз у них новий флагман, крейсер ПИЗ-А...
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19.06.2022 09:05 Відповісти
робить акцент на підводному флоті. Джерело: https://censor.net/ua/n3348810

мацква вже переформатувалася
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19.06.2022 09:09 Відповісти
Переформатувати ті калоші можуть лише протикорабельні ракети ЗСУ. А це просто танці з бубнами на воді.
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19.06.2022 09:12 Відповісти
- Слышал? В России идёт разработка подводного авианосца типа «Акула»…

- Слышал… Хотят американцев «озадачить» - самолёты на него садятся, или просто тонут?
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19.06.2022 09:21 Відповісти
Хєр би москалі змогли поповнювати свій підводний флот без допомоги ЗСУ . Для росії , Україна наразі найбільший постачальник підводних кораблів у світі . Слава ЗСУ 🇺🇦
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19.06.2022 09:24 Відповісти
кацапи навчились будувати ракетні крейсера примотавши синьою ізолентою "тор" чи "панцир" до буксира м чи баржі.Їм довбням так і не зрозуміло,що справа не в кількості залізяччя а ракетних та безпілотних технологіях.Скоро рузьгекорита ляжуть на дно в бухтах Севастополя.
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19.06.2022 10:49 Відповісти
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19.06.2022 13:18 Відповісти
може дідусь (для рузге deadусь) нам RUM-139 VLA підкине?))
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19.06.2022 09:36 Відповісти
Какая интересная интерпретация «переформатировали») В переводе на нормальный сцутся корабли в море выводить. Даже присобаченные торы на палубах не помогают. Теперь только субмаринами. Про десант можно забыть окончательно. Змеиный под большим вопросом
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19.06.2022 09:42 Відповісти
Есть ли чем подбить субмарину❓Чем их топить❓
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19.06.2022 12:02 Відповісти
Глубинными бомбами и боеприпасами.
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19.06.2022 12:55 Відповісти
МИ24 ПЛ если не ошибаюсь.
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19.06.2022 14:03 Відповісти
кацапський флот повинні "перефарматувати"- ЗС УКРАЇНИ !
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19.06.2022 09:58 Відповісти
В этом им активно помогает ВМС Украины, непрерывно пополняя подводный флот
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19.06.2022 10:01 Відповісти
Це приблизно так, як я недавно на компі Диск С переформатував? Вважаю, що скоторусам потрібно допомогти в цій добрій справі. От форматуємо ЧФ рф разом всі.
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19.06.2022 10:07 Відповісти
..превратите все надводные корыта болот мацковии в подводные...
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19.06.2022 10:27 Відповісти
Нічого, бритти скоро глибинні бомби підвезуть.
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19.06.2022 10:49 Відповісти
скритність - єдина перевага підводного човна. якщо його виявити, він стає повільною метою для глибинних бомб, які можна скинути з вертольотів. Деякі гідролокаційні буї повинні допомогти.
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19.06.2022 11:11 Відповісти
ВСУ скоро все расейские корыта переведет в подводный флот
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19.06.2022 11:22 Відповісти
"больше подводного флота с "адмиралом эссеном" и его свитой!". а то тем подводникам, шо уже есть скучно без пополнения. та и креветкам корм свежий подавай. такі балувані вони поставали, кістки обгризать не хочуть. собаки такі.
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19.06.2022 11:44 Відповісти
Хотят привлечь подлодку Курск и крейцер мацква...
Берегись НАТО....
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19.06.2022 11:55 Відповісти
Незабаром всі ваші москальські корита стануть "падводнимі"...
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19.06.2022 12:48 Відповісти
Для надводних засобів переформатування в підводні непогана ідея. І флагман вже на місці.
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19.06.2022 15:17 Відповісти
Знову помилка. Флот переформатується не просто як підводний, а як постійно базований на дні.
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19.06.2022 17:52 Відповісти
весь флот рф должен стать подводным.
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20.06.2022 04:10 Відповісти
 
 