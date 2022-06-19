Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталася одна пожежа, піротехніки ліквідували 27 ворожих боєприпасів, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, 10 зі яких на ліквідацію пожеж, зокрема 1 пожежу, спричинену обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

"Пожежа, викликана ворожим обстрілом, сталася в Ізюмському районі області", - йдеться в повідомленні.

Серед пожеж, не пов'язаних із військовими діями, - загоряння легкової машини Audi 100, що сталося о 21:47 на проїжджій частині навпроти будинку №244 на пр. Гагаріна у Харкові. Водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з інженерною конструкцією. В результаті автомобіль загорівся. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі становила 6 кв. Потерпілого водія госпіталізовано до медичного закладу. О 22:05 рятувальники загасили вогонь.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 27 ворожих боєприпасів.

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